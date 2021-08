Swissfeel gewinnt Christian Ulf Reschke als Vertriebsleiter

Christian Ulf Reschke, vormals Geschäftsführer bei der Fränkischen Bettwarenfabrik, wechselte Anfang August zu dem schweizerischen Bettwarenhersteller Swissfeel.

Die Swissfeel AG aus Zürich mit Niederlassungen in Lehrte bei Hannover und Wien ist mit ihren vollständig waschbaren Matratzen spezialisiert auf Nachhaltigkeit und Hygiene. Das inhabergeführte Unternehmen reagiert mit dem Engagement des Bettwarenexperten Christian Ulf Reschke vor allem auf das expandierende Geschäft in Deutschland.

Philipp Hangartner, Geschäftsführer der Swissfeel AG, freut sich über den Neuzugang in seinem Team: „Gerade in den letzten Monaten haben wir festgestellt, dass sich unsere außergewöhnlichen, aber sehr durchdachten Produkte einer besonderen Beliebtheit erfreuen. War das Thema Bettenhygiene vor über einem Jahr noch eher etwas zurückhaltend behandelt worden, steht es nun absolut im Fokus von Gast und Hotel. Die Eigenschaft der vollständigen Waschbarkeit unserer Matratzensysteme sorgt nicht nur für ein hohes Maß an Hygiene – es ist vor allem der Umweltaspekt, der überzeugen soll, da durch die Hygiene auch eine Nachhaltigkeit gewährleistet ist. Zudem sind langfristig spürbare Einsparungen garantiert. Daher freuen wir uns, dass nun Christian Ulf Reschke als erfahrener Experte Swissfeel hilft, die Idee von echtem nachhaltigem Schlafkomfort allen zugänglich zu machen.“

Christian Ulf Reschke, Jahrgang 1967, war vor dem Wechsel zu der in der D A CH-Region tätigen Swissfeel AG Mitglied der Geschäftsführung der Fränkischen Bettwarenfabrik GmbH. Der Manager verfügt als gelernter Industriekaufmann mit der Fachrichtung Textil über eine langjährige Erfahrung bei führenden Anbietern aus der Branche in den Bereichen Marketing und Vertrieb. Sein Know-how will er nun einsetzen, um den weiteren Marktausbau der Swissfeel-Gruppe mit ihren innovativen Produkten aktiv zu unterstützen: „Mich reizt die Chance, Teil einer jungen Company zu werden, deren Produkte und Dienstleistungen der Hotellerie im Bereich Matratzenhygiene und Nachhaltigkeit vollkommen neue Möglichkeiten eröffnen,“ so Christian Ulf Reschke.

Der neue Vertriebsleiter der Swissfeel AG wird zukünftig den weiteren Vertriebsauf- und -ausbau für Deutschland, Österreich und die Schweiz als Mitglied der Geschäftsleitung verantworten.

Die Swissfeel AG investiert außerdem jenseits der eigentlichen Matratzenproduktion in Forschung und Weiterentwicklung. Dabei arbeitet Swissfeel mit Hochschulen bei der Weiterentwicklung von Matratzenwaschanlagen zusammen; fördert aber auch die Wissenschaft im Rahmen von Stipendien.

Das Unternehmen hat sich seit über zehn Jahren in der Schweiz, Deutschland und Österreich besonders auf das Thema Hygiene und Innovation in Bezug auf Hotelbettwaren spezialisiert. Alle Produkte werden aus Schweizer Mineralschaum hergestellt. Mit voll waschbaren Matratzen sowie der entsprechenden Waschlogistik verfügt Swissfeel europaweit über ein einzigartiges, nachhaltiges Angebot, da Swissfeel verbrauchte Matratzen zurücknimmt und dem Recycling zuführt. Das in der Schweiz produzierte Sortiment von Swissfeel wird laufend strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um höchste Standards erfüllen zu können. Dabei setzt Swissfeel seit Beginn auf eine ökologische Verantwortung und umfangreiche Serviceleistungen für die Hotellerie. Swissfeel garantiert mit seinen Bettensystemen einen guten, sauberen und langfristig gesunden Schlaf: Das Erfolgskonzept wird seit Herbst 2019 daher auch für Privatkunden angeboten. Hier profitieren vor allem Allergiker vom langjährigen Know-how des Schweizer Unternehmens auf dem Gebiet der Bettenhygiene.

