SuperQ Quantum Computing lanciert ersten „Quantum Super Hub“ der Welt und erntet damit in Global News, CTV und anderen Nachrichtenportalen großes Lob und Anerkennung

Der Hub wurde am Tecconnect Innovation Centre eingerichtet und wird gemeinsam mit Economic Development Lethbridge betrieben

Calgary, Alberta, 14. Juli 2025 / IRW-Press / SuperQ Quantum Computing Inc. (SuperQ Quantum, SuperQ oder das Unternehmen) (CSE: QBTQ; FWB: 25X; OTC: ATMGD) gibt mit Stolz die offizielle Eröffnung des weltweit ersten Super-Hubs am Tecconnect Innovation Centre mit Economic Development Lethbridge als Betreiber bekannt. Dieser Meilenstein eröffnet einen völlig neuen, revolutionären Zugang zur Quanteninformatik und zum Supercomputing. Damit übernehmen sowohl die Stadt Lethbridge als auch die Provinz Alberta die internationale Führungsrolle auf dem Gebiet innovativer Technologien.

Der Super-Hub ist ein spezielles Zentrum, in dem Unternehmen, Regierungsbehörden, Forscher, Studenten und Innovatoren Zugang zur Plattform Super haben. Diese ChatGPT-ähnliche Plattform ist eine Symbiose aus Quantentechnologie, KI und Hochleistungsinformatik und dient der Lösung realer Probleme. Unter Anleitung fachkundiger Experten und mittels umfassender Schulungen soll der Super-Hub rasch allen Branchen zugänglich gemacht werden und dort Großes bewirken.

Ein Modell für Quanteninnovation auf globaler Ebene

Der Super-Hub in der Stadt Lethbridge ist der erste eines geplanten globalen Netzwerks von Super-Hubs. Zusätzliche Standorte sollen in weiten Teilen Kanadas, den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Europa, Indien und anderen wichtigen internationalen Zentren entstehen. Ausgewählt wurde der Tecconnect-Standort wegen seiner strategischen Bedeutung als aufstrebender Tech-Korridor der Provinz Alberta mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von bahnbrechenden KI-, Blockchain- und IoT-Programmen, die auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten sind. Zudem befindet sich die Stadt Lethbridge am Kreuzungspunkt von zwei kanadischen Wirtschaftskorridoren – dem Premiere Food Corridor und dem Western Gateway -, wo wichtige Fertigungs- und Lieferkettenaktivitäten stattfinden.

Unterstützung durch Kommunen und Medien-Hype

Die Einführung hat bereits für großes Echo bei Führungskräften in Unternehmen, Innovationsführern, Wirtschaftsförderern und Wissenschaftlern gesorgt; sie alle nutzen die Super-Plattform mittlerweile für Problemlösungen in der Praxis. Economic Development Lethbridge und SuperQ Quantum veranstalten Vorführungen, Workshops und Schulungen, um die Nutzer bestmöglich zu unterstützen und den Aufbau eines pulsierenden Ökosystems für Quantentechnologie und Supercomputing zu fördern. Nate Glubish, Minister für Technologie und Innovation von Alberta, ist voll des Lobes für den Hub und seine Bedeutung für den boomenden Technologiesektor der Provinz (www.linkedin.com/posts/nateglubish_citys-new-super-quantum-hub-offers-cutting-edge-activity-7341830943596322816-Qe7D).

Über die feierliche Eröffnung und die damit verbundenen Auswirkungen wurde in den führenden kanadischen und internationalen Medien bereits ausführlich berichtet:

Global News: globalnews.ca/news/11252481/worlds-first-quantum-computing-super-hub-lethbridge/

CTV News: www.ctvnews.ca/calgary/article/quantum-super-hub-in-lethbridge-offers-advanced-computing-to-businesses-organizations/

Lethbridge Herald: lethbridgeherald.com/news/lethbridge-news/2025/06/19/citys-new-super-quantum-hub-offers-cutting-edge-opportunities/

Interesting Engineering: interestingengineering.com/innovation/canada-super-hub-ai-gpu-quantum-computing

Bridge City News: bridgecitynews.ca/lethbridge-to-lead-canada-in-quantum-computing-problem-solving/

Tech Newsday: technewsday.com/lethbridge-launches-worlds-first-quantum-computing-super-hub/

Lethbridge News Now: lethbridgenewsnow.com/2025/06/18/lethbridges-new-quantum-super-hub-offering-businesses-solutions-to-complex-problems/

My Lethbridge Now: www.mylethbridgenow.com/55608/news/business/lethbridge-now-home-to-new-supercomputing-hub/

Führungsanspruch und Aussagen von Partnern

Nate Glubish, Minister für Technologie und Innovation der Provinz Alberta, erklärt auf LinkedIn: Die Technologiebranche in Alberta boomt. Alle Wirtschaftszentren – von Lethbridge über Medicine Hat bis hin zu Grande Prairie und Fort McMurray – profitieren davon. Der Quantum Hub ist besonders für Branchen mit komplexen Entscheidungsfindungsprozessen wie Landwirtschaft, Transport, Fertigung und Finanzen sowie die postsekundäre Ausbildung oder Ausbildung in MINT-Berufen von Bedeutung und eröffnet einen praxisrelevanten Zugang zu neuen Technologien.

Renae Barlow, Vice-President of Entrepreneurship and Innovation bei Economic Development Lethbridge, fügt hinzu: Die Stadt Lethbridge beherbergt nun den weltweit ersten Quantum Super Hub, der mit leistungsstarken Rechenkapazitäten aufwartet, die bisher nur großen Technologiezentren oder Forschungslabors zugänglich waren. Dieser Hub verschafft lokalen Unternehmen einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil.

Die Quanteninformatik und das Supercomputing sind kein Versprechen der Zukunft – sie bescheren uns schon heute attraktive Renditen, weiß Dr. Muhammad Khan, CEO und Board Chair von SuperQ Quantum. Unsere Super-Plattform ist quasi das ChatGPT für diese Branche und versetzt Unternehmen in die Lage, den Quantenvorteil zu nutzen, ohne dafür eine spezielle Qualifikation zu benötigen. Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit Economic Development Lethbridge die Quanteninformatik und das Supercomputing jedem Unternehmen und jeder Einzelperson in Alberta und auch anderen Regionen anbieten können.

Eyren Uggenti, Leiter der Abteilung Professional Services bei SuperQ Quantum und Leiter des Lethbridge Super Hub, kommentiert: Sowohl für die Industrie als auch für Studenten und Forscher der University of Lethbridge und des Lethbridge Polytechnic bietet sich hier eine einzigartige Gelegenheit, sich eingehend mit diesen Technologien zu befassen. Auch für Forscher ist das Angebot äußerst interessant, zumal sich das Zentrum nun im Vollbetrieb befindet.

Über SuperQ Quantum Computing Inc.

SuperQ Quantum Computing Inc. (CSE: QBTQ; FWB: 25X; OTC: ATMGD) ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Quanteninformatik und des Supercomputings und ein Anbieter von intuitiven, anwenderfreundlichen Lösungen für Industrie, Forschung und Bildung. Die Plattform Super, das ChatGPT der Quanteninformatik und des Supercomputings, verbindet Quantentechnologie, künstliche Intelligenz und Hochleistungsinformatik und beschert der Welt von heute damit einen echten Quantensprung. SuperQ Quantum hat seinen Firmensitz in Kanada und weitet derzeit seine Marktpräsenz vor allem im Nahen Osten und Asien immer weiter aus.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Muhammad Khan, CEO von SuperQ Quantum Computing Inc.

E-Mail: makhan@superq.co

Tel.: +1 587 889 1918

www.superq.co

