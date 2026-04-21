Talent Infinity ernennt Richard Haslinger zum Exploration Advisor

Vancouver, BC – 26. Mai 2026 / IRW-Press / Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO | FWB: ON8) (das Unternehmen oder TICO) freut sich, die Ernennung von Richard Haslinger, P.Eng., zum Exploration Advisor des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Haslinger wird auch als First Nations Liaison im Rahmen der Explorationsaktivitäten und Initiativen zur Einbindung der Communities des Unternehmens dienen. Herr Haslinger ist Bergbauingenieur mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration, Minenerschließung und Abgrenzung von Lagerstätten mithilfe von Bohrungen für eine Vielzahl von Rohstoffen, die er in verschiedenen Rechtsgebieten sammeln konnte. Sein Fachwissen in den Bereichen Geologie und Bergbautechnik wird dem Unternehmen eine starke technische Perspektive verleihen, während es sein wachsendes Portfolio an kritischen Mineral- und Edelmetallprojekten ausbaut.

Herr Haslinger verbrachte 15 Jahre an der Seite von Mark Rebagliati, P.Eng., der 2014 in die Canadian Mining Hall of Fame aufgenommen wurde, bei Hunter Dickinson Inc., wo er an mehreren wichtigen Porphyrexplorations- und Erschließungsprojekten beteiligt war. Während dieser Zeit war er an Explorations- und Bohrprogrammen bei wichtigen Lagerstätten, darunter Kemess, Prosperity, Gibraltar, Casino und Pebble East, eingebunden.

John Eren, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Richard verfügt über Erfahrung in den Bereichen Geologie und Explorationstechnik, eine seltene Kombination, die unsere Anstrengungen in puncto Technik und Exploration in bedeutendem Maße bereichern wird. Darüber hinaus wird seine Erfahrung in der Arbeit mit First Nations und lokalen Stakeholdern für uns von großem Wert sein, wenn wir unsere Explorationsprogramme auf verantwortliche und gemeinschaftliche Weise voranbringen.

Er konnte im Laufe seiner Karriere herausragende Leistungen erzielen, unter anderem spielte Herr Haslinger in der Weiterentwicklung der Lagerstätte Pebble East in Alaska, einer der weltweit größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Molybdän-Lagerstätten, sowie der Abgrenzung der rund 5 Millionen Unzen umfassenden Goldlagerstätte Esaase in Ghana für Keegan Resources, nunmehr Galiano Gold Inc., eine wichtige Rolle. Während seiner gesamten Laufbahn beaufsichtigte er wichtige Explorations- und Bohrinitiativen, darunter auch groß angelegte Lagerstättenabgrenzungs- und geotechnische Programme.

Herr Haslingers Verbindung zur Mineralexploration begann bereits in einem frühen Alter, als er seinen Vater, einen Bergmann und Prospektor, als Kind in Fort St. James (British Columbia) bei der Arbeit begleitete. Sein Vater steckte später Claims in der Region ab, die schließlich Teil des Konzessionsgebiets der Mine Mt. Milligan, nun eine der bedeutendsten aktiven Kupfer-Gold-Minen von British Columbia, wurden.

Das Unternehmen weist zudem darauf hin, dass Herr Haslinger seit 2003 an mehreren Explorationsprogrammen auf dem Konzessionsgebiet Wildcat von TICO beteiligt war, womit er dem Unternehmen im Zuge der weiteren Explorationsaktivitäten wertvolle historische Kenntnisse und eine technische Perspektive bieten kann. In seiner Funktion als Exploration Advisor wird Herr Haslinger das technische Team des Unternehmens bei der Explorationsplanung, der Bewertung von Zielen und der Bohrstrategie sowie die Bemühungen um die Einbindung und den Aufbau von Beziehungen zu den örtlichen First Nations-Communities unterstützen.

Richard Haslinger, P.Eng., meint: Ich freue mich sehr, TICO beizutreten, gerade jetzt, wenn das Unternehmen dabei ist, ein starkes Portfolio von kritischen Mineral- und Edelmetallprojekten aufzubauen und weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, im Rahmen der weiteren Explorationsinitiativen des Unternehmens zu den technischen Arbeiten und dem gesellschaftlichen Engagement beizutragen.

Über Talent Infinity Resource Developments Inc.

Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO | FWB: 0N8) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten mit kritischen Rohstoffen in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und verfolgt eine Strategie der Auffindung und Erschließung von kaum explorierten Projekten mit soliden geologischen Basisdaten, historisch nachgewiesener Mineralisierung und Explorationspotenzial in Distriktgröße.

TICO verfügt über ein wachsendes Portfolio von Explorations-Assets. Dazu zählen das Antimon-Gold-Projekt Hatsfield und die Antimon-Gold-Projekte Fredricksburg in New Brunswick, die in aussichtsreiche Strukturkorridore mit bekannten Antimon- und Goldvorkommen eingebettet sind, sowie das polymetallische Konzessionsgebiet Silver Giant unweit von Radium Hot Springs in der Provinz British Columbia, das historische Produktionsstätten zur Förderung von Blei, Zink, Silber, Kupfer, Antimon und Cadmium beherbergt. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Optionsvereinbarung für das Konzessionsgebiet Wildcat in British Columbia.

Mit dem Erwerb dieser Projekte baut sich TICO ein Portfolio auf, das auf Antimon und damit verbundene Edel- und Basismetalle ausgerichtet ist. Diese Metalle werden zunehmend als kritische Rohstoffe für nordamerikanische Lieferketten und industrielle Anwendungen anerkannt.

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John Eren

CEO, President und Direktor

Talent Infinity Resource Developments Inc.

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Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den Explorationsplänen und der Erschließungsstrategie des Unternehmens sowie zu den erwarteten Beiträgen von Herrn Haslinger zu den Explorationsaktivitäten und gesellschaftlichen Initiativen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorationsprogramme durchzuführen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; günstige Marktbedingungen; und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen oder von Dritten erteilten Genehmigungen. Das Unternehmen hält diese Annahmen zwar für angemessen, sie unterliegen jedoch erheblichen Risiken und Unsicherheiten.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Veränderungen der Kapitalmarktbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen; operative Risiken; sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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