Natürlich reinigen – auch im Geschirrspüler: Warum Verbraucher klassische Tabs zunehmend hinterfragen

Immer mehr Verbraucher hinterfragen klassische Geschirrspül-Tabs und suchen nach biologisch abbaubaren, flexibler dosierbaren Alternativen für einen nachhaltigeren Haushalt.

Overath, Deutschland – Nachhaltigkeit verändert zunehmend auch alltägliche Konsumgewohnheiten. Während Verbraucher in vielen Bereichen bewusster einkaufen und auf Inhaltsstoffe achten, rückt inzwischen auch die Haushaltsreinigung stärker in den Fokus. Besonders bei Geschirrspülmitteln wächst das Interesse an nachhaltigeren und flexibler dosierbaren Alternativen zu klassischen Geschirrspül-Tabs.

Viele Verbraucher empfinden fest dosierte Tabs heute als wenig flexibel und hinterfragen den Einsatz hochformulierter Spezialreiniger im Alltag zunehmend kritisch. Themen wie biologische Abbaubarkeit, reduzierte Verpackung, ein bewussterer Umgang mit Haushaltschemie sowie vielseitig einsetzbare Reinigungslösungen gewinnen dabei an Bedeutung.

Marktbeobachter sehen seit Jahren einen klaren Trend hin zu multifunktionalen und nachhaltigeren Reinigungskonzepten. Verbraucher möchten die Anzahl unterschiedlicher Reinigungsprodukte im Haushalt reduzieren und gleichzeitig stärker auf Umweltverträglichkeit und Inhaltsstoffe achten. Besonders Produkte mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen und flexibler Dosierung stehen zunehmend im Fokus.

Vor diesem Hintergrund rückt auch ein eher ungewöhnlicher Anwendungsbereich in den Blick: der Einsatz biologisch abbaubarer Reinigungskonzentrate im Geschirrspüler.

Die CCM GmbH aus Overath bei Köln verfolgt mit ihrem Biosativa® Bio Cleaner seit Jahren einen bewusst anderen Ansatz im Bereich Reinigungstechnologie. Das biologisch abbaubare Reinigungskonzentrat wird bereits in unterschiedlichen Bereichen von Haushalt, Gewerbe und Industrie eingesetzt und kann – abhängig von Wasserhärte, Verschmutzung und Gerät – auch im Geschirrspüler verwendet werden.

Dabei steht nicht die maximale „Chemie-Power“ im Mittelpunkt, sondern ein reduziertes und nachhaltigeres Reinigungskonzept. Biosativa® kombiniert eine hohe Reinigungskraft mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen. Durch die flüssige Anwendung lässt sich die eingesetzte Reinigungsmenge individuell anpassen.

Nach Angaben des Unternehmens wünschen sich viele Verbraucher heute weniger Einzelprodukte im Haushalt und suchen nach Lösungen, die Reinigungskraft mit Nachhaltigkeit verbinden. Der Trend gehe klar in Richtung multifunktionaler Produkte, die unterschiedliche Anwendungen abdecken und gleichzeitig besser zu einem bewussteren Lebensstil passen.

Auch international wächst der Markt für nachhaltige Reinigungsprodukte kontinuierlich. Branchenanalysen zeigen, dass Verbraucher zunehmend darauf achten, welche Produkte täglich in Küchen, Wohnräumen und auf Oberflächen eingesetzt werden. Nachhaltigkeit wird dabei immer stärker zu einem zentralen Kaufkriterium.

Mit Biosativa® greift die CCM GmbH diese Entwicklung auf und positioniert das Produkt als vielseitige Reinigungslösung „Made in Germany“ für Verbraucher, die ihren Haushalt nachhaltiger und bewusster gestalten möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CCM GmbH

Herr Bernd Zimmermann

Diepenbroich 8

51491 Overath

Deutschland

fon ..: 0220693859010

web ..: https://www.ccm-liquid-glass.com/de/produkte/reinigung-desinfektion/biosativa-bio-reiniger/

email : zimmermann@ccm-international.eu

Die CCM GmbH mit Sitz in Overath entwickelt und produziert innovative Oberflächen- und Reinigungstechnologien für Industrie, Gewerbe und private Anwendungen. Das Unternehmen ist international tätig und spezialisiert auf nachhaltige Reinigungslösungen, Beschichtungstechnologien und funktionale Oberflächenprodukte.

Pressekontakt:

CCM GmbH

Herr Bernd Zimmermann

Diepenbroich 8

51491 Overath

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