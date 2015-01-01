  • Frühjahrsreinigung im Außenbereich: Grünbelag effektiv und umweltbewusst entfernen

    Mit dem Biosativa Bio-Reiniger lassen sich Grünbeläge auf Fassaden, Wegen und Außenflächen effektiv entfernen. Das Konzentrat kombiniert hohe Reinigungskraft mit umweltbewusster Anwendung.

    BildMit dem Beginn der wärmeren Jahreszeit rückt die Reinigung von Außenflächen an Gebäuden, Anlagen und Grundstücken wieder stärker in den Fokus. Grünbelag auf Fassaden, Zäunen, Wegen oder Terrassen ist nicht nur ein optisches Problem, sondern kann langfristig auch Materialien beeinträchtigen und Rutschgefahren begünstigen.

    Der Biosativa® Bio-Reiniger bietet hierfür eine leistungsstarke und zugleich umweltfreundliche Lösung. Es handelt sich um ein hochkonzentriertes Reinigungsmittel, das vor der Anwendung mit Wasser verdünnt wird und sich sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Einsatz eignet.

    Die Anwendung ist unkompliziert und zeitsparend: Der Reiniger wird auf den Grünbelag aufgetragen oder eingearbeitet, lässt sich etwa zwei Minuten einwirken und kann anschließend mit einer Bürste oder einem Hochdruckreiniger leicht entfernt werden. Der Belag löst sich dabei effektiv von der Oberfläche, ohne dass intensives Schrubben erforderlich ist.

    Für größere Flächen ist der Biosativa® Bio-Reiniger auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern bis 60 bar geeignet und kann sowohl mit Kalt- als auch mit Warmwasser verwendet werden. Dadurch eignet sich das Produkt insbesondere für die Reinigung von Fassaden, Zäunen, Pflasterflächen sowie für gewerbliche und industrielle Außenbereiche.

    Als Konzentrat ist der Reiniger sparsam im Verbrauch und flexibel dosierbar, was eine wirtschaftliche Anwendung ermöglicht. Gleichzeitig erfüllt Biosativa® ökologische Anforderungen, da der Reiniger biologisch abbaubar ist und für Anwender entwickelt wurde, die Wert auf eine leistungsstarke Reinigung bei gleichzeitig verantwortungsvollem Umgang mit Umwelt und Ressourcen legen.

    Gerade im Frühjahr, wenn Außenflächen wieder intensiver genutzt werden, bietet der Biosativa® Bio-Reiniger eine praktikable Lösung zur nachhaltigen Pflege und Werterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    CCM GmbH
    Herr Bernd Zimmermann
    Diepenbroich 8
    51491 Overath
    Deutschland

    fon ..: 0220693859010
    web ..: https://www.ccm-liquid-glass.com/de/produkte/reinigung-desinfektion/biosativa-bio-reiniger/
    email : zimmermann@ccm-international.eu

    Die CCM GmbH entwickelt und vertreibt mit der Marke Biosativa leistungsstarke Bio-Reiniger für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Verbindung von hoher Reinigungskraft mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt, Mensch und Ressourcen.

    Die Produktentwicklung bei CCM verfolgt das Ziel, chemisch aggressive Reiniger durch wirksame und zugleich umweltverträgliche Alternativen zu ersetzen. Biosativa wird in Deutschland hergestellt und eignet sich für eine Vielzahl von Reinigungsverfahren, darunter auch den Einsatz in Hochdruckreinigern sowie in maschinellen Reinigungssystemen.

