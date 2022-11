Stromhungrige Geräte und die Elektromobilität verlangen Lithium

Die Zeit der Wegwerf-Batterien ist vorbei. Digitalisierung und Automatisierung sind die Trends.

Heute sind wiederaufladbare Geräte und effiziente Batteriepacks gefragt. Kostensenkung und neueste Technologien stehen im Fokus. Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten dabei eng zusammen. Schnelles Laden von Elektrofahrzeugen ist genauso wichtig wie der Energiemix eines Landes. Und eine 100-prozentige Nachhaltigkeit gelingt bei Elektroautos erst, wenn sie mit grüner Energie gespeist werden. Dreh- und Angelpunkt bei der Elektromobilität sind die Lithium-Ionen-Batterien. An der Technologie von Lithium-Metall-Anoden arbeitet etwa Li-Metal – https://www.youtube.com/watch?v=wPhIXGd6dk4 -. So wird das Unternehmen die Batterieanodentechnologien der nächsten Generation liefern können.

Themen wie die Zweitverwendung und das Recycling von Ionen-Lithium-Batterien werden vorangetrieben. Dabei besitzt China die höchste Recyclingrate, wobei Nordamerika und Europa nachziehen. Die Lithiumpreise haben sich stark verteuert. Der Abbau von Lithium braucht sehr viel Wasser und Energie. Autoproduzenten wissen um die Brisanz einer ausreichenden Versorgung mit Lithium und sind zu Investitionen bereit. Denn die Elektromobilität soll nicht an zu wenig oder zu teurem Lithium scheitern. Und massentauglich werden Elektrofahrzeuge dann, wenn genug leistungsstarke Batterien vorhanden sind, neben genügend Ladekapazitäten natürlich. Bei der Forschung steht Asien mit an erster Stelle. Bei den Lithiumvorkommen denkt man gleich an das berühmte Lithium-Dreieck, das sind die Salzseen in Chile, Argentinien und Bolivien. Hier lagert nämlich mehr als die Hälfte der globalen Lithiumreserven.

Und eine der Lithiumgesellschaften hier ist Alpha Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=vZLcOGO0aIU -. Die Gesellschaft befindet sich mit seinem Tollilar-Lithiumprojekt in Argentinien. Dazu besitzt Alpha Lithium noch das Hombre Muerto-Lithiumprojekt.

