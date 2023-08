STIEBEL ELTRON Wärmepumpen sind die klimafreundlichen Heizungssysteme der Zukunft!

ärmepumpenheizungen sind energiesparend und umweltfreundlich!

Wärmepumpen-Heizungen sorgen für eine nachhaltige Wärmeentwicklung!

Der weltweite Klimawandel und dessen dramatische Auswirkung erfordert eine entsprechende Energiewende bzw. Wärmewende in ganz Europa. Diese wichtige, energetische Wende muss selbstverständlich auch technologisch entsprechend unterfüttert werden. Wärmepumpen gelten in diesem Zusammenhang als Schlüsseltechnologie. STIEBEL ELTRON Wärmepumpen verwenden natürliche Energiequellen (Außen- und Innenluft, Grundwasser oder Erdwärme) für Wärmeerzeugung. Der Kältemittelkreislauf einer Wärmepumpe funktioniert dabei im Prinzip wie ein umgekehrter Kühlschrank.

Erneuerbare Energien (Sonnenenergie, Windenergie und Wasserkraft) sorgen in Zusammenhang mit hochinnovativen Energiespartechnologien wie zum Beispiel Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen aus dem Hause STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH für eine deutliche CO2-Reduktion. Egal, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – eine systematische Reduktion der CO2-Emissionen von bis zu 100 Prozent ist durch eine gezielte Kombination von handelsüblichen Photovoltaikanlagen und modernen Wärmepumpenheizungssystemen tatsächlich ganzjährig möglich.

STIEBEL ELTRON Luft-Wärmepumpen und STIEBEL ELTRON Sole-Wärmepumpen lassen sich sowohl bei Altbau-Sanierungen als auch bei Neubau-Projekten einsetzen. Eine professionelle Wärmedämmung, eine adäquate Haussteuerung und vorteilhafte Raumaufteilung können zudem dazu beitragen, dass aktuelle Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH einen höchstmöglichen Effizienzgrad erreichen. Gernerell gilt: STIEBEL ELTRON Wärmepumpen lassen sich in der Regel bei allen Neubauten und Altbauten flexibel installieren. Es gibt defacto keine Neubauobjekte oder Altbausanierungen, wo man keine Wärmepumpen-Heizung zum Einsatz bringen könnte.

Bestehende Heizkreisläufe lassen sich auch problemlos durch moderne STIEBEL ELTRON Wärmepumpenheizungen erweitern. Langfristig profitiert man von einer vorteilhaften Klimabilanz, sinkenden Heizkosten, einem robusten Heizungssystem, einem minimalem Wartungsaufwand und vor allem einer perfekten Wärmeentwicklung in sämtlichen Räumen. STIEBEL ELTRON Wärmepumpen aller Art sorgen für eine wohlig warme Wärme in Büro- und Privatgebäuden. Nicht umsonst steht STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH für modernste Haustechnik zum Wohlfühlen. Sämtliche Wärmepumpenheizungssysteme und Lüftungssysteme wurden sorgfältig konzipiert und auf die neuesten Anforderungen in Bezug auf nachhaltige Heizungssysteme hin ausgerichtet.

In der heißen Jahreszeit lassen sich bestimmte STIEBEL ELTRON Sole-Wasser-Wärmepumpen und STIEBEL ELTRON Luft-Wasser-Wärmepumpen auch zum Kühlen von Geschäfts- und Wohnräumen heranziehen. Die Warmwasserbereitung ist mit zeitgemäßen Luft-Wärmepumpen und Sole-Wärmepumpen ebenso jederzeit vollkommen unkompliziert möglich. Weiterführende Gesamtinformationen zum Thema STIEBEL ELTRON Wärmepumpenheizungen für Altbausanierungen und Neubauprojekte finden sich ab sofort auch unter: www.stiebel-eltron.at

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Herr Marco Gojcevic

Margaritenstrasse 4A

4063 Hörsching

Österreich

fon ..: +43 7221/74600

web ..: https://www.stiebel-eltron.at/

email : matketing@stiebel-eltron.at

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

