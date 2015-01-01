-
CCM präsentiert 8523 X-Stain: Die neue Generation nachhaltiger Fleckenentfernung
8523 X-Stain Fleckenentferner nutzt neueste Fluidtechnologie für effektive, ökologische Fleckenentfernung – wasserbasiert, pH-neutral und Made in Germany.
Overath, Oktober 2025 – Die CCM GmbH erweitert ihr Portfolio um ein innovatives Reinigungsprodukt: den 8523 X-Stain Universal-Fleckenentferner. Die neue, in Deutschland entwickelte Formulierung basiert auf modernster Technologie und vereint höchste Reinigungskraft mit ökologischer Verantwortung.
Natürliche Wirkstoffe – effektive Ergebnisse
Im Gegensatz zu herkömmlichen Fleckenentfernern, die Verschmutzungen chemisch zersetzen, arbeitet 8523 X-Stain nach einem physikalischen Prinzip.
Mikroskopisch kleine, dynamische Strukturen „unterwandern“ die Schmutzpartikel, lösen sie sanft von der Oberfläche und ermöglichen ein rückstandsfreies Abspülen mit Wasser – ähnlich dem Effekt eines Ultraschallbads.
Die Wirkstoffe basieren auf pflanzlichen Ölen und biologisch abbaubaren Komponenten. Das Produkt ist wasserbasiert, pH-neutral, nicht reizend und dermatologisch getestet.
Leistungsstark und vielseitig
Ob Kaffee, Rotwein, Motoröl, Blut oder Tinte – 8523 X-Stain entfernt selbst hartnäckige Flecken schnell und zuverlässig von einer Vielzahl von Materialien, insbesondere Textilien und technischen Oberflächen.
Die Anwendung ist einfach: Aufsprühen, kurz einwirken lassen, abwischen oder abspülen.
Das Produkt ist nicht als Gefahrgut eingestuft, hautschonend, umweltfreundlich und zu über 98 % biologisch abbaubar.
Nachhaltige Reinigung „Made in Germany“
„Mit 8523 X-Stain bringen wir eine neue Generation umweltfreundlicher Reinigungslösungen auf den Markt“, sagt Bernd Zimmermann, Geschäftsführer der CCM GmbH. „Wir kombinieren hocheffiziente Fleckenentfernung mit nachhaltigen Inhaltsstoffen – ganz im Sinne moderner Umwelt- und Anwenderschutzstandards.“
Weitere Informationen:
https://www.ccm-liquid-glass.com/de/produkte/reinigung-desinfektion/8523-x-stain-universal-fleckenentferner/
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
CCM GmbH
Herr Bernd Zimmermann
Diepenbroich 8
51491 Overath
Deutschland
fon ..: +49 (0) 2206/938590-10
fax ..: +49 (0) 2206/938590-99
web ..: https://www.ccm-international.eu
email : Zimmermann@ccm-international.eu
Die CCM GmbH mit Sitz in Overath ist ein international tätiges Unternehmen, spezialisiert auf Hightech-Oberflächenveredelungen und innovative Reinigungstechnologien.
Pressekontakt:
CCM GmbH
Herr Bernd Zimmermann
Diepenbroich 8
51491 Overath
fon ..: +49 (0) 2206938590-10
email : Zimmermann@ccm-international.euDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
CCM präsentiert 8523 X-Stain: Die neue Generation nachhaltiger Fleckenentfernung
