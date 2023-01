Taxi Akbulut Tübingen – die Söhne führen es mit Vollgas und Erfolgreich weiter

Wie der Vater so die Söhne. Muhsin Akbulut: Nach 50 Jahren Deutschland ist die Zeit gekommen aufzuhören!

Tübingen. Nach 50 erfolgreichen Jahren in Deutschland beschließt der Inhaber von Taxi Akbulut, Muhsin Akbulut, in die Türkei auszuwandern und das Unternehmen in die Hände seiner Söhne Yasin und Sefik zu legen. Yasin, der ältere Sohn, arbeitet bereits seit 17 Jahren im familiären Unternehmen und Sefik, der jüngere Sohn, ist seit 5 Jahren Teil des Teams.

Das im Jahr 1986 gegründete Taxiunternehmen wird unter der Leitung der beiden Söhne erfolgreich und mit vollem Elan weitergeführt. Ab dem 01.01.2023 finden Kunden das Unternehmen in neuen Büroräumlichkeiten in der Schwärzlocher Straße 37 in Tübingen. Mit einer großen Flotte von Mercedes Benz Fahrzeugen bietet Taxi Akbulut seit über 30 Jahren Taxi- und Fahrdienstleistungen in Tübingen an, darunter Flughafentransfers zu allen europäischen Flughäfen und standardmäßig zum Stuttgarter Flughafen, Krankenfahrten zu den Universitätskliniken Tübingen oder Berufsgenossenschaftliche Unfallkliniken.

Mit über 400 positiven Erfahrungsberichten gilt das Unternehmen als bestbewertetes Taxiunternehmen in Tübingen und hat sich den Ruf als Top-Fahrdienstleister erworben. Die Dienstleistungen sind rund um die Uhr an allen Wochentagen buchbar und werden zu fairen Preisen angeboten. Bargeldlose Zahlungen sind mittlerweile selbstverständlich und für Firmen bietet das Unternehmen die Möglichkeit, auf Rechnung zu fahren.

Für die Akbulut-Familie steht nicht nur der Erfolg im Vordergrund, sondern auch soziales Engagement. So wird beispielsweise der erhaltene Trinkgeldbetrag an krebskranke Kinder in der Universitätsklinik Tübingen Kinderklinik gespendet oder während der COVID-19 Pandemie wurde das Klinikpersonal der Covit19 Stationen 4 Wochen lang kostenlos von der Arbeit nach Hause oder von zu Hause zurück zu den Universitätskliniken Tübingen gefahren.

Das Taxiunternehmen mit den jungen und agilen Führungskräften freut sich darauf, weiterhin Fahrdienste allen Menschen in Tübingen anbieten zu können und die Dankbarkeit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Taxi Akbulut

Herr Yasin Akbulut

Schwärzlocher Straße 37

72070 Tübingen

Deutschland

fon ..: +4970711438591

web ..: http://www.taxi-akbulut.de

email : yasin.akbulut@taxi-akbulut.de

