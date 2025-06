Sunwave launcht barrierefreie Homepage als einer der ersten Spezial Veranstalter

Der Hamburger Singlereisen-Veranstalter übernimmt Vorreiterrolle in punkto digitaler Inklusion

Der auf Gruppenreisen für Alleinurlauber und Singles spezialisierte Veranstalter Sunwave hat seine Website einem großen Relaunch unterzogen und in diesem Zuge bereits jetzt barrierefrei gestaltet. Damit ist das Hamburger Unternehmen einer der ersten Reiseveranstalter, die sich noch vor Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes am 28. Juni klar zu digitaler Inklusion und Nutzerfreundlichkeit bekennen. Im Zuge des Relaunchs wurden auch neue Reisen zur Buchung veröffentlicht.

Nutzerfreundlichkeit und digitale Inklusion im Fokus

Sunwave startet mit einer modernisierten und barrierefreien Website in den Sommer. Die Online-Präsenz wurde hierfür in ihrer Struktur und Navigation überarbeitet: Auf der neuen Seite „Services“ finden Besucher jetzt noch leichter Zusatzangebote wie Reiseversicherungen und Service-Pakete. Eine optimierte Navigation sorgt insgesamt für mehr Übersichtlichkeit und eine verbesserte Auffindbarkeit der Inhalte. Dabei setzt Sunwave konsequent auf Barrierefreiheit: Höhere Kontraste und größere Schriftgrößen sorgen für bessere Lesbarkeit, Alt-Texte und Titelbeschreibungen für Bilder erleichtern die Nutzung mit Screenreadern und auf animierte Inhalte wie Slider oder Blinkeffekte wird ab sofort bewusst verzichtet, um Epilepsierisiken zu minimieren. Die Maßnahmen wurden bereits vor Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes am 28. Juni umgesetzt – damit nimmt Sunwave eine Vorreiterrolle unter den deutschen Reiseveranstaltern beim Thema digitale Inklusion ein.

Neue Reiseziele und Zielgruppen

Mit dem Relaunch der barrierefreien Homepage kommen auch neue buchbare Reisen und Reiseziele – insbesondere im Segment Luxusreisen stellt sich Sunwave noch breiter auf. So wird es zum Jahreswechsel 2025/26 erstmals eine Silvesterreise nach Bangkok geben, wo der Veranstalter mit einem 5-Sterne-Hotel kooperiert. Darüber hinaus organisiert Sunwave auch Silvesterreisen, die sich explizit an eine Zielgruppe Ü60 richten. „Uns ist es wichtig, jeden zu erreichen, der sich für das Thema Alleinreisen interessiert – das setzen wir sowohl mit dem Relaunch unserer barrierefreien Website, der über gesetzliche Mindestauflagen hinaus geht, als auch mit neuen Reise-Konzepten und Angeboten um“, erklärt Geschäftsführer Ralph Benecke. Weitere Informationen finden sich auf www.sunwave.de.

Fotos: Sunwave.de Reisen

Die 1986 in Hamburg gegründete Sunwave Gruppenreisen GmbH ist heute einer der führenden Singlereisen-Spezialisten Deutschlands. Das Portfolio von Sunwave umfasst neben klassischen Pauschalreisen auch Städtetrips, Schiffstouren, Skiurlaube und Reisen zu saisonalen Events. Als Destinationen stehen dabei Deutschland und Europa sowie Ziele in ­Nordamerika, Asien und Südafrika zur Wahl. Alle Angebote zeichnen sich durch eine ausgewogene Geschlechter- und Altersstruktur der Reisegruppen, speziell geschulte Reiseleiter sowie eine individuell abgestimmte Programmgestaltung aus.

