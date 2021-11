SÜDVERS erhält Auszeichnung als Innovator des Jahres 2021

Das Kundenportal mySÜDVERS des international tätigen Versicherungs- und Risikoexperten SÜDVERS ist als eine von 20 Innovationen des Jahres 2021 ausgezeichnet worden.

„Jedes Jahr kürt eine Experten-Jury 20 Unternehmen mit der Auszeichnung ,Innovator des Jahres‘. Entscheidend ist, dass die Lösungen, Technologien, Geschäftsmodelle oder Produkte der Unternehmen einen in der Branche besonderen Innovationscharakter beweisen. Es freut uns daher sehr, dass wir für unser Kundenportal mySÜDVERS diese begehrte Auszeichnung erhalten“, freut sich Florian Karle, Geschäftsführender Gesellschafter von SÜDVERS. Der ,Innovator des Jahres‘ ist der größte Publikumspreis der deutschen Wirtschaft. Jährlich wählen über 60.000 Entscheider ihre Favoriten aus den ausgezeichneten Unternehmen des Jahres. Gewürdigt werden innovative Leistungen aus verschiedensten Betriebsgrößen und verschiedensten Bereichen von Technologie bis Markenführung, Arbeitgeber bis Beratung. Ralf Bender, CEO von SÜDVERS, ergänzt, dass die erfolgreiche Auszeichnung von mySÜDVERS erneut die Innovationskraft von SÜDVERS unter Beweis stellt. „Neue Wege und innovative Ansätze gehören schon seit zwei Generationen zur SÜDVERS-DNA. So hat es das Familienunternehmen unter die Top-Broker der Branche geschafft.“

Stimmen Sie jetzt für mySÜDVERS im Rahmen des Publikumspreis ab: https://die-deutsche-wirtschaft.de/die-nominierten-2021/

Erfahren Sie mehr über das ausgezeichnete Kundenportal mySÜDVERS: www.mysuedvers.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SÜDVERS GmbH

Herr Urs Kargl

Am Altberg 1-3

79280 Au bei Freiburg

Deutschland

fon ..: 07614582282

web ..: http://www.suedvers.de

email : urs.kargl@suedvers.de

SÜDVERS ist der mehrfach ausgezeichnete Versicherungs- und Risikoexperte für Mittelstand und Industrie und bietet hohe Beratungsqualität und maßgeschneiderte Lösungen zur weltweiten Risikoabsicherung. Das Unternehmen beschäftigt 500 Mitarbeiter und verfügt über 18 Niederlassungen – neun in Deutschland, acht in Österreich und eine in der Schweiz. Hauptsitz ist Au bei Freiburg. SÜDVERS ist inhabergeführt in zweiter Generation und zählt mit einem betreuten Prämienvolumen von über 480 Mio. Euro im Jahr 2020 zu den Top 10 Brokern der Branche. SÜDVERS versteht sich als Vertrauter der Kunden, betreibt Risikomanagement mit System unter Einsatz eigener, ausgezeichneter Softwareanwendungen und setzt auf die Kombination globaler Lösungen mit lokaler Expertise. Mit SÜDVERS International ist das Unternehmen Gründungsmitglied des WBN – Worldwide Broker Network. WBN ist mit über 120 Mitgliedsunternehmen in über 110 Ländern und einem betreuten Prämienvolumen von rund 61 Mrd. US-Dollar das größte inhabergeführte Makler-Netzwerk weltweit. Als Arbeitgeber ist SÜDVERS vom Handelsblatt als ,Fair Company‘ ausgezeichnet worden und ist zertifizierter ,Great Place to Work‘. Weitere Informationen zu SÜDVERS und zu WBN finden sich auf der Website www.suedvers.de.

