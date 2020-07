Student entwickelt Yun Express Sendungsverfolgung für Deutschland

Der größten Versanddienstleister Chinas bekommt endlich eine Sendungsverfolgung für Deutschland. Viele kennen den Versandriesen von Bestellungen über amazone oder wish.

Immer mehr Verbraucher bestellen bei Online Portalen wie amazon oder wish Ware und kleine Gadgets, oft werden diese Produkte von asiatischen Händlern angeboten. Innerhalb Asiens übernehmen dann z.B. chinesische Kuriere wie Yun Express die Weitergabe an unsere nationalen Paketdienst wie z.B. DHL.

„mit der Yun Express Sendungsverfolgung konnte ich ganz einfach meinen bestellten 3D-Drucker aus China verfolgen, eine Lieferung aus Asien dauert ca. 3 Wochen nach Deutschland, da es immer beruhigend und hilfreich den Sendestatus zu überprüfen“ Felix Meller (Student, Berlin)

Wir von meine-Sendungsverfolgung.de haben das Ziel eine einheitliche und transparente Paketverfolgung für alle Paketdienste anzubieten. Deswegen haben wir die Yun Express Sendungsverfolgung nun auch für Deutschland entwickelt.

Sollten Sie also demnächst eine Ware bestellen, die aus China versendet wird, können Sie diese ganz einfach bei uns verfolgen und herausfinden wo Ihr Paket gerade steckt. Selbstverständlich sind die Statusinformationen und sämtliche Hinweise auf Deutsch. So können wir Ihnen eine Transparenz und Sicherheit ermöglichen, fernab von sprachlichen Barrieren.

Wussten Sie schon?

Eine Sendungsnummer kann sich nach Übergabe an nationale Paketdienstleister ändern. Sprechen Sie in dieses Fall einen unsrer Mitarbeiter an, gemeinsam finden wir Ihr Paket.

Das Bestreben unserer Firma war es bereits seit Anfang an, Ihnen eine qualitative Sendungsverfolgung zu ermöglichen. Diese war bisher jedoch meist nicht in Deutsch. Daher konnten deutsche Kunden oftmals mit den Informationen für die Sendungsverfolgung nur bedingt etwas anfangen. Dies hört mit der neuen Yun Express Sendungsverfolgung der Vergangenheit an.

Meine Sendungsverfolgung

Herr Peter Mai

Ahornstraße 25

18439 Stralsund

Deutschland

fon ..: 01733638849

web ..: https://meine-sendungsverfolgung.de

email : info@meine-sendungsverfolgung.de

