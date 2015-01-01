TechDivision und Hoffmann Group zeigen Einblicke in deren DAM Migrationsprojekt

4,8 Millionen Assets, 50 Millionen Derivate, 10 TB Datenvolumen, 6 Monate Zeit: Im Webinar am 17.03. werden Einblicke in eine der größten DAM Migration in der DACH Region gegeben.

Die TechDivision GmbH und die Hoffmann Group laden am 17. März 2026 zum gemeinsamen Webinar ein. Im Fokus steht die erfolgreiche Migration des Digital Asset Management Systems der Hoffmann Group zu Adobe Experience Manager Assets – ein Projekt, das in Umfang und Zeitdruck seinesgleichen sucht.

Ausgangslage mit hohem Risikopotenzial

Die Hoffmann Group, Europas führender Systempartner für Qualitätswerkzeuge mit einem Sortiment von rund 1,5 Millionen Produkten in 18 Sprachen, stand vor einer doppelten Herausforderung: Das bestehende DAM-System erreichte sein Lizenzende – zeitgleich zur kritischen Katalogproduktion im November 2025. Ein Verschieben war keine Option.

Projektdimensionen

In einer Projektlaufzeit von sechs Monaten wurde folgende Datenmengen migriert:

– 4,8 Millionen Assets

– 50 Millionen Derivate und Renditions

– 10 Terabyte Datenvolumen

– Integration von 1,5 Mio. Produkten

– Bis zu 500 Millionen API-Requests pro Monat

Die neue Lösung auf Basis von Adobe Experience Manager Assets musste nicht nur die bestehenden Funktionen abbilden, sondern auch Performance- Anforderungen von bis zu 10.000 Requests pro Sekunde im Peak erfüllen.

Praxis-Insights im Webinar

„Wir teilen in diesem Webinar offen, was funktioniert hat und wo wir kreative Lösungen für technische Herausforderungen finden mussten“, erklärt Stefan Willkommer, Co-Founder und CEO von TechDivision. „Eine Migration dieser Größenordnung unter Zeitdruck bietet Learnings, von denen andere Unternehmen profitieren können. Durch die intensive Zusammenarbeit mit unserem Kunden sowie weiteren involvierten Stakeholdern konnten wir das Projekt schlussendlich erfolgreich abschließen, worauf wir enorm stolz sind.“

Florian Grüneklee, Teamlead Print & Media Services bei der Hoffmann Group, ergänzt: „Für uns war entscheidend, dass wir zu jedem Zeitpunkt Transparenz über den Projektstatus hatten. Die Zusammenarbeit mit TechDivision war vorbildlich.“

Webinar-Details

– Datum: Dienstag, 17. März 2026

– Uhrzeit: 11:00 Uhr

– Format: Online-Webinar

– Anmeldung: https://events.techdivision.com/hoffmann-dam-webinar

Zielgruppe: CDOs, CTOs, IT-Leiter, Marketing- und E-Commerce-Verantwortliche

Referenten:

– Florian Grüneklee, Teamlead Print & Media Services, Hoffmann Group

– Stefan Willkommer, Co-Founder & CEO, TechDivision

– Stefan Regniet, Tech & Strategy Consultant, TechDivision

– Anian Weber, Software-Architect, TechDivision

Über die Hoffmann Group

Die Hoffmann Group ist mit über 1,5 Millionen hochwertigen Produkten der führende Systempartner in Europa für Qualitätswerkzeuge, technischen Bedarf und persönliche Schutzausrüstung. Mit mehr als 3.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro beliefert das Unternehmen Kunden in ganz Europa.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Shopify-, Magento Enterprise- , Google- und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. Dabei spielt das Thema Künstliche Intelligenz natürlich auch eine immer größere Rolle.

Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, DEUTZ, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

