Flüssigglas-Technologie von CCM verbessert Haltbarkeit von Smartphone-Schutzfolien

CCM erweitert seine Flüssigglas-Technologie: Eine neue Versiegelung verbessert Schutzfolien, verlängert deren Lebensdauer und reduziert Kosten sowie Kunststoffabfall im Alltag.

Die CCM GmbH erweitert den Einsatzbereich ihrer bewährten Flüssigglas-Technologie und adressiert mit einer neuen Anwendung gezielt einen bislang wenig fokussierten Bereich im Smartphone-Zubehörmarkt: die funktionale Aufwertung von Display-Schutzfolien.

Schutzfolien gehören heute zur Standardausstattung vieler Smartphone-Nutzer. Sie schützen das Display zuverlässig vor Beschädigungen, zeigen im Alltag jedoch typische Schwächen. Dazu zählen Mikrokratzer, Fingerabdrücke, eine nachlassende Oberflächenqualität sowie ein erhöhter Reinigungsaufwand. In der Folge müssen Schutzfolien häufig ersetzt werden – verbunden mit laufenden Kosten und zusätzlichem Kunststoffabfall.

Die CCM GmbH zählt zu den Pionieren und weltweit führenden Anbietern von Flüssigglas-Versiegelungen, die direkt auf Smartphone-Displays aufgetragen werden. Diese Technologie ist seit Jahren erfolgreich im Markt etabliert.

Gleichzeitig zeigt sich im Nutzerverhalten ein klarer Trend: Viele Anwender möchten trotz bekannter Nachteile nicht auf klassische Schutzfolien verzichten. Sie suchen nach Lösungen, die den mechanischen Schutz einer Folie mit einer verbesserten Oberflächenqualität und längeren Nutzungsdauer verbinden.

Genau hier setzt CCM an.

Mit der Flüssigglas-Versiegelung für Handy-Schutzfolien wird die bestehende Technologie gezielt weitergedacht. Die Beschichtung wird nicht auf das Display selbst, sondern direkt auf die Schutzfolie aufgetragen. Dort bildet sie eine ultradünne, transparente Nano-Glasschicht, die die Oberfläche der Folie funktional optimiert.

Die zusätzliche Schutzebene erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikrokratzern, reduziert Fingerabdrücke und Verschmutzungen und sorgt für eine deutlich glattere, angenehmere Haptik. Gleichzeitig bleibt die volle Displayklarheit sowie die Touch-Sensibilität erhalten.

Ein weiterer Vorteil liegt in der verlängerten Lebensdauer der Schutzfolien. Anwender müssen diese seltener austauschen, was sowohl Kosten spart als auch einen Beitrag zur Reduzierung von Kunststoffabfällen leistet.

Die Lösung ist mit allen gängigen Arten von Display-Schutzfolien kompatibel, darunter Glas-, PET-, TPU- und Hybridfolien, und kann unabhängig vom jeweiligen Smartphone-Modell eingesetzt werden.

Mit dieser Anwendung entwickelt CCM seine Flüssigglas-Technologie konsequent weiter und reagiert gezielt auf die Anforderungen eines Marktes, der zunehmend nach nachhaltigen und leistungsfähigeren Schutzlösungen sucht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CCM GmbH

Herr Bernd Zimmermann

Diepenbroich 8

51491 Overath

Deutschland

fon ..: +49 2206 938590-10

web ..: https://www.ccm-liquid-glass.com/de/produkte/fluessigglas/algt-fuer-haushalt-gewerbe/handy-schutzver

email : zimmermann@ccm-liquid-glass.com

Die CCM GmbH zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Beschichtungslösungen auf Basis von Flüssigglas-Technologie. Das Unternehmen beliefert Private-Label-Partner und Markenhersteller in über 80 Ländern und entwickelt innovative Anwendungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche – von Elektronik über Haushalt bis hin zu industriellen Anwendungen.

Pressekontakt:

CCM GmbH

Herr Bernd Zimmermann

Diepenbroich 8, 8

51491 Overath

fon ..: +49 2206 938590-10

email : zimmermann@ccm-liquid-glass.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Save the date: 4. European Sustainability Week der EUPD Group vom 23.-25. November 2026 Fixpreis oder Spotmarkt? Warum mittelständische Unternehmen jetzt handeln sollten