Studieren an der SFU Berlin | Bewerbungsstart WS 2022/23

Sigmund Freud PrivatUniversität. Wir begründen nicht nur Karrieren. Wir fördern Persönlichkeiten.

Die SFU Berlin mit ihrem zentralen Campus direkt am Flughafen Tempelhof und am Platz der Luftbrücke gelegen, bietet ein vielfältiges Angebot an Studienprogrammen und akademischen Ausbildungsgängen, die im Sinne eines Vollzeitstudiums oder auch berufsbegleitend konzipiert sind.

Du möchtest Psychotherapeutin oder Psychotherapeut werden und das Studium der Psychotherapiewissenschaft beginnen? An der SFU Berlin kannst du im Direktstudium Psychotherapie studieren und die Psychotherapieausbildung absolvieren. Weiters bietet die SFU Berlin ein vielfältiges und praxisorientiertes Angebot an Studien- und Lehrgängen: Psychologie (BSc und MSc), Medien & Digitaljournalismus (BA und MA), ein internationales Masterprogramm in Cultural Relations & Migration, sowie den Lehrgang Kunsttherapie.

An der SFU Berlin bist du gut aufgehoben, wenn

* Du in kleinen Gruppen lernen und studieren möchtest

* Du Wert auf Flexibilität bei der Gestaltung deines Studiums legst

* Du den direkten Kontakt zum Lehrpersonal der Uni schätzt

* Du dir individuelle Unterstützung bei Problemen in einzelnen Studienfächern wünschst

* Du eine familiäre Atmosphäre schätzt

* Du nicht nur eine reine Matrikelnummer sein willst

Link:

* Psychotherapiewissenschaft Bakkalaureat (BA.pth.)

* Psychotherapiewissenschaft Magister (Mag.pth.)

* www.sfu-berlin.de/de/studien/

Bewerbungsstart für das nächste Akademische Jahr ist der 1. März 2022 für alle Studienrichtungen. Im begründeteten Einzelfall ist ein Quereinstieg in das Sommeresmester 2022 möglich.

Aufgrund der pandemiebedingten Umstellung auf online Kommunikationsformate an der SFU Berlin zur Verhinderung eines Superspreadings mit COVID-19 besteht die Möglichkeit, auch das Bewerbungsverfahren und die Aufnahmegespräche online zu absolvieren.

Die Mission der Sigmund Freud PrivatUniversität:

Wir begründen nicht nur Karrieren, wir fördern Persönlichkeiten

Die Mission der SFU ist durch vier grundsätzliche Motive geleitet:

Die Kultivierung des intellektuellen Vermächtnisses Sigmund Freuds

Die Pflege humanistischer Werte in einem zunehmend zweckrationalen gesellschaftlichen und akademischen Umfeld

Die Betonung der Persönlichkeit als Grundlage (statt Nebenschauplatz) von Bildung

Die Verbundenheit und Verantwortung gegenüber der Universitätsstadt Berlin und ihren Bürgern

Mit dem Studium der Psychotherapiewissenschaft hat die SFU weltweit erstmals die Vision Sigmund Freuds, Psychotherapie als akademisches Fach zu etablieren, verwirklicht. Ein stark humanistisch ausgerichtetes Psychologiestudium ergänzt das Angebot in dieser Hinsicht. Der humanistische Ansatz zeigt sich schon am Aufnahmeverfahren und zieht sich über den Aufbau der Curricula bis hin zu den didaktischen Konzepten der einzelnen Studienrichtungen. Die universitätseigene Ambulanz dient dabei nicht alleine der praxisnahen Ausbildung der Studierenden, sondern leistet auch einen gemeinwohlorientierten Beitrag zur Versorgung von Berlin mit psychotherapeutischen und psychologischen Leistungen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten von Menschen mit Migrationshintergrund gelegt.

