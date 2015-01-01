CCM präsentiert 8523 X-Stain: Die neue Generation nachhaltiger Fleckenentfernung

8523 X-Stain Fleckenentferner nutzt neueste Fluidtechnologie für effektive, ökologische Fleckenentfernung – wasserbasiert, pH-neutral und Made in Germany.

Overath, Oktober 2025 – Die CCM GmbH erweitert ihr Portfolio um ein innovatives Reinigungsprodukt: den 8523 X-Stain Universal-Fleckenentferner. Die neue, in Deutschland entwickelte Formulierung basiert auf modernster Technologie und vereint höchste Reinigungskraft mit ökologischer Verantwortung.

Natürliche Wirkstoffe – effektive Ergebnisse

Im Gegensatz zu herkömmlichen Fleckenentfernern, die Verschmutzungen chemisch zersetzen, arbeitet 8523 X-Stain nach einem physikalischen Prinzip.

Mikroskopisch kleine, dynamische Strukturen „unterwandern“ die Schmutzpartikel, lösen sie sanft von der Oberfläche und ermöglichen ein rückstandsfreies Abspülen mit Wasser – ähnlich dem Effekt eines Ultraschallbads.

Die Wirkstoffe basieren auf pflanzlichen Ölen und biologisch abbaubaren Komponenten. Das Produkt ist wasserbasiert, pH-neutral, nicht reizend und dermatologisch getestet.

Leistungsstark und vielseitig

Ob Kaffee, Rotwein, Motoröl, Blut oder Tinte – 8523 X-Stain entfernt selbst hartnäckige Flecken schnell und zuverlässig von einer Vielzahl von Materialien, insbesondere Textilien und technischen Oberflächen.

Die Anwendung ist einfach: Aufsprühen, kurz einwirken lassen, abwischen oder abspülen.

Das Produkt ist nicht als Gefahrgut eingestuft, hautschonend, umweltfreundlich und zu über 98 % biologisch abbaubar.

Nachhaltige Reinigung „Made in Germany“

„Mit 8523 X-Stain bringen wir eine neue Generation umweltfreundlicher Reinigungslösungen auf den Markt“, sagt Bernd Zimmermann, Geschäftsführer der CCM GmbH. „Wir kombinieren hocheffiziente Fleckenentfernung mit nachhaltigen Inhaltsstoffen – ganz im Sinne moderner Umwelt- und Anwenderschutzstandards.“

Weitere Informationen:

https://www.ccm-liquid-glass.com/de/produkte/reinigung-desinfektion/8523-x-stain-universal-fleckenentferner/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CCM GmbH

Herr Bernd Zimmermann

Diepenbroich 8

51491 Overath

Deutschland

fon ..: +49 (0) 2206/938590-10

fax ..: +49 (0) 2206/938590-99

web ..: https://www.ccm-international.eu

email : Zimmermann@ccm-international.eu

Die CCM GmbH mit Sitz in Overath ist ein international tätiges Unternehmen, spezialisiert auf Hightech-Oberflächenveredelungen und innovative Reinigungstechnologien.

