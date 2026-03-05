Syndigo launcht Synapse und bringt damit Agentic PXM in den Enterprise-Commerce

Von manueller Ausführung zu autonomen geregelten KI-Abläufen: Synapse ermöglicht Geschäftsanwendern die Arbeit mit agentenbasierten Workflows

Syndigo, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Product Experience Management (PXM) und Commerce-Daten, hat heute Synapse(TM), die branchenweit erste Agentic-PXM-Plattform, vorgestellt, die nativ auf einem enterprisetauglichen, multidomainfähigen Master Data Management (MDM) basiert. Synapse bildet damit das agentenbasierte Fundament der Product Experience Cloud von Syndigo und ermöglicht es Herstellern und Händlern, mit koordinierten Agenten und unter strukturierter menschlicher Kontrolle KI operativ einzusetzen. Teams können so schneller und präziser arbeiten und messbare geschäftliche Ergebnisse erzielen.

Mit zunehmenden Anforderungen im Commerce, immer höherem regulatorischem Druck und der Nachfrage nach ständig verfügbaren Inhalten wird das Digital-Commerce-Umfeld immer komplexer. Herkömmliche PIM- und PXM-Ansätze stoßen dabei an ihre Grenzen. Manuelle Workflows und aufgabenbasierte Automatisierung lassen sich nicht skalieren, um das Volumen, die Variabilität und die Geschwindigkeit zu erreichen, wie sie für den Wettbewerb am digitalen Regal erforderlich sind. Synapse begegnet dieser Herausforderung, indem es KI-Agenten in autonome – bei Bedarf von Menschen gesteuerte – Workflows einbindet. Dies sorgt für eine schnellere Regalplatzierung, verbessert die Datenqualität und optimiert die Performance – kanalübergreifend und kontinuierlich.

„Synapse stellt einen grundlegenden Wandel in der Funktionsweise des Product Experience Managements dar“, so Tarun Chandrasekhar, Chief Product Officer bei Syndigo. „Jahrelang waren Teams damit beschäftigt, Komplexität manuell oder mit isolierten Tools zu bewältigen. Mit Synapse führen wir ein agentenbasiertes Modell für den Commerce ein – eines, bei dem KI-Agenten die Ausführung übernehmen, Menschen die Richtung vorgeben und bei dem PXM zu einem echten Wachstumsmotor wird.“

Von der Aufgabenautomatisierung zu echtem agentenbasiertem PXM

Viele Plattformen fügen KI als Funktionsschicht hinzu und nutzen sie zur Unterstützung isolierter Aufgaben wie Content-Erstellung oder -Anreicherung. Synapse verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz. Es basiert nativ auf der modernen, domänenübergreifenden MDM-Plattform von Syndigo und ermöglicht es KI-Agenten, als vernetzter digitaler Zwilling über Produkt-, Lieferanten-, Standort-, Compliance- und Leistungsdaten hinweg zu agieren.

Genau dieser architektonische Unterschied ermöglicht echtes Agentic PXM. Da Synapse die Arbeitsweise der Agenten orchestriert, können diese als Teil abgestimmter Workflows zusammenarbeiten. Einige Agenten führen Schritte nacheinander aus – und geben die Arbeit von einem zum nächsten weiter -, während andere parallel arbeiten und Aufgaben gleichzeitig erledigen. Anstatt auf einzelne Prompts zu reagieren, können Agenten domänenübergreifend agieren, systemweit Maßnahmen ergreifen und sich untereinander abstimmen, um komplette Produktlebenszyklus-Workflows zu managen – von der Erstellung und Einbindung der Daten bis hin zur Syndizierung und Optimierung.

Das Ergebnis ist ein System, in dem KI nicht nur bei isolierten Aufgaben hilft. Koordinierte Agenten decken stattdessen den gesamten Produktlebenszyklus ab – von der Produkterstellung und -einbindung über den Vertrieb in verschiedenen Handelskanälen bis hin zur kontinuierlichen Optimierung der Produktperformance.

Synapse kombiniert maschinelles Lernen und generative KI, um:

* das Produkt-Onboarding und die Zeit bis zur Regalplatzierung zu beschleunigen

* Produktinhalte zu generieren, anzupassen und zu optimieren, sodass sich die Conversion bei Händlern und auf Marktplätzen verbessert

* Ablehnungen von Händlern durch automatisierte Validierungen zu reduzieren und Compliance zu sichern

* Produktdaten anhand von nachgelagerten Performancesignalen kontinuierlich zu verbessern

Agenten können Datenlücken identifizieren, Inhalte generieren und anreichern, Genauigkeit und Compliance validieren, Daten über Händler und Distributoren hinweg syndizieren und die Leistung im Zeitverlauf überwachen. Menschliche Kontrollinstanzen an neuralgischen Entscheidungspunkten gewährleisten Transparenz, Kontrolle und Nachprüfbarkeit.

Analystenperspektive: Der Wandel hin zu agentenbasierten Abläufen

Branchenanalysten bezeichnen agentenbasierte KI zunehmend als die nächste Phase der Unternehmenstransformation. Sie geht über Copiloten und punktuelle Automatisierung hinaus und führt zu Systemen, die innerhalb definierter Rahmenbedingungen planen, handeln und optimieren. Im Commerce und im PXM ist dieser Wandel besonders wichtig, weil Marken Tausende von Produkten über fragmentierte Einzelhandelsökosysteme hinweg verwalten.

Das neue Synapse spiegelt diese Evolution wider, indem es PXM in ein operatives KI-System verwandelt. Teams stehen nun nicht mehr vor der Aufgabe, die Komplexität manuell zu bewältigen, sondern können Ausführungsroutinen an autonome Agenten übertragen, damit sie sich auf Strategie, Markenführung und Ausnahmen konzentrieren können.

Entwickelt für unternehmensweite Skalierbarkeit und Vertrauen

Synapse ist für anspruchsvollste Unternehmensumgebungen konzipiert und verbindet Autonomie mit Governance. Integrierte Richtlinienumsetzung, Validierung und menschliche Überwachung stellen sicher, dass Händler und Hersteller die Kontrolle behalten, während KI-Agenten im großen Maßstab agieren und das Unternehmen dabei unterstützen, Vorschriften einzuhalten, Rechenschaftspflichten zu erfüllen und für Audits bereit zu sein.

„Bei Agentic PXM geht es nicht darum, Menschen zu ersetzen“, so Britt East, Chief Information Officer bei John Boos & Co. „Es entlastet Teams, sodass sie sich auf Markenstrategie und Wachstum konzentrieren können, während intelligente Systeme in großem Maßstab die Ausführung übernehmen. Die menschliche Kreativität und die Erfahrung hinter John Boos & Co. bleiben unsere Wettbewerbsvorteile; Agentic PXM hilft uns lediglich, schneller voranzukommen, mehr Marktplätze zu erreichen und mit größerer Skalierbarkeit und Agilität zu handeln.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Syndigo

Frau Franziska Kliemann

Gustav-Heinemann-Ufer 72b

50968 Köln

Deutschland

fon ..: +49 221 93373100

web ..: http://www.syndigo.com/

email : syndigo@moeller-horcher.de

Syndigo unterstützt Marken, Einzelhändler und Distributoren dabei, Wachstum und Kundenbindung durch außergewöhnliche Produkterlebnisse zu fördern. Syndigo verbindet mehr als 15.000 Marken und 3.500 Händler über den branchenweit führenden Commerce-Datenpool und bietet die umfassendsten und modularsten Lösungen für Product Experience Management (PXM) und Produkt-MDM. Unternehmen vertrauen auf Syndigo, wenn es darum geht, Produktdaten zu organisieren und anzureichern, sie überall dort zu veröffentlichen, wo sie Handel betreiben, und die Leistung durch KI-gestützte Erkenntnisse zu optimieren. Marken und Händler, wie J.M. Smucker Company, Dole International, Stanley Black & Decker, Colgate-Palmolive, L’Occitane, Unilever, Weber, Boden, Kroger, Sprouts, Menards und AutoZone setzen auf Syndigo, um ihr Wachstum voranzutreiben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.syndigo.com.

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Pressekontakt:

möller horcher

Frau Amelie Zawada

Frankfurter Straße 151A

63303 Dreieich

fon ..: 06980909646

email : syndigo@moeller-horcher.de

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