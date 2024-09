Taiwan setzt auf Goldreserven

Nicht nur für viele Länder, auch für private Anleger empfiehlt sich Gold.

Bei den weltweiten Goldreserven lag Taiwan im ersten Quartal 2024 laut dem World Gold Council auf dem 12. Platz. Rund 422 Tonnen Gold besitzt das Land. Der erklärte Grund ist die Stützung der Landeswährung, so ein Zentralbankbeamter Taiwans. Außerdem habe Gold im internationalen Währungssystem schon immer eine bedeutende Rolle gespielt. Etwa 410 Tonnen Gold werden als Vermögenswert für die Ausgabe neuer Taiwan-Dollar zurückbehalten. Mit dem restlichen Gold werden Gedenkgoldmünzen für neu gewählte Präsidenten und Vizepräsidenten geprägt.

Das meiste Gold besitzen die USA, Deutschland und Italien. Schaut man sich die saisonale Entwicklung des Goldpreises an, so ist der August ein günstiger Monat. So auch diesmal, denn die Anleiherenditen waren eher schwach, so auch der US-Dollar, was den Goldpreis in der Regel immer begünstigt. Einflussfaktoren, die auf die Stärke des Goldpreises im August einwirkten, waren unter anderem die Entwicklung im US-Präsidentschaftswahlkampf. Die Politik der Republikaner und auch die der Demokraten wird allgemein als positiv für den Goldpreis erachtet. Staatsverschuldung und Staatsdefizit werden weiter für Nervosität bei den Anlegern sorgen.

Dazu kommen die wieder stärkeren Goldkäufe aus Indien, so dass der Goldpreis gut unterstützt sein sollte. Die Wirtschaftsdaten aus den USA fielen in den vergangenen Wochen ziemlich gemischt aus, wobei sie im August eher schwach waren. Daher dürften auch daraus Unsicherheiten resultieren – positiv für Gold. Ein Investment in Gold und Goldaktien sollte jedenfalls in einem gut aufgestellten Portfolio dabei sein. Da kämen Werte wie Aurania Resources oder Fury Gold Mines in Frage.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – besitzt Projekte in Nunavut und in Quebec. Beim Eau Claire-Projekt in Quebec konnten Ressourcen erfreulich ausgeweitet werden.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – setzt auf Kupfer und Edelmetalle in Südamerika. Das Flaggschiffprojekt liegt in den Anden in Peru und es wurde kürzlich sogar sichtbares Gold gefunden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Halterner Energiedienstleister TEBO informiert über Einsparungen durch steuerbare Verbrauchseinrichtungen Ferienapartments in Söll: Komfortable Unterkünfte am Wilden Kaiser entdecken