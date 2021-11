Sygns bringt zusätzlich zu Neon 4 neue Produktfamilien auf den Markt

Sygns ist ein etabliertes Berliner Unternehmen, das Leuchtschilder, Logos und weitere

maßgeschneiderte Branding Produkte vertreibt.

maßgeschneiderte Branding Produkte vertreibt. Die Mission der Firma ist durch qualitativ hochwertige

räumliche Kommunikation, emotionales Branding für Kunden und Mitarbeiter zu erschaffen.

Sygns hat sich in wenigen Jahren als Marktführer im Bereich Neon etabliert und Projekte für führende

Kunden wie Mercedes, Google, Adidas, Apple oder Vitra ausgeführt.

Diese Expertise hat Sygns in der Entwicklung 4 neuer Produktfamilien angewendet. Zusätzlich zu

individuell gefertigten Neon-Installationen bietet Sygns jetzt LED Neon,Buchstaben, Leuchtkästen

und Moos- und Dschungelwände an.

Sygns möchte im Markt der physischen Branding-Produkte einen neuen Standard setzen, Mitgründer

Felix Hartz fasst das wie folgt zusammen: „Produktqualität, Transparenz und Prozesssicherheit sind

oberste Priorität für unsere Geschäftskunden und somit auch für uns.“

Sygns hält sich dementsprechend an folgende Prinzipien:

– Online Konfiguration des Produktes mit einfacher Übersicht aller verfügbaren Optionen

– Professionelle Beratung bei Spezifizierung des Projektes

– Angebot und Visualisierung des finalen Produktes innerhalb von 24 Stunden

– Produktion und Lieferung für Express-Bestellungen innerhalb weniger Tage möglich

– Versicherter, trackbarer Versand mit Sygns eigenen Fahrern

– Simple Montage der Produkte

– Professionelle Montage durch Netzwerk von Technikern in Deutschland möglich

Um die Einführung der 4 neuen Produktfamilien zu feiern, bietet Sygns für kurze Zeit einen Rabatt

von 20 % auf alle Produktfamilien an. Nutze den Code: Storefitting20 im Online-Shop oder im

Gespräch mit dem Sales Team.

Mehr dazu auf www.Sygns.de

ÜBER SYGNS

Gegründet wurde Sygns im März 2014 von Anthony Genillard, Felix Hartz und Nils Lehnert.

www.sygns.de. Bei Fragen, Bildwünschen oder Interviewanfragen stehen wir jederzeit gern zur

Verfügung.

Sygns GmbH

Bogen 45, Holzmarktstr. 15-18 10179 Berlin Deutschland

Tel.: +49 (0)30 2404 6130, E-Mail: projects@sygns.com

ANSPRECHPARTNER:

Felix Hartz

Phone: +49 30 2404 6131 | Mail: felix.hartz@sygns.com

