Tag der Frauen in der Wissenschaft: Wie die Forschung zukunftsfit wird

Pressemitteilung der Vortragsrednerin und Wissenschaftlerin Monika Herbstrith-Lappe zum Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft am 11. Februar.

Die Welt kann es sich in Zukunft nicht länger leisten, das gewaltige Potenzial von Frauen in der Wissenschaft zu verschwenden! Seit 2015 erinnert der Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft am 11. Februar daran, wie entscheidend weibliche Talente für den Fortschritt in Wissenschaft und Technologie sind. Doch gerade dort ist die Zahl der Frauen gering, laut UNESCO sind weltweit weniger als 30 Prozent der Forschenden weiblich. Doch welche Motivation braucht es, damit mehr Frauen die Wissenschaft mit innovativen Ideen voranbringen?

Die brillante Rednerin Monika Herbstrith-Lappe kommt selbst aus dem männerdominierten MINT-Bereich. Innerhalb kürzester Zeit schloss sie ein Doppelstudium in Mathematik und Physik an den Verbindungsstellen zu Philosophie und Psychologie mit Bestnoten ab. Einen Magister-Titel in Neurowissenschaften setzte sie wenig später darauf. Doch dieser steile Weg in die Wissenschaft wäre für sie nicht möglich gewesen ohne Menschen, die sie durch Mentoring gefördert haben. Heute nutzt die motivierende Keynote Speakerin genau diesen umfassenden wissenschaftlichen Background, um ihrem Publikum komplexe Zusammenhänge zugänglich zu machen. Und das gelingt ihr vor allem mit Motivation und Humor!

Als Physikerin und Neurowissenschaftlerin will nun Monika Herbstrith-Lappe Female Leadership nicht nur fördern, sondern Frauen mit all ihrer Motivation ansprechen, ihre Karrieren mutig in die Hand zu nehmen. Mit unvergleichlicher Energie, Humor und messerscharfer Analyse deckt die Rednerin auf, warum Frauen in Wissenschaft und Forschung immer wieder bei Beförderungen übergangen werden – und wie sich das ändern lässt. Hindernisse und Vorurteile? Vortragsrednerin Monika Herbstrith-Lappe zerlegt sie mit Humor und unerschütterlicher Motivation. Als erfahrene Rednerin und Mentorin im WoMentoring-Programm hilft sie Frauen, sich in Männerdomänen zu behaupten, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und den Mut zu fassen, ihr Recht auf eine Spitzenkarriere einzufordern. In ihrem aufrüttelnden Vortrag „Zukunftsfittes Business braucht Männer und Frauen“ zeigt die Rednerin auf, dass Unternehmen, die nicht auf Female Leadership setzen, sich selbst ins Abseits katapultieren. Eine innovative Zukunft erfordert Win-Win-Situationen für Männer und Frauen. Gerade Wissenschaft und Wirtschaft können es sich nicht leisten, talentierte Frauen zu ignorieren.

Denn die Zukunft wird nur erfolgreich sein, wenn Frauen die Gesellschaft gleichberechtigt mitgestalten. Doch der Weg dorthin muss auch gesund sein. Der höchst humorvollen Rednerin Monika Herbstrith-Lappe geht es nicht nur um Female Leadership, sondern auch eine neue Definition von Erfolg: Life-in-Balance statt Work-Life-Balance! Ihre Vision? Eine Welt, in der Frauen und Männer ihre individuellen Talente entfalten und gleichzeitig mit voller Energie und gesunder Schaffenskraft ihre Karrieren vorantreiben.

Gerade der von der UNESCO ausgerichtete Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft, ist für Monika Herbstrith-Lappe Anlass, erneut die Motivation für die gemeinsame Sache zu wecken. Sie fordert: Frauen, fordert euren Platz in der Wissenschaft ein! Die Zukunft wartet nicht – sie braucht euch jetzt!

