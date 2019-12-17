  • Team Christian Blum Team 3. Sieger Landesmeisterschaft H-Boot 2026 mit MK FLY

    Christian Blum Podestplatz als 3. Landesmeister NRW 2026 der H-Boote mit seinem starken Team Mattis BLUM / Rasmus BLUM / Elajah FRICKE am Sorpesee.

    BildH-Boot Landesmeisterschaft 2026 Segel-Club Sorpesee Iserlohn e.V.

    1. Sieger der Landesmeisterschaft Christopf Zander TEAM.
    2. Sieger der Landesmeistarschaft Thorsten Reasche TEAM.
    3. Sieger der Landesmeisterschaft Christian Blum TEAM MK FLY

    Bei sonnigem Wetter und wechselnden, aber im Revier insgesamt drehenden Windverhältnissen wurde am Sorpesee die Landesmeisterschaft NRW in der betreffenden Lohn­erklassen-Klasse ausgesegelt. Insgesamt konnten vier Läufe durchgeführt werden: Am Samstag standen zwei Läufe auf dem Programm “ Lauf 1 gewann Christoph Zander, Lauf 2 ging an Torsten Rasche mit seinem Team “ am Sonntag frischte der Wind auf, sodass zwei weitere Läufe gesegelt werden konnten, die beide Siege hat Christoph Zander TEAM für sich entschied. Christian Blum segelte mit seinen neuen MK FlY Sails eine starke Serie und sicherte sich mit konstant guten Ergebnissen den hervorragenden dritten Gesamtrang. Der Segel-Club Sorpesee Iserlohn e.V. sorgte für hervorragende Gastfreundschaft: Am Samstagabend wurde allen Seglern ein reichhaltiges Buffet angeboten, und beim Einlaufen in den Hafen erhielt jede Crew zur Begrüßung ein Bier. Insgesamt war es ein wunderbares, gut organisiertes Wochenende voller Sportlichkeit und herzlicher Stimmung.

    1 GER 1393 Christoph ZANDER (ETUF)
    Flynn BARIE (SSGE)
    Marcel BARIE (SCAS)
    Isabel BARIE (SCAS)
    ETUF 1 (3) 1 1

    2 GER 1437 Thorsten RASCHE (RCO)
    Rasche TABEA (ESV ’86)
    Jannis GRAUNKE (RCO)
    RCO 2 1 (3) 2

    3 GER 02 Christian BLUM (ESV ’86)
    Rasmus BLUM (ESV ’86)
    Elajah FRICKE (ESV ’86)
    Mattis BLUM (ESV ’86)
    ESV ’86 3 2 4 (7)

    4 GER 1584 Jürgen BÄRWIND (SCSI)
    Ralf SIEDHOFF (SCFL)
    Jens BAUER
    SCSI (5) 4 5 3
    5 GER 1473 Andreas KEMPER (SCSI)
    Bernhard ROBASZKIEWICZ (SCSI)
    Andreas BROKBALS
    SCSI 4 5 (8) 4

    6 GER 736 Claus PUTEANUS (YCS)
    Winfried LÜRBKE (YCS)
    YCS 6 6 6 (12)

    7 GER 1228 Ina PUTEANUS (YCS)
    Barbara LÜRBKE (YCS)
    Petra WITTFELD (YCS)
    YCS 7 7 (9) 6 29 20

    8 GER 1745 Stephan BODE (SCSI)
    Jonas BALMES (SCSI)
    Reiner HEININGS (SCSI)
    SCSI (12)

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    MK FLY Sport Presseabteilung
    Herr Uwe Weissenborn
    August-Bebel-Platz 15-19
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