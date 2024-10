TactixX 2024 auf Mallorca: Wir waren dabei!

Am 07.Oktober 2024 fand die TactixX unter der Leitung von René Roth von Oliro auf Mallorca statt. Gunnar Militz von MCANISM war vor Ort dabei und berichtet im Interview von seinen Eindrücken.

Du warst von Beginn an sehr begeistert, dass die TactixX dieses Jahr auf Mallorca stattfindet. Die Insel ist natürlich eine absolute Traumkulisse, aber könnte auch von wesentlichen Themen der Konferenz ablenken. Wie hast du das empfunden?

„Dazu muss man sagen, dass sich das Messehotel neben dem Megapark in der „Schinkenstraße“ befindet und sich somit die Messe in direkter „Ballermann“ Nähe befindet. Und trotzdem war die Ablenkung nicht größer als in jeder anderen Großstadt. Dadurch, dass die Messe auch nur einen Tag lief, war allen klar: der Fokus liegt auf diesem einen Messetag.“

Wie würdest du die TactixX in drei Worten beschreiben?

„Informativ, herzlich, Party!“

Du hast die TactixX mit einer Begrüßungsrede eingeleitet und unter anderem einen Vortrag gehalten. Wie aufgeregt ist man an so einem spannenden Tag?

„Ich persönlich war sehr aufgeregt, vor allem kurz davor. Was wahrscheinlich auch daran lag, dass wir die ganze Technik selber organisiert haben und man nie weiß, wann und ob etwas ausfällt.“

Für alle, die bei deinem Vortrag „Von der Kunst zur Wissenschaft: Psychologische Trigger im Affiliate Marketing“ nicht dabei sein konnten: Auf welche dieser Trigger achtest du im Affiliate Marketing am Meisten und welches Fazit ziehst du aus diesem Thema?

„Alle denken, sie sind resistent gegenüber psychologischen Triggern. Für mich ist es am Wichtigsten, die Tricks zu erkennen und zu realisieren, dass es einfacher ist als gedacht, diese selber anzuwenden.“

Welcher andere Vortrag ist dir am Besten im Kopf geblieben und warum?

„Das war tatsächlich der letzte Vortrag von Joel Burghardt von Lightweb Media. Es ging um die Automatisierung von Webseiten-Bau durch KI, was ich sehr spannend fand.“

Konntest du neue Kontakte auf der Messe knüpfen?

„Ja, die TactixX ist auf jeden Fall super um zu connecten! Ich habe viele coole Leute kennengelernt und es war auch sehr schön, bekannte Kontakte zu treffen.“

Was war dein persönliches Highlight auf der TactixX?

„Auf jeden Fall die Möglichkeit, die Moderation zu übernehmen und die Leute auf dieser Ebene kennenzulernen.“

Gibt es etwas, das du dir für zukünftige Veranstaltungen der TactixX wünschen würdest?

„Ich würde mir im Voraus klarere Anweisungen bezüglich des Rahmenprogramms wünschen. Dadurch, dass nicht alles klar war, hatten wir ein paar Lücken. Mehr Informationen würden also für einen klareren Fluss sorgen.“

Die TactixX scheint also sehr erfolgreich gewesen zu sein und wir von MCANISM freuen uns schon, beim nächsten Mal wieder dabei sein zu können! Wir sind gespannt, an welchen besonderen Standort es dann für uns hingeht.

