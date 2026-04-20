Tag der Prophylaxe – ein Vorschlag der Zahnklinik Saarland um die Bedeutung der Zahnvorsorge zu betonen

Mit dem Tag der Prophylaxe setzt die Zahnklinik Saarland ein Zeichen für nachhaltige Mundhygiene und zeigt, wie professionelle Vorsorge Zähne und Gesundheit langfristig schützt.

Dillingen, 20.04.2026 – Zahnvorsorge und Prophylaxe werden in ihrer Wirkung häufig unterschätzt

Mit dem Tag der Prophylaxe setzt die Zahnklinik Saarland ein bewusstes Zeichen für die nachhaltige Bedeutung der Mundhygiene und der Zahnvorsorge. Ziel der Initiative ist es, Patientinnen und Patienten für einen wichtigen Aspekt der Gesundheit zu sensibilisieren, welcher häufig von diesen unterschätzt wird.

Ein regelmäßiges Prophylaxe Programm verhindert zahlreiche Zahn- und Allgemeinerkrankungen und trägt somit nachhaltig zur langfristigen Lebensqualität bei. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen deutlich, dass eine konsequente Zahnvorsorge mehr ist als reine Zahnpflege. Sie ist ein zentraler Bestandteil einer modernen Gesundheitsprävention.

Zahnvorsorge selbst gemacht

Die Grundlage jeder erfolgreichen Prophylaxe beginnt im eigenen Badezimmer. Eine sorgfältige Zahnpflege Zuhause ist unverzichtbar, um Zahnbeläge frühzeitig zu entfernen und um Erkrankungen vorzubeugen. Typische Fehler hierbei sind ein zu unregelmäßiges oder auch zu kurzes Putzen der Zähne, ungeeignete oder zu alte Zahnbürsten. Auch die Reinigung der Zahnzwischenräume wird häufig vernachlässigt. Doch gerade dort sammeln sich Bakterien, welche Karies und Zahnfleischentzündungen verursachen können.

Bleiben solche Entzündungen unbehandelt, können diese zu chronischen Erkrankungen des Zahnhalteapparats führen. Parodontitis ist eine der Folgen. Eine gute häusliche Mundhygiene entscheidet somit maßgeblich über die Zahngesundheit.

Professionelle Prophylaxe beim Zahnarzt

So wichtig die eigene Mundhygiene und Zahnpflege auch sind, sie ersetzen kein professionelles Prophylaxe Programm in der Zahnarztpraxis. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen ermöglichen es Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Ergänzend zu diesen Untersuchungen hilft auch die professionelle Zahnreinigung dabei, hartnäckige Beläge und Bakterien auch an schwer zugänglichen Stellen zu entfernen.

Die Dentalhygiene durch den Zahnarzt unterstützt zudem bei der Stabilisierung des Zahnfleischs und reduziert nachhaltig das Risiko entzündlicher Prozesse. Durch die Kombination dieser Maßnahmen im Prophylaxe Programm lassen sich aufwendige und häufig auch teure Behandlungen effektiv vermeiden. Eine regelmäßige Prophylaxe ist nicht nur medizinisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich vernünftig. Denn sie schützt die Zähne langfristig und sichert somit auch Lebensqualität.

Experten für Vorsorge und Prophylaxe – Zahnklinik Saarland

Die Zahnklinik Saarland verfügt über ein äußerst erfahrenes Team aus den verschiedenen Disziplinen. Hinzu kommen moderne diagnostische Verfahren und ein breit aufgestelltes Behandlungsspektrum von der Vorsorge bis zu komplexen Therapien. Ein gut qualifiziertes und besonders einfühlsames Team begleitet Patientinnen und Patienten mit hoher fachlicher Kompetenz und Sorgfalt. Das Ziel – auch im Prophylaxe Programm – ist eine sichere, vertrauensvolle und vor allem auch angstfreie Behandlung mit nachhaltigen Ergebnissen.

Der Tag der Prophylaxe soll Patientinnen und Patienten dazu ermutigen, Verantwortung für die eigene Mundhygiene zu übernehmen und regelmäßige Vorsorgetermine zu vereinbaren. Eine professionelle Prophylaxe und Zahnvorsorge schützt dauerhaft die Gesundheit, die Lebensqualität und auch den eigenen Geldbeutel. Nehmen Sie jetzt Ihre Zahngesundheit selbst in die Hand und sorgen Sie für mehr Gesundheit.

Link: https://www.zahnkliniksaarland.de/

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Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

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Deutschland

fon ..: 06831-894440

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email : kontakt@zahnkliniksaarland.de

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

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