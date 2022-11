Goldbergbau ist wichtig

Goldbergbau spielt eine wichtige Rolle für viele Schwellen- und Grenzländer.

Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung diverser Länder ist manchmal eng mit dem Goldbergbau verbunden. Aber oft sind gerade diese Länder von extremen Wetterereignissen und Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Denn Klimawandel ist ein globales Problem. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden sich diesen Dingen anzupassen und auch widerstandsfähiger zu werden. Ist der Goldbergbau widerstandsfähiger, dann sind es auch die lokalen Gemeinschaften. Das bekannte World Gold Council hat die Beziehung zwischen Gold und Klimawandel im Rahmen des Übergangs zu einer kohlenstoffärmeren Welt untersucht. Dabei unterscheidet das World Gold Council zwischen physischen Risiken (akute oder chronische Auswirkungen von Klimaschwankungen) und Übergangsrisiken. Diese Risiken und ihre Kombinationen verstärken die Bedrohung für Bergbauprozesse und betroffene Gemeinden.

Dabei arbeitet die Bergbauindustrie daran diese Risiken und Schwachstellen in den Griff zu bekommen, auch das World Gold Council kümmert sich dabei um klimaorientierte Maßnahmen. Zu den Goldgesellschaften, die Wert auf einen verantwortungsvollen Goldbergbau legen, gehören beispielsweise Revival Gold und Aurania Resources.

Revival Gold – https://www.youtube.com/watch?v=Anc607NV0dI – legt bei seinem Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho, das wiederbelebt wird, großen Wert darauf die nachgewiesene Erfolgsbilanz bezüglich Umweltmanagement und Rekultivierung aufrecht zu erhalten.

Auch Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=sxywh9j1Cjw – kümmert sich um die Umwelt und Wasserressourcen, dies auf seinen Projekten in Südamerika. Flaggschiffprojekt ist das The Lost Cities Projekt in Ecuador.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aktionäre genehmigen Aktienoptionsplan von Revival Gold