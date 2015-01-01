  • TechDivision und Hoffmann Group zeigen Einblicke in deren DAM Migrationsprojekt

    4,8 Millionen Assets, 50 Millionen Derivate, 10 TB Datenvolumen, 6 Monate Zeit: Im Webinar am 17.03. werden Einblicke in eine der größten DAM Migration in der DACH Region gegeben.

    BildDie TechDivision GmbH und die Hoffmann Group laden am 17. März 2026 zum gemeinsamen Webinar ein. Im Fokus steht die erfolgreiche Migration des Digital Asset Management Systems der Hoffmann Group zu Adobe Experience Manager Assets – ein Projekt, das in Umfang und Zeitdruck seinesgleichen sucht.

    Ausgangslage mit hohem Risikopotenzial
    Die Hoffmann Group, Europas führender Systempartner für Qualitätswerkzeuge mit einem Sortiment von rund 1,5 Millionen Produkten in 18 Sprachen, stand vor einer doppelten Herausforderung: Das bestehende DAM-System erreichte sein Lizenzende – zeitgleich zur kritischen Katalogproduktion im November 2025. Ein Verschieben war keine Option.

    Projektdimensionen
    In einer Projektlaufzeit von sechs Monaten wurde folgende Datenmengen migriert:
    – 4,8 Millionen Assets
    – 50 Millionen Derivate und Renditions
    – 10 Terabyte Datenvolumen
    – Integration von 1,5 Mio. Produkten
    – Bis zu 500 Millionen API-Requests pro Monat

    Die neue Lösung auf Basis von Adobe Experience Manager Assets musste nicht nur die bestehenden Funktionen abbilden, sondern auch Performance- Anforderungen von bis zu 10.000 Requests pro Sekunde im Peak erfüllen.

    Praxis-Insights im Webinar
    „Wir teilen in diesem Webinar offen, was funktioniert hat und wo wir kreative Lösungen für technische Herausforderungen finden mussten“, erklärt Stefan Willkommer, Co-Founder und CEO von TechDivision. „Eine Migration dieser Größenordnung unter Zeitdruck bietet Learnings, von denen andere Unternehmen profitieren können. Durch die intensive Zusammenarbeit mit unserem Kunden sowie weiteren involvierten Stakeholdern konnten wir das Projekt schlussendlich erfolgreich abschließen, worauf wir enorm stolz sind.“

    Florian Grüneklee, Teamlead Print & Media Services bei der Hoffmann Group, ergänzt: „Für uns war entscheidend, dass wir zu jedem Zeitpunkt Transparenz über den Projektstatus hatten. Die Zusammenarbeit mit TechDivision war vorbildlich.“

    Webinar-Details
    – Datum: Dienstag, 17. März 2026
    – Uhrzeit: 11:00 Uhr
    – Format: Online-Webinar
    – Anmeldung: https://events.techdivision.com/hoffmann-dam-webinar

    Zielgruppe: CDOs, CTOs, IT-Leiter, Marketing- und E-Commerce-Verantwortliche

    Referenten:
    – Florian Grüneklee, Teamlead Print & Media Services, Hoffmann Group
    – Stefan Willkommer, Co-Founder & CEO, TechDivision
    – Stefan Regniet, Tech & Strategy Consultant, TechDivision
    – Anian Weber, Software-Architect, TechDivision

    Über die Hoffmann Group
    Die Hoffmann Group ist mit über 1,5 Millionen hochwertigen Produkten der führende Systempartner in Europa für Qualitätswerkzeuge, technischen Bedarf und persönliche Schutzausrüstung. Mit mehr als 3.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro beliefert das Unternehmen Kunden in ganz Europa.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TechDivision GmbH
    Herr Josef Willkommer
    An der Alten Spinnerei 2 a
    83059 Kolbermoor
    Deutschland

    fon ..: 08031 22105-50
    fax ..: 08031 22105-522
    web ..: http://www.techdivision.com
    email : marketing@techdivision.com

    Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Shopify-, Magento Enterprise- , Google- und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. Dabei spielt das Thema Künstliche Intelligenz natürlich auch eine immer größere Rolle.

    Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, DEUTZ, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

    Pressekontakt:

    TechDivision GmbH
    Herr Josef Willkommer
    An der Alten Spinnerei 2 a
    83059 Kolbermoor

    fon ..: 08031 22105-50
    web ..: http://www.techdivision.com
    email : marketing@techdivision.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Webinar: Von Magento zu Shopify Plus in nur 8 Wochen – Insights in ein aktuelles Migrationsprojekt
      Die W. Spitzner Arzneimittelfabrik GmbH zeigt gemeinsam mit TechDivision und Shopify, wie eine komplette Migration von Magento zu Shopify Plus innerhalb von nur acht Wochen erfolgreich funktioniert....

    2. Adobe, Akeneo und TechDivision veranstalten gemeinsames Webinar zu Digital Asset Management (DAM)
      Gemeinsames Webinar zu Digital Asset Management (DAM) von Adobe, Akeneo und TechDivision am 07. Juli 2022 ab 10 Uhr....

    3. TechDivision und IFH Köln veranstalten kostenloses Webinar zu E-Commerce- und Digital-Trends 2023
      TechDivision und das IFH Köln veranstalten am 26. Januar ein kostenloses Webinar zu E-Commerce- und Digital-Trends 2023. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich auf die Zukunft vorzubereiten....

    4. TechDivision stellt Konnektor für SAP S/4HANA und Adobe Commerce vor
      Der langjährige Adobe Gold-Partner TechDivision hat jetzt einen innovativen Connector vorgestellt, der SAP S/4HANA und Adobe Commerce verbindet und auf der neue Adobe Referenz-Architektur aufbaut....

    5. TechDivision Software-Architekt Florian Sydekum wird als Adobe Commerce Champion ausgezeichnet
      Mit der Auszeichnung würdigt Adobe herausragende Expertinnen und Experten, die über tiefgehende Fachkenntnisse in der Adobe Experience Cloud verfügen und sich in der Community stark engagieren....

    6. Agentic Commerce Webinar von TechDivision – Wie KI-Agenten den E-Commerce grundlegend verändern
      Am 05. März 2026 veranstaltet die TechDivision ein Webinar zum Thema Agentic Commerce. Im Fokus steht die Frage, wie KI-Agenten im E-Commerce nicht mehr nur reagieren, sondern eigenständig handeln....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.