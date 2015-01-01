Zerkratzte Smartphone-Rückseiten: Metall- und Eloxal-Gehäuse werden zum Problem

Moderne Smartphones zeigen immer häufiger Kratzer auf Metall- und Eloxal-Rückseiten. CCM bietet eine ultradünne, transparente Schutzlösung gegen diese Alltagsschäden.

Overath, Dezember 2025 – Immer mehr Nutzer moderner Premium-Smartphones berichten über schnell auftretende Kratzer und Abriebstellen auf den Rückseiten ihrer Geräte. Besonders betroffen scheinen Modelle mit lackierten oder farbig eloxierten Aluminiumoberflächen zu sein: Bereits nach kurzer Alltagsnutzung zeigen sich sichtbare Spuren, die das hochwertige Erscheinungsbild der Geräte beeinträchtigen. Die CCM GmbH aus Overath bei Köln bietet hierfür eine transparente, ultradünne Schutzlösung auf Basis von Liquid Glass an.

Alltägliche Nutzung führt zu sichtbaren Schäden

Moderne Smartphone-Designs setzen zunehmend auf leichte, farbig anodisierte oder lackierte Aluminiumrückseiten. Diese Oberflächen wirken edel, bieten jedoch häufig eine geringere Abrieb- und Kratzfestigkeit. Schon alltägliche Situationen – das Gerät in der Hosentasche, der Kontakt mit Schlüsseln, Münzen oder der Metallkante einer Handtasche – können ausreichen, um die dünne Farbschicht zu beschädigen.

Verbraucher berichten zunehmend, dass selbst neue oder erst wenige Tage alte Geräte bereits Mikrokratzer oder matte Abriebstellen aufweisen. In sozialen Netzwerken wird dieses Phänomen inzwischen unter Begriffen wie „Scratchgate“ diskutiert.

Warum bestimmte Smartphone-Rückseiten besonders empfindlich sind

Farbige Eloxalschichten oder dünne Beschichtungen auf Aluminiumgehäusen besitzen konstruktionsbedingt nur eine begrenzte Härte. An stark beanspruchten Kanten – insbesondere rund um das Kamera-Modul – können sie sich schneller abnutzen. Je dunkler die Farbe, desto deutlicher treten Kratzer hervor, weil das darunterliegende, hellere Metall sichtbar wird.

Diese Problematik betrifft nicht nur einzelne Hersteller, sondern stellt eine materialtechnische Herausforderung moderner Smartphone-Designs dar.

CCM bietet transparente Schutzlösung auf Liquid-Glass-Basis

Die CCM GmbH entwickelt seit 2014 ultradünne Liquid Glass-Beschichtungen für den Schutz von Mobiltelefonen. Diese Beschichtungen machen die Rückseiten moderner Smartphones widerstandsfähiger – ohne das Design oder die Griffigkeit des Geräts zu verändern.

Die nur ca. 100 Nanometer dünne Schutzschicht erhöht die Kratz- und Abriebfestigkeit, reduziert die Gefahr sichtbarer Mikrospuren und erleichtert zusätzlich die Reinigung der Oberfläche.

Bernd Zimmermann, Geschäftsführer der CCM GmbH, erklärt:

„Viele Nutzer sind überrascht, wie schnell selbst Premiumgeräte sichtbare Kratzer entwickeln. Unsere Liquid-Glass-Beschichtung setzt genau dort an: Sie verstärkt die Oberfläche, ohne das Erscheinungsbild zu verändern oder eine Hülle nötig zu machen.“

Vorteile der Liquid-Glass-Beschichtung

o Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit

o Unsichtbare, ultradünne Schicht (ca. 100 nm)

o Erhalt des originalen Designs – keine Hülle oder Folie notwendig

o Zusätzlich wasser-, schmutz- und fettabweisend

o Einfache Anwendung auch für Endverbraucher

