Selbstreinigende Steinversiegelung: CCM® 7624 schützt Außenflächen mit Photokatalyse

Die CCM® 7624 Steinversiegelung nutzt Photokatalyse für einen Selbstreinigungseffekt. Verschmutzungen, Algen und Moos haften schlechter – Stein- und Betonoberflächen bleiben länger sauber.

Mit steigenden Temperaturen im Frühjahr beginnt für viele Außenflächen wieder die Phase intensiver Nutzung und Belastung. Terrassen, Fassaden, Betonflächen oder Pflastersteine sind dabei dauerhaft Feuchtigkeit, Verschmutzungen sowie Algen- und Moosbildung ausgesetzt. Eine neue Beschichtungstechnologie bietet hierfür nun eine innovative Lösung.

Die CCM® 7624 Steinversiegelung mit Selbstreinigungseffekt kombiniert moderne Flüssigglas-Technologie mit einem photokatalytischen Wirkmechanismus. Unter Lichteinfluss werden organische Verunreinigungen auf der Oberfläche aktiv zersetzt. Dadurch haften Schmutzpartikel, Algen und Moos deutlich schlechter, wodurch Oberflächen länger sauber bleiben.

Im Gegensatz zu klassischen Steinversiegelungen beschränkt sich die Technologie nicht ausschließlich auf eine passive Schutzschicht. Durch den photokatalytischen Effekt entsteht eine aktive Oberflächenfunktion, die Verschmutzungen kontinuierlich reduziert.

Die Beschichtung bildet dabei eine unsichtbare und atmungsaktive Schutzschicht auf mineralischen Materialien. Sie reduziert die Wasseraufnahme und schützt Stein- und Betonflächen zuverlässig vor Feuchtigkeit, Schmutz und Witterungseinflüssen, ohne die natürliche Optik der Oberfläche zu verändern.

Zu den praktischen Vorteilen zählen insbesondere:

längere Sauberkeit von Oberflächen

reduzierte Algen- und Moosbildung

geringerer Reinigungs- und Wartungsaufwand

Schutz vor Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen

Die CCM® 7624 Steinversiegelung mit Selbstreinigungseffekt eignet sich für eine Vielzahl mineralischer Oberflächen, darunter Naturstein, Beton, Pflasterflächen, Fassaden sowie Terrassen und Außenanlagen.

Mit innovativen Oberflächentechnologien wie dieser zeigt sich, wie moderne Materialentwicklung dazu beitragen kann, Außenflächen langlebiger, pflegeleichter und widerstandsfähiger zu machen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CCM GmbH

Herr Bernd Zimmermann

Diepenbroich 8

51491 Overath

Deutschland

fon ..: o2206 938590-10

web ..: https://www.ccm-liquid-glass.com/de/produkte/fluessigglas/algt-fuer-haushalt-gewerbe/steinversiegelu

email : zimmermann@ccm-liquid-glass.com

Die CCM GmbH ist ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in Deutschland und spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Oberflächentechnologien auf Basis von Flüssigglas (Liquid Glass). Das Unternehmen entwickelt funktionale Beschichtungssysteme im Nano- und Mikromaßstab, die Materialien dauerhaft schützen, ihre Eigenschaften verbessern und den Wartungsaufwand reduzieren.

Das Produktportfolio umfasst unter anderem Lösungen für Glas, Metall, Kunststoff, Textilien, Holz sowie mineralische Oberflächen wie Stein und Beton. Die Technologien werden weltweit in unterschiedlichen Branchen eingesetzt, darunter Bau und Infrastruktur, Industrie, Automotive, Gesundheitswesen sowie Haushalts- und Gewerbeanwendungen.

Ein besonderer Fokus liegt auf funktionalen Oberflächen mit zusätzlichen Eigenschaften wie hydrophoben Effekten, antibakteriellen Eigenschaften, chemischer Beständigkeit oder photokatalytischer Selbstreinigung.

Mit einem internationalen Netzwerk aus Partnern, Distributoren und Anwendern arbeitet die CCM GmbH kontinuierlich an der Weiterentwicklung nachhaltiger und leistungsfähiger Beschichtungslösungen, die Materialien langlebiger, effizienter und pflegeleichter machen.

