Streetfood Festival Wolfsburg 2025

Kulinarikmeile und verkaufsoffener Erlebnis-Sonntag in der Innenstadt

Wolfsburg, 23.10.2025 – Kulinarische Weltreise im Herzen Wolfsburgs: Am 1. und 2. November 2025 lädt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zum Streetfood Festival in die Wolfsburger Innenstadt ein. Ergänzend öffnen am Sonntag, 2. November 2025, von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt, einschließlich der City-Galerie Wolfsburg sowie der Designer Outlets Wolfsburg, im Rahmen eines verkaufsoffenen Erlebnis-Sonntags.

„Das Streetfood Festival steht in Wolfsburg für Genuss, Vielfalt und eine lebendige Innenstadt-Atmosphäre“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Angebot an internationalen Spezialitäten verbunden mit einem attraktiven Shopping-Erlebnis im Herzen unserer Stadt.“

Parallel zu den geöffneten Geschäften laden zwei Tage lang rund 16 verschiedene Foodtrucks und Stände in der mittleren Porschestraße zu einer kulinarischen Entdeckungsreise ein. Das vielfältige Angebot reicht von Klassikern wie Pulled Pork Burgern und marinierten Schaschlik-Spießen, über exotische Spezialitäten wie indisches Kartoffel-Bohnen-Curry und philippinische Inasal bis hin zu spanischen Crunch Quesadillas oder süßen Crispy Cones. Musikalisch begleitet wird das Event an beiden Tagen von einem DJ.

Veranstaltet wird das Festival mit Unterstützung der WMG von der Eventagentur Boese Events aus Oldenburg. „Das Streetfood Festival in Wolfsburg unter dem Glasdach hat in den letzten Jahren immer größere Popularität gewonnen“, erklärt Maik Böse, Geschäftsführer von Boese Events. „Mit vielen neuen Trucks und Ständen sowie leckeren Produkten aus aller Welt wird das erste Novemberwochenende auch diesmal der krönende Jahresabschluss unserer Streetfood Tour.“

Öffnungszeiten des Streetfood Festivals Wolfsburg

Samstag, 1. November 2025: 12:00 bis 21:00 Uhr

Sonntag, 2. November 2025: 12:00 bis 18:00 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

fon ..: 053618999456

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Markttrend Barrierefreiheit: Sitzlifte sind Deutschlands häufigster Treppenlift-Typ ISX Financial EU Plc sichert sich Patent für neuartige Technologie zur Identitätsprüfung mittels Video-KYC