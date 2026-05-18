Studie 2026: Immobilien an Bulgariens Schwarzmeerküste bringen bis zu 8,4% Rendite

Realty Bulgaria Ltd. ist eine von der bulgarischen Kammer für Immobilienmakler lizenzierte Agentur und zertifizierter Immobiliengutachter mit Hauptsitz in Nessebar.

Trotz steigender Preise in Südeuropa bleibt Bulgarien einer der renditestärksten Märkte für Ferienimmobilien. Das zeigt eine aktuelle interne Auswertung der lizenzierten Immobilienagentur und zertifizierten Sachverständigenorganisation Realty Bulgaria. Für die Studie wurden über 300 Kauf- und Vermietungsfälle aus den Jahren 2023 bis Q1/2026 in Sonnenstrand, Nessebar, Sveti Vlas und Ravda analysiert.

Die Kernergebnisse der Realty Bulgaria Marktanalyse 2026:

* Durchschnittsrendite bei 6,7% p.a. – Apartments in Sonnenstrand und Ravda mit professionellem Vermietungsmanagement erzielten 2025 im Schnitt 6,7% Netto-Jahresrendite. Spitzenobjekte mit Meerblick und Poolzugang erreichten bis zu 8,4%.

* Preisvorteil weiter massiv – Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Neubau-Apartments in erster Meereslinie liegt bei 1.650 EUR. Zum Vergleich: Ähnliche Lagen an der spanischen Costa Blanca starten bei 3.800 EUR/m².

* Saison verlängert sich – 42% der untersuchten Objekte waren nicht nur von Juni bis September, sondern auch im Mai und Oktober vermietet. Grund: Wachsende Nachfrage durch digitale Nomaden und Langzeit-Touristen aus Deutschland und Israel.

* Größter Renditekiller: Fehlende Ummeldung – In 27% der analysierten Fälle nach dem Kauf entstanden vermeidbare Kosten, weil Käufer die gesetzlich vorgeschriebene Ummeldung bei Gemeinde und Versorgern nicht fristgerecht durchführten.

„Viele Käufer rechnen nur mit dem Kaufpreis“

„Die Studie zeigt klar: Die Rendite steht und fällt mit der Nachkauf-Phase“, erklärt das Team von Realty Bulgaria. Wer nach der notariellen Beurkundung die Immobilie nicht binnen 2 Monaten bei der Gemeinde deklariert, zahlt Strafgebühren. Wer Strom und Wasser nicht auf den eigenen Namen ummeldet, riskiert Abschaltungen. „Genau hier verlieren ausländische Käufer jährlich Hunderte Euro, ohne es zu merken.“

Doppelter Schutz durch Makler + Gutachter

Als staatlich lizenzierte Agentur und zertifizierter Immobiliengutachter prüft Realty Bulgaria jede Immobilie vor der Vermarktung unabhängig auf Marktwert, Baurecht und Lastenfreiheit. „Wir verkaufen nur, was wir auch selbst bewerten würden. Das reduziert das Risiko für unsere Kunden drastisch“, so das Unternehmen. Der Service umfasst die komplette Abwicklung auf Deutsch, Englisch, Russisch und Bulgarisch: von der Besichtigung über den Notartermin bis zur Schlüsselübergabe und anschließenden Vermietungsbetreuung.

Prognose: Euro-Beitritt als nächster Preistreiber

Die Analysten von Realty Bulgaria erwarten, dass der geplante Beitritt Bulgariens zum Schengen-Raum und die Euro-Einführung die Nachfrage weiter ankurbeln. „Wer heute in Lagen wie Nessebar oder Sveti Vlas kauft, sichert sich noch Preise, die es in 3 Jahren so nicht mehr geben wird“, heißt es in der Studie. Die vollständige Analyse mit Location-Rankings und Checklisten ist kostenlos abrufbar unter realty-bulgaria.eu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Realty Bulgaria

Herr Alexander Susdorf

Ivan Vazov 23

8230 Nessebar

Bulgarien

fon ..: +359884212068

web ..: https://realty-bulgaria.eu/de/

email : info@realty-bulgaria.eu

Über Realty Bulgaria

Realty Bulgaria Ltd. ist eine von der bulgarischen Kammer für Immobilienmakler lizenzierte Agentur und zertifizierter Immobiliengutachter mit Hauptsitz in Burgas. Schwerpunkt ist die Beratung internationaler Privatkäufer und Investoren für Wohn- und Ferienimmobilien an der südlichen Schwarzmeerküste: Sunny Beach, Nessebar, Sveti Vlas, Ravda, Pomorie, Aheloy und Burgas.Pressekontakt

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