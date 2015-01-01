Summer Foodrock Festival in der Pfalz

Deutschlands Kulinarik & Rock Open-Air-Festival Nr. 1 geht 2026 in die sechste Runde. Im August wartet der Natursteinbruch wieder auf Classic Rockfans, Campingfreunde und Grillliebhaber.

_Kaiserslautern_. Der Termin für eines der verrücktesten und lässigsten Open-Air-Festivals mitten im Pfälzerwald steht fest: Vom 7. bis 9. August 2026 treffen beim SUMMER FOODROCK® erneut Spitzenköche, Winzer, Patissiers und Grillmeister auf Rockstars, Musikfans auf Feinschmecker und Biker auf Campingfreunde. Der Vorverkauf hat begonnen und die ersten 200 Tickets sind günstiger. Nur höchstens 350 Gäste können dabei sein – sie werden drei Tage lang kulinarisch und musikalisch exklusiv „bespielt“. Moderierend begleitet der bekannte TV-Moderator Martin Seidler das Wochenende. Angereist wird mit dem Auto, Camper oder Motorrad und übernachtet natürlich gemeinsam unter freiem Himmel in der beeindruckenden Kulisse des 18 Millionen Jahre alten Natursteinbruchs. „Wir hatten letztes Jahr rund 130 Vans und Wohnmobile auf dem Gelände verteilt stehen. Die Gäste kamen aus ganz Deutschland“, erzählt Initiator und TV-Koch Peter Scharff. Doch auch Zelt, Hängematte oder Auto sind für die Nacht natürlich erlaubt. Wer nicht campen möchte, kann das „Rundum-Sorglos-Paket“ buchen inklusive Hotelübernachtung und Shuttleservice.

Stelldichein der Koch- und Grillelite

In den letzten Jahren durfte Scharff regelmäßig auf fast 70 Prozent Stammgäste unter den Festivalbesuchern zählen. Für 2026 hat er erneut ein hochkarätiges Köche-Line-up vorzuweisen und hofft erneut auf große Resonanz: „Am offenen Feuer und an den Grills stehen unter vielen anderen der zweifache Grillweltmeister Heiner Haseidl und BBQ-Smoker-Experte Guiseppe Messina neben den Spitzenköchen Ralf Zacherl sowie meinem Bruder Martin Scharff von der Heidelberger Schloss Gastronomie.“ Ein weiteres Ass hält sich Scharff noch im Ärmel: „Wir sind in der finalen Abstimmung für einen weiteren Spitzenkoch, den jeder kennt.“ Jedes Jahr gelingt es Peter Scharff, der gelernter Konditor und ehemaliger Sternekoch ist und heute in Kaiserslautern ein gastronomisches Bildungszentrum betreibt, das „Who is Who“ für sein Festival zu begeistern. Fernsehkoch Ralf Zacherl ist sogar seit der Geburt des Foodrock Festivals dabei: „Dieses Festival hat eine Energie, die man anderswo nicht findet!“ Selbst für die veganen und vegetarischen Gäste verspricht ein „Special Forces Team“ rund um die Uhr höchsten Genuss.

Tribute-Bands rocken im Natursteinbruch

Abgesehen vom kulinarischen Rundumprogramm kommt auch musikalisch sowie tanztechnisch jeder auf seine Kosten. Zwei DJs versorgen mit tanzbaren Hits und auf der Bühne liefert das SUMMER FOODROCK© das ganze Wochenende über eine abwechslungsreiche Bandbreite an Live-Acts: Die Heidelberger „Dirty Deeds“ gelten als eine der herausragendsten AC/DC-Tribute-Bands Deutschlands und rocken den Freitagabend. Am Samstag wird die „Foodrock Band“ wieder die größten Classic-Rock-Hits abfackeln, gefolgt von der Dudelsackformation „Moguntia Pipes and Drums“, die auf schottische Weise für Stimmung sorgt. Während der Sonntag in den vergangenen Jahren nach dem großen Steinbruchfrühstück eher ein ruhiger Abreisetag war, wird diesmal zum Finale noch einmal richtig aufgedreht: „Krüger rockt“ bringt klassischen Rock ’n‘ Roll auf die Bühne, bevor als krönender Abschluss „The Blues Blasters Band“ übernimmt. Die elfköpfige Formation mit zwei Sängern und Bläsersektion wird die legendären Songs der Blues Brothers wie „Gimme Some Lovin'“ oder „Everybody Needs Somebody“ schmettern. „Party und Mitsingen sind somit bis zur letzten Minute garantiert“, verspricht der Organisator.

Alles inklusive bei einem Event der Superlative

Das exklusive Festival hat seinen Preis – bietet dafür aber auch drei Tage volles Programm ohne Zusatzkosten. „Alle Konzerte, das riesige Rahmenprogramm und eine ganztägige kulinarische Rundumversorgung auf höchstem Niveau sind beim SUMMER FOODROCK© inklusive.“ Tagsüber verwandelt sich das Gelände in eine Genussakademie: In zahlreichen Koch- und Küchenworkshops sowie spannenden Kulinarik-Talks teilen Expertinnen und Experten ihr Wissen – darunter sogar spezialisierte Wasser- und Fleischsommeliers. An der 28 Tonnen schweren Steinbar schenken Whisky-, Gin- und Brandy-Profis eine beeindruckende Vielfalt edler Tropfen zum Verkosten aus. Für Spaß und Bewegung sorgt das fast schon legendäre Dart-Turnier mit attraktiven Preisen, während die Lewenstein-Gruppe Outdoor-Yoga und Bogenschießen anbietet – immer umgeben von Wald, frischer Luft und Festivalatmosphäre.

Auch der enorme organisatorische Aufwand des SUMMER FOODROCK© Festivals trägt zum Ticketpreis bei: In der besonderen Open-Air-Location mitten im Wald finden sonst keine vergleichbaren Veranstaltungen statt. „Wir haben eine außergewöhnliche Genehmigung für unser Festival, müssen dafür aber das komplette Setting von Infrastruktur bis Technik selbst heranschaffen und aufbauen. Das bedeutet einen gewaltigen Logistikaufwand. Auch wegen des offenen Feuers brauchen wir viele Sicherheitskräfte“, erklärt Scharff. Dafür bekommen die Gäste im Gegenzug die Gelegenheit, in einer so ungewöhnlichen Location zu feiern und unter freiem Himmel zu nächtigen. Bei diesem Niveau der Veranstaltung sind natürlich ebenso niveauvolle Sanitäranlagen selbstverständlich. Und dank Generator ist das Gelände abends stimmungsvoll ausgeleuchtet. Wer nicht das ganze Wochenende bleiben kann, kann auch nur einzelne Tage buchen. www.foodrock-festival.de

Über Organisator & Koch Peter Scharff

Seit 2014 betreibt Peter Scharff in Kaiserslautern sein „Kulinarisches Kompetenzzentrum“, das Kochschule, Eventlocation und gastronomisches Bildungszentrum zugleich ist. Von hier bietet der ehemalige Sternekoch Event- und Messecatering im großen und kleinen Stil. Mit seiner mobilen Küche ist er zudem regelmäßig Showkoch bei Live Cooking Events. Der gebürtige Dinkelsbühler machte seine Kochausbildung im Hotel Hohenlohe in Schwäbisch Hall sowie eine Konditor-Ausbildung im Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn. Seine Wanderjahre führten ihn in die 2- und 3- Sterne-Gastronomien, u. a. von Dieter Müller, David Burke (NY) und in die Schweiz nach Gstaad. Mit nur 31 Jahren, begann er seine Karriere als TV-Koch/Patissier in der Sendung „Kaffee oder Tee“ des SWR. Insgesamt nahm er an rund 500 Sendungen teil. Als Küchenchef im Land ART Hotel „Wartenberger Mühle“ an der Seite seines Bruders, erkochte er über sechs Jahre einen Michelin-Stern. Spezialisiert hat sich Peter Scharff die letzten 20 Jahre aber auf die Kräuter- und Gewürzküche. Mit dem Kräutergärtner Bernd Simon entwickelte er über sechzehn Jahre eine eigene Küchenphilosophie unter dem Namen „Cuisine Herba Barona“. Außerdem hat er seine eigene hochwertige Gewürzlinie unter dem Namen „Pure Flavour Taste“ auf den Markt gebracht. (www.pure-flavour-taste.com / www.peter-scharff.de)



