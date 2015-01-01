  • Start in die Outdoor-Saison: Reinigung und Schutz für Camper, Boote und Jet-Skis

    Mit Beginn der Outdoor-Saison rücken Reinigung und Schutz von Campern, Booten und Jet-Skis in den Fokus. Moderne Lösungen ermöglichen nachhaltige Pflege und langfristigen Werterhalt.

    BildMit den ersten warmen Tagen beginnt für viele Outdoor-Enthusiasten die neue Saison. Camper, Boote und Jet-Skis werden aus der Winterpause geholt und für den Einsatz vorbereitet. Neben technischen Checks spielt dabei auch die gründliche Reinigung und der Schutz der Oberflächen eine entscheidende Rolle.

    Während der Lagerung sammeln sich häufig Schmutz, Staub und Umweltrückstände an, die Materialien langfristig belasten können. Eine sorgfältige Reinigung ist daher die Grundlage für Werterhalt und Funktionalität.

    Hier setzen moderne, umweltfreundliche Lösungen an – wie beispielsweise der Biosativa® Bio Reiniger der CCM GmbH. Der wasserbasierte und völlig chemiefreie Reiniger auf Hefebasis ist biologisch abbaubar, materialschonend und entfernt zuverlässig organische wie auch anorganische Verschmutzungen. Gerade im Outdoor-Bereich, in dem Fahrzeuge häufig in sensiblen Naturumgebungen eingesetzt werden, gewinnt dieser nachhaltige Ansatz zunehmend an Bedeutung.

    Im nächsten Schritt geht es um den langfristigen Schutz der Oberflächen. Die CCM GmbH zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich nano-basierter Oberflächenbeschichtungen („Liquid Glass“). Diese Technologien bilden eine unsichtbare, widerstandsfähige Schutzschicht, die Oberflächen vor Wasser, Schmutz und Umwelteinflüssen schützt.

    Für Anwendungen im Bereich Camper, Boote und Wassersportgeräte bietet CCM unterschiedliche Beschichtungsqualitäten an – abgestimmt auf verschiedene Materialien, Beanspruchungen und Einsatzbereiche. Die hydrophoben und schmutzabweisenden Eigenschaften sorgen dafür, dass sich Verschmutzungen deutlich schlechter anlagern und Reinigungsintervalle verlängert werden.

    Das Ergebnis: geringerer Pflegeaufwand, langfristiger Werterhalt und eine dauerhaft hochwertige Optik.

    Die Kombination aus nachhaltiger Reinigung und innovativer Oberflächentechnologie bietet somit eine praxisnahe Lösung für Freizeitnutzer, Outdoor-Begeisterte sowie gewerbliche Anwender weltweit.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    CCM GmbH
    Herr Bernd Zimmermann
    Diepenbroich 8
    51491 Overath
    Deutschland

    fon ..: 0220693859010
    web ..: https://www.ccm-liquid-glass.com
    email : zimmermann@ccm-liquid-glass.com

    Die CCM GmbH ist ein international tätiger Anbieter von innovativen Reinigungs- und Oberflächenschutzlösungen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt unter anderem biologisch abbaubare Reinigungsprodukte wie Biosativa® sowie nano-basierte Beschichtungen („Liquid Glass“) für unterschiedlichste Branchen und Anwendungen. Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Langlebigkeit beliefert CCM Kunden in zahlreichen Ländern weltweit.

    Pressekontakt:

    CCM GmbH
    Herr Bernd Zimmermann
    Diepenbroich 8
    51491 Overath

    fon ..: 01708500694
    email : zimmermann@ccm-international.eu


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