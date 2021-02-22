  • Störungsfrei seit Tag eins: noax Edelstahl-IPCs im Einsatz bei Goerlich Pharma

    Zuverlässige Industrie-PCs für Pharma und Nahrungsergänzung: Bei Goerlich Pharma sorgen noax Systeme für hygienische, stabile und ausfallsichere Produktionsprozesse.

    BildIn prozesssensiblen Umgebungen zählt vor allem eines: Technik, die ohne Aufsehen genau das tut, wofür sie entwickelt wurde – störungsfrei funktionieren.

    Bei Goerlich Pharma verrichten die Industrie-PCs von noax seit ihrer Einführung unauffällig, hygienisch und ausfallsicher ihren Dienst.
    „Alles, was uns versprochen wurde, wurde eingehalten“, bestätigt August Wimmer, Leiter Produktion & Logistik. Seit dem ersten Tag laufen die Edelstahl-Touch-PCs absolut stabil – ein entscheidender Faktor in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und pharmazeutischen Produkten, wo kein Raum für technische Unsicherheiten bleibt.

    Robust und hygienisch: Für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt
    In der Produktion gelten höchste Standards für Hygiene und Prozesssicherheit. Die geschlossenen Edelstahl-Gehäuse der noax Industrie-PCs lassen sich gründlich reinigen, widerstehen aggressiven Reinigungsmitteln und erfüllen alle Hygieneanforderungen zuverlässig.
    „Wir wollten Industriequalität, keine Kompromisse – und genau das haben wir bekommen“, so Wimmer. Die Geräte laufen im Mehrschichtbetrieb ohne Zwischenfälle – wartungsarm, zuverlässig und perfekt integriert in den Produktionsalltag.

    Neue Geräte, alte Gewohnheiten – maximale Kontinuität im Betrieb
    Ein entscheidender Vorteil im täglichen Handling ist die konstante Bauweise der IPCs: Design und Schnittstellen bleiben über Jahre hinweg unverändert.
    „Wenn wir nach vier Jahren ein weiteres Gerät nachkaufen, sieht es exakt aus wie das erste. Keine neue Einweisung, keine Umstellung – das erleichtert uns die Schulung, die Dokumentation und im Fall der Fälle auch den Austausch ungemein.“
    Diese Einheitlichkeit spart Schulungszeit, reduziert Fehlerquellen und erleichtert Validierungen sowie Audits erheblich – ein echter Mehrwert für regulierte Branchen wie Pharma und Nahrungsergänzung.

    Direkter Support statt anonymer Ticketsysteme
    Auch bei Rückfragen überzeugt noax mit Nähe und Klarheit: „Ein Anruf reicht. Kein Ticketsystem, keine Warteschleifen, keine Standardantworten – man spricht direkt mit jemandem, der sich auskennt und sofort weiterhilft. Das ist gelebter Service – direkt, kompetent und nah am Prozess.“

    Zuverlässige Industrie-PCs für stabile Prozesse
    Für Goerlich Pharma steht fest: Die Investition in noax IPCs war die richtige Entscheidung – technisch, organisatorisch und wirtschaftlich. Die Geräte sorgen für Stabilität im Hintergrund und schaffen genau die Sicherheit, die in der Produktion zählt.

    Weitere Informationen unter www.noax.com.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    noax Technologies AG
    Verena Schechner
    Am Forst 6
    85560 Ebersberg
    Deutschland

    fon ..: 08092-85 36-0
    web ..: http://www.noax.com
    email : info@noax.com

    Die noax Technologies AG zählt zu den führenden Anbietern für qualitativ hochwertige, robuste und zuverlässige Industrie Panel PCs. Niedriger Stromverbrauch, sparsamer Umgang mit Rohstoffen, Langlebigkeit, Abfallvermeidung und der weitgehende Einsatz von wiederverwertbaren Materialien machen Industriehardware von noax zu einer Investition, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch in die Zukunft weist.
    Das Unternehmen kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der Eigenentwicklung und -produktion von komplett geschlossenen Systemen verweisen. Darüber hinaus bietet noax seinen Kunden ein umfassendes Dienstleistungsspektrum, das von der Beratung, dem Vertrieb sowie dem Service und Support reicht. noax Industrie-PCs sind weltweit in den rauesten Industrie-Umgebungen bei namhaften Unternehmen z.B. in der Automobil-, Logistik-, Lebensmittel- und Chemiebranche im Einsatz. Hierbei beweisen die speziell für die Industrie entwickelten Touch Panel Computer täglich ihre Beständigkeit gegenüber Hitze, Kälte, Nässe, Staub, Vibrationen oder Schock.
    Für seine Innovationskraft wurde noax 2024 mit dem TOP 100 Award ausgezeichnet.

    Pressekontakt:

    die marketingarchitekten
    Frau Barbara Maurer
    Fasanenstr. 22
    85591 Vaterstetten

    fon ..: 08106-9292326
    email : noax@diemarketingarchitekten.de


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