Kindern helfen, Alltagskonflikte gewaltfrei zu lösen ist das Ziel von Seniorpartner in School (Sis). Rund 80 ehrenamtliche Schulmediatoren an bayerischen Grundschulen suchen jetzt Verstärkung.

Neben den bundesweiten Angeboten beginnen im Herbst in Bayern neue Ausbildungsstaffeln als Mediator / Mediatorin. Die Einladung zu diesem erfüllenden Engagement richtet sich insbesondere, aber nicht nur an aktive Menschen ab 55 Jahren.

Konflikte in einem wertschätzenden Klima lösen, eigene Bedürfnisse klar benennen und Respekt vor den Bedürfnissen anderer zeigen – diese sozialen Fähigkeiten müssen gelernt werden. Wie das geht, zeigt SiS: In umfassend ausgebildeten Zweierteams helfen Ehrenamtliche den Kindern, ihre Streitigkeiten in Mediationen eigenständig zu lösen. „Dabei setzen wir gerade auf die Lebenserfahrung von Personen ab 55 Jahren, die sich am Ende oder nach ihrer beruflichen Laufbahn in einem attraktiven Ehrenamt engagieren möchten“, sagt Matthias Kraemer, Vorsitzender des SiS-Landesverbandes Bayern.

Menschen ab 55 können sich jetzt als Mediator:innen bewerben!

In einer professionellen, kostenfreien 80-stündigen Ausbildung werden interessierte Frauen und Männer auf ihre anspruchsvolle Aufgabe als Schulmediator*in vorbereitet. Im Anschluss werden sie regelmäßig mit Weiterbildungen und Supervisionen untertützt. Die Ausbildung findet jeweils an den bayerischen SiS-Standorten in Augsburg, Deggendorf, Landshut, München und Nürnberg statt.

Seniorpartner in School wurde 2001 in Berlin gegründet und ist bundesweit mit über 1300 Schulmediatorinnen und -mediatoren an 350 Schulen aktiv. Der Landesverband Bayern besteht seit 2010. Standorte sind München, Augsburg, Deggendorf, Landshut und Nürnberg.

Die Aus- und Fortbildungen sowie Supervisionsangebote werden ausschließlich durch Förderer und Sponsoren finanziert.

Über diesen link kommen Sie zu einem 3-minütigen Info-Film: https://vimeo.com/760665362/c2df622c73

Die Ansprechpartnerin für die Ausbildung zur Mediatorin, zum Mediator ist Jutta Wache (+49 151 14021950, info@sis-bayern.de).

Weitere Informationen zum Landesverband Bayern und der nächsten Ausbildungsstaffel unter www.sis-bayern.de

Ausbildungstermine Herbst 2023/ Bayern

Ausbildungsstaffel in München (SHAERE Neuperlach, Fritz-Schäffer-Straße 9, 81737 München) mit Ulrike Weber.

Informationstag am 20.09.2023 – 14:00 – 17:00h – Ort:

4 Module á 3 Tage:

Modul1: 16. – 18.10.2023 – jeweils 10:00h – 18:00h

Modul2: 13. – 15.11.2023 – jeweils 10:00h – 18:00h

Modul3: 27. – 29.11.2023 – jeweils 10:00h – 18:00h

Modul4: 15. – 17.01.2024 – jeweils 10:00h – 18:00h

Onboarding/Einführung in die Schulen: im Februar 2024

Ausbildungsstaffel in Augsburg (Zeughaus, Zeughausplatz 3, 86150 Augsburg) mit Ulrike Weber

Kennenlern-Tag am 27.09.2023: 14.00 – 17.00 Uhr für alle Interessierten (bitte mit Anmeldung unter info@sis-bayern.de)

4 Module á 3 Tage

09.10. – 11.10.2023: Modul 1 (10.00 Uhr – 17.00 Uhr)

20.11. – 22.11.2023: Modul 2 (10.00 Uhr – 17.00 Uhr)

04.12. – 06.12.2023: Modul 3 (10.00 Uhr – 17.00 Uhr)

22.01. – 24.01.2024: Modul 4 (10.00 Uhr – 17.00 Uhr)

06.02.2024: Onboarding-Tag (10.00 – 15.00Uhr)

Ausbildungsstaffel in Nürnberg (Gemeindezentrum Herz Jesu Kirche, Dallingerstraße 20, 90459 Nürnberg) mit Thomas Jennrich

Informations- und Kennenlerntag: Dienstag, 26.09.2023 14:00 – 17:00h (Klaragasse 3, 90402 Nürnberg)

4 Module á 3 Tage

Modul 1: 16. – 18.10.2023 10:00h – 18:00h

Modul 2: 06. – 08.11.2023 10:00h – 18:00h

Modul 3: 27. – 29.11.2023 10:00h – 18:00h

Modul 4: 11. – 13.12.2023 10:00h – 18:00h

30.01.2024 Onboarding SiS für N 03 von 14:00h bis 17:00h (Klaragasse 3, 90402 Nürnberg)

Ausbildungsstaffel in Landshut / Deggendorf mit: Thomas Jennrich (genaue Termine und Orte tba)

Informationstreffen: Termine und Orte werden in Kürze feststehen

4 Module á 3 Tage

Modul 1: 09.11. – 11.11. 2023 in Landshut

Modul 2: 30.11. – 02.12. 2023 im Raum Deggendorf

Modul 3: 29.01. – 31.01.2024 in Landshut

Modul 4: 14.02. – 16.02.2024 im Raum Deggendorf

