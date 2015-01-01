Die ultimative UFO-Enthüllungskonferenz 2.0 – Internationales Bewusstseins-Event im Herzen Deutschlands

Hallo, ich bin Anja Schäfer, die Veranstalterin einer großen intl. Konferenz im Mai 2026. Bitte informieren Sie Ihre Leser. Ich stehe für Interviews und weitere Informationen zur Verfügung. Grüße!

Erlebe Offenlegungen und ein kollektives Herzfeld auf einem der größten Bewusstseins-Events Europas.

An fünf Tagen teilen 16 internationale Experten und spirituelle Visionäre ihre Forschungsergebnisse und Erfahrungen.

Dieses Event findet statt, um allen Beteiligten ein besonderes Erlebnis zu bieten.

Dieselben Sprecher wie auf der ersten Ultimativen UFO-Enthüllungskonferenz 2024 und nochmal so viele weitere internationale Referenten, die zum Teil erstmalig nach Deutschland kommen, lassen uns an ihren Erkenntnissen, Erfahrungen und neuesten Forschungsergebnissen teilhaben.

Sprecher (zugesagt): Frank Jacob (D) o Dieter Broers (Deutschland) o Laura Eisenhower (USA) o Omnec Onec (USA) o Peter Denk (D) o Tonia Madenford (USA) o Brad Olsen (USA) o Bob Spearing (USA) o Cecilia Sifontes (Schweden) o Reinerio „Rey“ Hernandez (Kolumbien) o Lothar Lauer (D) o Dr. Raymond Keller (USA) o Reiner Elmar Feistle (D) o Johann Nepomuk Maier (D) o Dirk Seufert (D)

Themen der Konferenz: Ebenen der Enthüllung (Disclosure), Technologie und Wissenschaft, KI, Außerirdische und ultradimensionale Kontakte, Geschichte, Politik und Exopolitik, Innere Erde, Bewusstsein, Spiritualität, Zeitreisen und Zeitlinien, Plasma-Matrix, Die Zukunft der Menschheit und der Erde … und Liebe

Diese UFO-Konferenz ist keine „normale“ UFO-Konferenz, wo es hauptsächlich um Sichtungen und um das geht, was die Regierungen preisgeben, also das „Äußere“. Diese Veranstaltung schließt das Ganzheitliche, Spirituelle, Erkenntniserzeugende, Bewusstseinsausdehnende ein.

Die Referenten kommen aus Deutschland, den USA, Kolumbien und Schweden. Alle englischsprachigen Präsentationen und Podiumsbeiträge werden ins Deutsche übersetzt. Einige der Sprecher sind seit Jahrzehnten als Forscher in der exopolitischen und bewusstseinsforschenden Welt unterwegs und blicken auf zahlreiche Erfahrungen, Veröffentlichungen und internationale Konferenzteilnahmen zurück. Dieses Sprecher-Team ist einzigartig und wird es in dieser Konstellation nur dieses eine Mal geben. Tickets gibt es wahlweise mit Vollverpflegung für alle fünf Tage oder ohne Verpflegung. Musikalische Beiträge kommen von der Bhakti-Rockband Gadadhar und die Gopis und von dem spirituellen Musiker und Darshan-Konzertsänger Lex van Someren.

Das Einzigartige an diesem Event ist das erweiterte Herzfeld, das alle Beteiligten gemeinsam erschaffen. Das Motto der Konferenz ist: „Lasst uns damit einverstanden sein, nicht mit allem einverstanden zu sein.“ Liebe und Akzeptanz ersetzen das Kritisieren und Urteilen und tragen zu einem erweiterten Bewusstseinsfeld als Beitrag für Frieden und Erkenntnis individuell und kollektiv bei.

Enthüllung beginnt in dir!

Anja Schäfer

Kongressveranstalterin

E-Mail: contact@venus-spirit.com

Infos & Tickets: https://ufocon2026.de

Anja Schäfer ist Kongressveranstalterin, Vermittlerin für Venusische Spiritualität und Autorin. Sie ist die Gründerin von Venus Spirit (venus-spirit.com), einer Plattform, die der planetarischen Transformation und der der Venus-Erde-Verbindung gewidmet ist. Anjas Wissen und Wirken basiert auf Erfahrungen, Studien und ihrer Verbindung mit Omnec Onec, Autorin der Autobiographie Ich kam von der Venus.

Öffentlich drückt sich Anjas Wirken derzeit hauptsächlich durch das Organisieren von internationalen UFO- und Aufstiegskonferenzen aus, die der Verbreitung von Wissen, dem physischen Zusammenkommen von Menschen und dem Erschaffen von Herzfrequenzfeldern gewidmet sind.

