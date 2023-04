Supply Chain Lösung für die Welt von Morgen

Bei SAVOYE stehen auf der LogiMAT in Halle 1, Stand 1OG65, maßgeschneiderte Lösungen, die State-Of-The-Art Software und zukunftsweisende Technologien kombinieren, im Mittelpunkt.

Um für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen nachhaltig gerüstet zu sein, sollte die Innovationskraft von Robotern mit menschlicher Intelligenz optimal kombiniert werden. Und so die Logistikkosten effizient zu senken und eine deutliche Leistungssteigerung in der Supply Chain rund um den Globus zu erreichen.

SAVOYE, internationaler Top 10 Intralogistikanbieter, integriert hierfür seine In-House entwickelte Advanced Software und Advanced Technologien mit geeigneten Lösungen von externen Partnern.

Wie z. B. die erfolgreich neu eingeführte High-Performance Softwarelösung ODATiO, ein modulares und hochgradig individualisierbares Cloud-basiertes WMS und TMS oder die automatisierten Kommissionierlösungen X-PTS Pick Station, Savoye Haipick robots mobilen Robots sowie die automatisierte Verpackungslösungen PAC 600 und JIVARO.

Live auf der LogiMAT wird eine X-PTS Pick Station ihre Leistungsfähigkeit präsentieren.

„Wir freuen uns auf der LogiMAT 2023 wieder mit dabei zu sein. Für uns ist sie ein wichtiger internationaler Treffpunkt, um sich mit unserem internationalen Kunden und Interessenten, sowie Partnern auszutauschen. Aber auch neue leistungsstarke Kooperations- und Netzwerkpartner kennenzulernen. Denn internationale Kooperations- und Distributionspartner werden für unsere globale, zukunftsorientierte Aufstellung immer relevanter. So sind wir z. B. 2022/23 erfolgreiche Partnerschaften mit ITO PALLPACK und Sone 4 in Skandinavien sowie mit unserem Kunden New East General Trading L.L.C. in Dubai eingegangen.

Außerdem ist es uns wichtig auf dieser internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement zukunftsweisende Lösungswege mit Hilfe von der Robotik, Forecasting, künstliche Intelligenz, Indoor-Lokalisierung, Machine Learning vorzustellen. Und potenziellen Kunden aufzuzeigen, wie sie z.B. durch die Nutzung und Analyse von Daten Arbeitsabläufe vereinfachen und zukünftige Aktivitäten vorherzusagen können, sowie aus ihren vorhandenen Daten Kapital schlagen und einen hohen Mehrwert für Herausforderung für die Supply Chain von morgen generieren können.

Wir haben dabei natürlich immer die nachhaltige Entwicklung im Blick, um durch eine Verringerung des Energieverbrauchs von Anlagen, cleveres Ökodesign unserer Produkte und Verringerung des Transportvolumens den CO?-Fußabdruck zu verringern und die Ergonomie der Arbeitsplätze zu verbessern. All dies sind Hebel, um gemäß unserem Motto: REACH WHAT MATTERS, das zu erreichen, was zählt.“ Beschreibt Frédéric Zielinski, Head of SAVOYE EMEA, seine Erwartungen an die LogiMAT 2023.

SAVOYE entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die State-Of-The-Art Software und zukunftsweisende Technologien kombinieren, zugeschnitten auf die Supply Chain- und Logistikanforderungen der Produktions- und Distributionsbranche.

Um seine Kunden bestmöglich zu unterstützen, integriert SAVOYE seinen In-House entwickelte Software und Technologien mit geeigneten Lösungen von externen Partnern in den folgenden zwei Kompetenzbereichen und Produktlösungen:

Advanced Software:

Bereitstellung/Entwicklung und Integration von Supply Chain Execution Software-Packages (OMS, WMS, WES, TMS, POS), die das Management von Lagern, POS, Transport und Logistikorganisationen mit mehreren Standorten sicherstellen.

Mit folgenden High-Performance-Softwarelösungen :

ODATiO: ein modulares und hochgradig individualisierbares Cloud-basiertes WMS und TMS

LM OMS: ein ORDER MANAGEMENT SYSTEM zur Auftragsverwaltung, vereinfachten Omni-

Channel-Bestandsverwaltung und In-Store-Management

MAGISTOR: ein WMS perfekt für KMU´s für einfache bis wenig automatisierte Anwendungen

WACS: ein Lagerverwaltungssystem mit modular aufgebauter Software zur Steuerung der

gesamten automatisierten und robotergerstützen Intralogistik-Abläufe.

Advanced Technologies:

Entwicklung und Integration von automatisierten Kommissioniersystemen (Ware-zur-Person, Robots, Fördertechnik, Sortieranlage), automatisierte Lagertechnik (Shuttles und mobilen Robots für leichte und schwere Lasten) und automatisierte Verpackungslösungen (Verkeilung, Volumenreduzierung, Personalisierung).

Mit folgenden automatisierungen für Lagerung, Kommisionierung und Verpackung:

AUTOMATISIERTE LAGERLÖSUNGEN: X-PTS Shuttle System und HAIPICK by SAVOYE

AUTOMATISIERTE KOMMISSIONIERLÖSUNGEN : X-PTS Pick Station, FLEEXEE mobile Robots,

Zone-to-zone Kommisionierlösungen, Pick-to-Light und Put-to-Light-Trolleys

AUTOMATISIERTE VERPACKUNGSLÖSUNGEN: PAC 600, JIVARO, Dokumentenkuvertierer

SAVOYE verbindet die Innovationskraft von Robotern mit menschlicher Intelligenz, um das zu erreichen, worauf es heute wirklich ankommt: die Zufriedenheit seiner Kunden (von KMUs bis hin zu Großkonzernen), die Reduzierung ihrer Logistikkosten und die Leistungssteigerung ihrer Supply Chain rund um den Globus.

Als internationaler Partner in der Supply Chain ist SAVOYE in drei Unternehmenseinheiten organisiert:

SAVOYE North America in den Vereinigten Staaten, SAVOYE Asia in China und Südostasien und SAVOYE EMEA in Europa, Marokko und dem Nahen Osten.

Website: www.savoye.com

