SuperQ sichert sich strategische Position in Europa durch wegweisende Partnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Industriemathematik ITWM

SuperQ sichert sich strategische Position in Europa durch wegweisende Partnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Industriemathematik ITWM; positioniert sich als weltweit führendes Unternehmen im Bereich hybrider Quantentechnologie

Calgary AB, Kanada – 23. Februar 2026 / IRW-Press / SuperQ Quantum Computing Inc. (SuperQ Quantum, SuperQ oder das Unternehmen) (CSE: QBTQ; OTCQB: QBTQF; Frankfurt: 25X), der Marktführer im Bereich der Quantenoptimierung mit einem Klick, gab heute eine wegweisende strategische Partnerschaft mit dem Fraunhofer-Institut für Industriemathematik ITWM bekannt, einem Mitglied der Fraunhofer-Gesellschaft – Europas größter und renommiertester Organisation für angewandte Forschung. Die Zusammenarbeit wird durch eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) geregelt, deren Schwerpunkt auf der gemeinsamen technischen Evaluierung und forschungsorientierten Zusammenarbeit im Bereich der Quanten- und Hybridoptimierung liegt.

Diese Partnerschaft markiert den offiziellen Eintritt von SuperQ in das europäische Quanten-Ökosystem. Durch die Zusammenarbeit mit Fraunhofer bedeutet die Absichtserklärung (MoU) eine Risikominderung für die kommerzielle Roadmap von SuperQ und eröffnet neue Marktchancen beim europäischen industriellen Mittelstand sowie bei Fortune-500-Unternehmen. SuperQ wandelt sich von einem nordamerikanischen Innovator zu einem globalen Akteur.

Auf dem Weg in die Ära der Quantum Utility

Im Rahmen der Absichtserklärung wird sich die Zusammenarbeit auf den technischen Austausch und explorative Aktivitäten konzentrieren, darunter:

– Unabhängige technische Bewertung: Das Fraunhofer ITWM wird eine strukturierte technische Bewertung der Plattform von SuperQ in ausgewählten Anwendungsszenarien durchführen. Die Bewertung soll die Fähigkeiten und Grenzen identifizieren und könnte die Einführung in Unternehmen beschleunigen und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

– Gemeinsame Forschungs- und Finanzierungsmöglichkeiten: Die Partner planen, die Teilnahme an europäischen und internationalen öffentlich finanzierten Forschungsprogrammen zu prüfen. Solche Projekte würden, sofern sie durchgeführt werden, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit nicht verwässerndem Kapital in Bereichen wie Energiesysteme, Logistik und maschinelles Lernen unterstützen.

– Der hybride Vorteil: Im Gegensatz zu reinen Hardware-Unternehmen konzentriert sich diese Zusammenarbeit auf die differenzierte Strategie von SuperQ, die vom Fraunhofer ITWM unterstützt wird: die Integration von gatterbasiertem Quantencomputing, Quantum Annealing und klassischem HPC (Hochleistungsrechnen) in einen einzigen, nahtlosen Workflow.

Dies ist nicht nur eine geografische Expansion, sondern auch eine Bestätigung unserer One-Click-Philosophie durch die renommiertesten Namen der industriellen Mathematik, sagte Dr. Muhammad Khan, CEO und Board Chair von SuperQ. Die Investoren sollten erkennen, dass wir die Phase des Quantenlabors hinter uns gebracht haben. Durch die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ITWM können wir mit einem der führenden Institute für angewandte Mathematik in Europa in einem streng praxisorientierten Umfeld zusammenarbeiten und komplexe Mathematik in einen für Entscheider nachvollziehbaren, messbaren ROI umwandeln.

Strategische Integration und Auswirkungen auf den Markt

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das Fraunhofer ITWM die Super-Plattform hinsichtlich ihrer Leistung, Skalierbarkeit und potenziellen Integration in seine HPC-Infrastruktur für Simulationen im industriellen Maßstab und Algorithmusbeschleunigung bewerten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Software von SuperQ auch bei zunehmender Reife der Quantenhardware das unverzichtbare Betriebssystem für Simulationen im industriellen Maßstab bleibt. Gemeinsam wollen die Partner hybride Workflows für das Quanten- und klassische Computing entwickeln und bewerten, die gatterbasiertes Quantencomputing, Quantum Annealing und klassisches Hochleistungsrechnen kombinieren. Damit sollen die Modellierung, Simulation und Optimierung verbessert und gleichzeitig Anwendungsbereiche wie Logistik, Energie, Fertigung, Finanzen, verteidigungsbezogene Optimierung oder Ressourcenexploration erschlossen werden.

Das Fraunhofer ITWM hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Spitzenforschung in die industrielle Praxis zu übertragen, erklärte der Forschungskoordinator für Quantencomputing am Fraunhofer ITWM, Dr. Pascal Halffmann. Durch die Verbindung unserer Expertise in Quantenalgorithmen und HPC mit den Koordinierungstechnologien von SuperQ wollen wir die Computertechnologie der nächsten Generation für industrielle Anwendungsfälle vorantreiben.

Über das Fraunhofer-Institut für Industriemathematik ITWM

Das Fraunhofer-Institut für Industriemathematik ITWM in Kaiserslautern ist eines der weltweit größten Forschungsinstitute für Industriemathematik. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Mathematik als Schlüsseltechnologie weiterzuentwickeln und innovative Impulse zu geben. Unser Fokus liegt auf der Umsetzung mathematischer Methoden und Technologien in Anwendungsprojekten und deren Weiterentwicklung in Forschungsprojekten. Die enge Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie garantiert die hohe Praxisnähe unserer Arbeit.

Integrale Bestandteile unserer Arbeit sind die Beratung, Implementierung und Unterstützung bei der Anwendung von Hochleistungsrechnertechnologie sowie die Bereitstellung maßgeschneiderter Softwarelösungen. Mit unseren vielfältigen Kompetenzen sprechen wir ein breites Spektrum von Kunden an: die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die chemische Industrie, den Energiesektor und den Finanzbereich. Diese Bereiche profitieren auch von unserem Netzwerk, wie beispielsweise dem Fraunhofer-Kompetenznetzwerk Quantum Computing und dem Hochleistungszentrum Simulations- und softwarebasierte Innovation.

Über die Fraunhofer-Gesellschaft

Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in Deutschland ist eine der weltweit führenden Organisationen für angewandte Forschung. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Innovation, indem sie den Schwerpunkt auf die Forschung zu Spitzentechnologien und den Transfer der Ergebnisse in die Industrie legt. Damit stärkt sie die industrielle Basis Deutschlands und kommt der gesamten Gesellschaft zugute. Seit ihrer Gründung als gemeinnützige Organisation im Jahr 1949 nimmt Fraunhofer eine einzigartige Position im deutschen Forschungs- und Innovationsökosystem ein.

Mit fast 32.000 Mitarbeitern in 75 Instituten und unabhängigen Forschungseinheiten in Deutschland verfügt Fraunhofer über ein Jahresbudget von 3,6 Mrd. , von denen 3,1 Mrd. aus Auftragsforschung stammen – dem Kerngeschäft von Fraunhofer. Im Gegensatz zu anderen öffentlichen Forschungseinrichtungen bildet die Grundfinanzierung durch den Bund und die Länder lediglich die Basis für das jährliche Forschungsbudget. Dieses dient als Grundlage für bahnbrechende vorwettbewerbliche Forschung, die in den kommenden Jahren für die Privatwirtschaft und die Gesellschaft von Bedeutung sein wird. Das Besondere an der Fraunhofer-Gesellschaft ist der hohe Anteil an Industrieeinnahmen, der eine enge Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft und der Industrie gewährleistet und die Forschung der Fraunhofer-Gesellschaft konsequent auf den Markt ausrichtet. Im Jahr 2024 entfielen 867 Mio. des Budgets auf Industrieerlöse. Das Forschungsportfolio der Fraunhofer-Gesellschaft wird durch wettbewerbsorientiert eingeworbene öffentliche Mittel ergänzt, wobei ein ausgewogenes Verhältnis zwischen öffentlichen Mitteln und Industrieeinnahmen angestrebt wird.

(Stand: April 2025)

Technischer Ansprechpartner:

Dr. Pascal Halffmann

Fraunhofer-Institut für Industriemathematik ITWM

Fraunhofer-Platz 1

67663 Kaiserslautern

Deutschland

Telefon +49 631 31600-4110

pascal.halffmann@itwm.fraunhofer.de

www.itwm.fraunhofer.de

Medienkontakt:

Esther Packullat

Fraunhofer-Institut für Industriemathematik ITWM

Fraunhofer-Platz 1

67663 Kaiserslautern

Deutschland

Telefon +49 631 31600-4867

presse@itwm.fraunhofer.de

www.itwm.fraunhofer.de

Über SuperQ Quantum Computing Inc.

SuperQ Quantum Computing Inc. (CSE: QBTQ; FWB: 25X; OTCQB: QBTQF) beseitigt viele der technischen und finanziellen Hindernisse auf dem Weg zur Kommerzialisierung von Quanten- und Supercomputern. Das Unternehmen prägt die nächste Ära der unternehmerischen Transformation und entwickelt sich zu einem Partner für internationale Organisationen, die über die Nutzung von Quanten- und Supercomputern eine messbare Kapitalrendite (ROI) erzielen möchten. Mit ChatQLM ermöglichen wir auch normalen Konsumenten einen Zugang zur Quanteninformatik, um eine möglichst breite Akzeptanz zu erreichen.

Mit unserer Vorzeigeplattform Super wollen wir die modernste Art der Rechenleistung intuitiv nutzbar und breit zugänglich machen. Wir versetzen Führungskräfte, führende Forschungseinrichtungen und wichtige Regierungsstellen in die Lage, unmittelbare wirtschaftliche Effekte auf Finanz- und Gesundheitswesen, Logistik und Verteidigung sowie andere Bereiche zu nehmen. Durch die Nutzung der von uns entwickelten KI-Autopiloten sollen komplexe Herausforderungen mit nur einem Klick zu umsetzungsreifen Ergebnissen umgewandelt werden. SuperQ Quantum hat seinen Firmensitz in Kanada und weitet derzeit mit der Errichtung von sogenannten Super Hubs in strategisch günstiger Lage in wichtigen Regionen seine Präsenz vor allem in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und in Asien immer weiter aus.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Für SuperQ:

Dr. Muhammad Khan, CEO von SuperQ Quantum Computing Inc.

E-Mail: info@superq.co

Telefon: +1 587 889 1918

www.superq.co

Vorsichtshinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich im Allgemeinen auf Informationen über das Geschäft, das Kapital oder den operativen Betrieb eines Emittenten, die prospektiver Natur sind. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Begriffe wie können, sollten, voraussichtlich, würden, werden, schätzen, glauben, beabsichtigen, erwarten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die darauf hinweisen, dass es sich um zukunftsgerichtete Informationen handelt. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Aussagen zum Abschluss des Angebots, zum Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots, zur Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung durch eine Reihe von wesentlichen Faktoren, Annahmen, Erwartungen und Risiken beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der vorherrschenden Marktbedingungen und allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerblicher, politischer und sozialer Unsicherheiten bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung sowie der Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten Provinzen Kanadas eingereicht wurden und unter www.sedarplus.com verfügbar sind, erörtert oder erwähnt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze ausdrücklich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktregulierungsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SuperQ Quantum Computing Inc.

Dr. Muhammad Khan

340 Midpark Way SE #300

AB T2X 1P1 Calgary

Kanada

email : makhan@superq.co

Pressekontakt:

SuperQ Quantum Computing Inc.

Dr. Muhammad Khan

340 Midpark Way SE #300

AB T2X 1P1 Calgary

email : makhan@superq.co

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vidac Pharma vermeldet ersten behandelten Patienten in Phase-2b-Studie mit VDA-1102 bei Hochrisiko-aktinischer Keratose Hybride Eigentümerversammlung: Software-Lösung vBeschluss garantiert rechtssichere Abstimmungen