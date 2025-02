Taxonomiekonformes Bauen: Lösung durch frühzeitige Integration in die Planung und fundierte Materialbewertung

RITTWEGER + TEAM ermöglicht die Einbindung EU-konformer Nachhaltigkeitskriterien bereits in der Planungsphase

* Frühe Taxonomie-Integration ins Bauprojekt: RITTWEGER + TEAM ermöglicht die Einbindung EU-konformer Nachhaltigkeitskriterien bereits in der Planungsphase

* Circular Material LAB: Präzise Bewertung von Baumaterialien nach taxonomiekonformen Kriterien für fundierte Materialentscheidungen

* Ganzheitlicher Prozess: Begleitung von der Konzeption über technische Analysen bis zur vollständigen Lebenszyklusbewertung (Gebäude-LCA)

* Transparenz & Beratung: Nachvollziehbare Bewertungsgrundlagen für Finanzierungsentscheidungen und ESG-Berichterstattung sowie praxisorientierte Schulungen zur sicheren Anwendung der EU-Taxonomie

Laut einer aktuellen Analyse des Sustainable Finance Cluster Germany (2024)¹ wird derzeit nur 16 % des Umsatzes im Immobiliensektor als taxonomiekonform ausgewiesen. Das zeigt, dass die frühzeitige Überprüfung der Taxonomiekonformität in der Praxis bisher kaum umgesetzt wird. RITTWEGER + TEAM gehört zu den führenden Akteuren im Bereich taxonomiekonformes Bauen. Der Impactdienstleister setzt hier an und bietet Unternehmen bereits in der Planungsphase eine methodisch fundierte Bewertungslösung für taxonomiekonforme Material- und Bauentscheidungen.

Materialbewertung als zentrale Stellschraube

Ein wesentlicher Hebel für taxonomiekonformes Bauen liegt in der Materialwahl. RITTWEGER + TEAM nutzt Erkenntnisse aus dem hauseigenen Circular Material LAB, um Baumaterialien gezielt nach taxonomiekonformen Kriterien zu bewerten. Diese methodische Bewertung schafft eine belastbare Grundlage für eine ressourceneffiziente Bauweise und unterstützt den Übergang zur zirkulären Bauwirtschaft.

Heiko Rittweger, Geschäftsführender Gesellschafter von RITTWEGER + TEAM, betont:

„Die EU-Taxonomie verändert die Bau- und Immobilienbranche grundlegend. Bauherren, Bauplaner, Architekten und andere Immobilienentwickler, die frühzeitig auf nachhaltige Strategien setzen, profitieren nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich – durch bessere Finanzierungsbedingungen, langfristige Wertsteigerung und höhere Attraktivität für Investoren.“

Auch die Bundesarchitektenkammer (BAK) hebt in ihrem gemeinsam mit dem Verband Beratender Ingenieure VBI herausgegebenen Leitfaden „EU-Taxonomie für Planungsbüros“ (2024)² hervor, dass die frühzeitige Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Planung entscheidend für die Taxonomiekonformität von Bauprojekten ist. Die EU-Taxonomie definiert dabei Nachhaltigkeitsstandards für Bauwerke von Klimaschutz über Ressourceneffizienz bis Biodiversität.

Ganzheitliche Begleitung – von Analyse bis Umsetzung

RITTWEGER + TEAM unterstützt Bauprojekte umfassend von der Planung bis zur Umsetzung nach Taxonomie-Standards:

* Einordnung des Bauprojekts in die sechs Umweltziele der EU-Taxonomie und Zuordnung der Wirtschaftstätigkeit

* Prüfung technischer Schwellenwerte & DNSH-Kriterien (Do No Significant Harm), um sicherzustellen, dass EU-Umweltziele nicht negativ beeinflusst werden

* Statusbestimmung der Taxonomiefähigkeit & Taxonomiekonformität sowie Bestimmung geeigneter Handlungsoptionen zur Erreichung der Konformität

* Identifikation von Optimierungspotenzialen und Lieferantenauswahl unter Berücksichtigung taxonomiekonformer Kriterien

* Vulnerabilitätsanalysen und Gebäude-LCAs (Life Cycle Assessments) zur Bewertung des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes und Absicherung der Prüffähigkeit

* Finalisierung der Datengrundlage und Dokumentation als Basis für eine Gebäudezertifizierung und zur Integration in prüffähige ESG-Berichte und Nachhaltigkeitskommunikation

* Praxisnahe Schulungen zur sicheren Anwendung der EU-Taxonomie

Durch diesen ganzheitlichen Prozess entsteht eine fundierte Entscheidungsgrundlage für nachhaltige Bauprojekte, die sowohl ökologischen als auch wirtschaftlichen Anforderungen gerecht wird.

Wettbewerbsvorteile durch fundierte Taxonomie-Expertise

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC macht in ihrem EU Taxonomy Reporting (2024)³ deutlich, dass Unternehmen, die frühzeitig auf Taxonomie-Standards setzen, regulatorisch besser aufgestellt sind und sich leichter an die wachsenden Marktanforderungen anpassen können. Dies kann langfristig zu Vorteilen bei der Kapitalbeschaffung und strategischen Ausrichtung führen. Während viele Akteure noch mit der Umsetzung der EU-Taxonomie ringen, liefert RITTWEGER + TEAM mit seiner wissenschaftlich fundierten Materialbewertung und strategischen Methodik eine belastbare Grundlage für taxonomiekonforme Bauprojekte.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von RITTWEGER + TEAM für taxonomiekonformes Bauen:

https://www.rittweger-team.de/leistungen/taxonomiekonformes-bauen/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RITTWEGER und TEAM GmbH

Herr Heiko Rittweger

Anger 21

99084 Erfurt

Deutschland

fon ..: 03615505600

web ..: https://www.rittweger-team.de

email : erfurt@rittweger-team.de

RITTWEGER und TEAM ist ein international tätiger Impactdienstleister für regeneratives Wirtschaften. Mit über 30 Jahren Erfahrung in Kommunikation und Design sowie 19 Jahren Expertise in der Nachhaltigkeitsberatung, insbesondere in Reporting, Dekarbonisierungsstrategie und Lieferantenrating, bietet RITTWEGER und TEAM mit dem eigenen Circular Material LAB Unterstützung für eine nachhaltige Transformation von Unternehmen, Produkten und Gebäuden hin zur Circular Economy. Neben einer umfangreichen Materialbibliothek bietet das Circular Material LAB dabei eine Plattform für Austausch und Zusammenarbeit.

Pressekontakt:

RITTWEGER und TEAM GmbH

Herr Heiko Rittweger

Anger 21

99084 Erfurt

fon ..: 03615505600

email : erfurt@rittweger-team.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Veganz schafft mit erfolgreich platzierter Kapitalerhöhung Voraussetzungen für weiteres Umsatz- und Ertragswachstum Hemostemix profitiert von CEIV-Pharma-Zertifizierung des Luis Muñoz Marín International Airports