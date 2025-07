Stimmzeit – Mini-Sabbatical für Menschen mit Verantwortung: Führung braucht Stimme. Beides braucht Zeit.

Vom 8. bis 10. August 2025 zeigt Uta-Alexandra Kral im Allgäu, wie Stimme und Präsenz zum Leadership-Tool werden. Drei Tage, die Führungskräfte wieder bei sich selbst ankommen lassen.

Wer Tag für Tag führt, Verantwortung trägt und immer wieder den Überblick behält, weiß: Starke Wirkung beginnt mit einer starken Stimme und manchmal mit einer bewussten Pause.

Vom 8. bis 10. August 2025 lädt Uta-Alexandra Kral, erfahrene Kommunikations- und Stimmtrainerin, Führungskräfte und Entscheider:innen zu einem besonderen Wochenende ein: „Stimmzeit – Das Mini-Sabbatical für Menschen mit Verantwortung“ im Seminarzentrum Sonnenstrahl in Kißlegg, Allgäu.

Drei Tage, die mehr bewirken als 30 Meetings – verspricht die renommierte Trainerin. Statt Business as usual geht es hier um Körperpräsenz, Resonanz und die Kunst, mit der eigenen Stimme souverän und authentisch zu führen.

Im Programm:

* Atem- und Körperpraxis für neue Präsenz.

* Stimmtraining für Wirkung ohne zu schreien.

* Entscheidungskompetenz stärken.

* Mini-Keynotes halten.

* Zeit für Reflexion und persönlichen Austausch.

Maximal 10 Teilnehmende, exklusive Atmosphäre.

Wer das Retreat und die Trainerin vorab kennenlernen möchte, ist herzlich zum unverbindlichen Zoom-Info-Termin am 11. Juli 2025 um 15 Uhr eingeladen.

Hier gibt es Raum für alle Fragen und einen ersten Einblick in das Programm.

Anmeldung per E-Mail an: uakral@kral-kommunikation.com (den Zugangslink gibt es nach kurzer Nachricht direkt per Mail).

Der Frühbucherpreis gilt noch bis zum 15. Juli 2025.

Und falls Sie sich fragen, wie sich das mit Urlaubsplänen vereinbaren lässt: Vielleicht verbringen Ihre Lieben gerade Zeit im nahegelegenen Ravensburger Spieleland – während Sie sich ein Mini-Sabbatical für Stimme, Präsenz und innere Ruhe gönnen.

Denn: Wer gut führen will, muss auch gut bei sich selbst ankommen.

Weitere Informationen, Programm & Anmeldung:

https://www.kral-kommunikation.de/Uta-AlexandraKral-Stimmzeit-Mini-Sabbatical_Allgaeu_fuer_Menschen_mit_Verantwortung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stimme Sprechen Kommunikation

Frau Uta-Alexandra Kral

Hauptstraße 2

89250 Senden

Deutschland

fon ..: +49 152 527 916 48

fax ..: –

web ..: https://kral-kommunikation.de

email : uakral@kral-kommunikation.com

Uta-Alexandra Kral | Kral-Kommunikation

Uta-Alexandra Kral beschreibt sich als Stimme für souveräne Führung. Sie ist Kommunikationsrhetoriktrainerin, Stimm- und Sprechcoach mit 27 Jahren Führungserfahrung im internationalen Konzernumfeld. Zuletzt als Chief Security Officer in der Luft- und Raumfahrtindustrie weiß sie: Klarheit, Präsenz und modulierter Ausdruck sind Schlüssel für zeitgemäßes Leadership.

Ihr Markenzeichen: Die Verbindung von wissenschaftlicher Exzellenz und unternehmerischem Mut mit praxisnaher Innovationslust.

Kral ist zertifizierte Guerilla-Trackerin und hat sich zu den legendären Berggorillas Ostafrikas auf knapp 3000 Meter Höhe vorgewagt. Dort, im dichten Dschungel wie in der Führungsetage, gilt: Wer mit ruhiger Stimme, präziser Kommunikation und klarer Haltung auftritt, gewinnt Vertrauen und erreicht sein Ziel.

Diese Abenteuer haben Kral geprägt und ihren Trainingsansatz einzigartig gemacht: Sie vermittelt, wie man im Spannungsfeld von Verantwortung, Veränderung und Unsicherheit Orientierung gibt und Wirkung entfaltet. Ihre Methodik verbindet Rhetorik, Psychologie und Wirkungsarbeit nach dem Resonanzprinzip mit Leadership-Know-how aus der Praxis.

Kral-Kommunikation steht für Executive-Trainings, Mini-Sabbaticals und Impulse, die den Unterschied machen: Führungsstärke, die nach innen und außen klingt – klar, wirksam, menschlich.

