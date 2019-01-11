Telepflege als Motor der Zukunft: Veränderung gestalten, Mindset stärken, Leben verbessern

Die Zukunft von digitaler Telepflege, KI-gestützte Dokumentation und vernetzten Pflegeteams -warum jetzt Motivation zur Veränderung gefragt ist.

Der rasante Vormarsch der Telepflege verändert das Gesundheits- und Pflegewesen grundlegend – und zwar schneller als viel erwarten. Was heute nach Zukunftsmusik klingt, ist morgen Standard: Telemedizinische Konsultationen, ferndokumentierte Therapien und vernetzte Teams, die über Distanz hinweg eng zusammenarbeiten. Ein frischer Wind, der neue Möglichkeiten eröffnet, aber gleichzeitig auch viele Fragen aufwirft. In dieser Dynamik wird deutlich, wie Veränderung unser Leben direkt beeinflusst – und wie wichtig ein starkes Mindset ist, um Chancen zu nutzen, statt sie zu fürchten.

Studien des Gesundheitsministeriums für Gesundheit zeigen die Potenziale der Telepflege auf: Sie ermöglicht durch ergänzenden Einsatz neuer technischer Möglichkeiten mehr Kontinuität der Versorgung – auch dort, wo Pendelwege lang oder Fachkräfte knapp sind. Ärztliche Behandlungen, pflegerische Beratung und Notfallmanagement können nahtlos verknüpft werden – über Bild- und Sprachtelefonie, sichere Plattformen und integrierte Dokumentation. Das Ergebnis ist mehr Lebensqualität: Patientinnen und Patienten erhalten zeitnahe Hilfe, Angehörige gewinnen Sicherheit, Pflegeteams arbeiten koordinierter. Zugleich stellt Telepflege die Frage nach Verantwortung und Ethik neu: Wie schützen wir unsere Privatsphäre, wie sichern wir Qualität, wie bleiben Menschlichkeit und Empathie spürbar? Hier wird das Mindset zum entscheidenden Hebel: Offenheit für neue Technologien, klare Werteorientierung und die Bereitschaft, Veränderungen als Chance zu sehen, die das Leben aller verbessert.

KI-gestützte Dokumentation nimmt in der Telepflege eine zentrale Rolle ein und verändert Arbeitsabläufe radikal. Intelligente Unterstützung arbeitet hinter den Kulissen: Sie strukturieren Therapiefolgen, Medikamentenpläne und Pflegemaßnahmen, ermöglichen konsistente Entscheidungsprozesse und reduzieren den bürokratischen Aufwand. Motivation wächst, wenn Teams spüren, dass ihr kollegiales Netz aus Experten ihnen mehr Sicherheit gibt und die Patientinnen und Patienten spürbar gestützt werden. Doch Vernetzung braucht Mut zur Kooperation, klare Prozesse und eine Haltung, die Veränderung als gemeinschaftliches Ziel greift – nicht als Belastung.

Angelika Niedermaier, Rednerin zu den Themen Veränderung, Zukunft, Motivation und Leben greift in ihre Keynotes genau diese Linie auf: Veränderung aktiv zu gestalten, Change zu wagen und das eigene Leben für sich und damit auch für die Gesellschaft bewusst in die Hand zu nehmen – hier und jetzt. Sie fordert in ihrer Keynote „Die Reifeprüfung: Welche Fragen wir uns über die Zukunft stellen sollten“ Mut zur Eigenverantwortung, Offenheit im Dialog mit Angehörigen und Transparenz gegenüber allen. Ihr Motto „tu es – und zwar jetzt!“ wird damit zur Handlungsanleitung für Pflegekräfte, Führungskräfte und Politik: Wer heute in Telepflege investiert, stärkt das Leben von morgen – und verhindert, dass Chancen verspätet oder gar verpasst werden. Veränderung ist kein Luxus, sondern eine Lebensnotwendigkeit, die Zukunft nicht als entfernte Fiktion, sondern als greifbares Morgenbild erscheinen lässt.

Doch KI dient nicht der Entmenschlichung, sondern der Entlastung: Sie gibt Pflegefachkräften mehr Zeit für das Gespräch, für Zuwendung und für individuelle Lebensentwürfe der Patientinnen und Patienten. Das Mindset, das hier trägt, heißt Verantwortungsbewusstsein: Wir bewegen uns sicher, ethisch und zielgerichtet in einer datengetriebenen Landschaft. Veränderung wird so zum Motor, der das Leben von Menschen leichter machen kann.

Die Vernetzung von Telepflege-Teams ist der dritte Eckpfeiler des Wandels. Plattformbasierte Zusammenarbeit über Disziplinen hinweg schafft Zuverlässigkeit, Transparenz und Schnelligkeit. Das Mindset wird hier zur Praxisregel: Kooperation statt Silodenken, Verantwortung gemeinsam tragen, Veränderung als gemeinschaftliches Ziel begreifen – im Sinne von Mut, der Veränderungen wirklich lebensverbessernd macht.

Schlussgedanke: Die Telepflege veranschaulicht exemplarisch, wie Veränderung, Change und Mindset zusammenwirken, um Motivation zu stärken und das Leben aller implementiert zu verbessern. Wer heute aktiv wird, prägt eine Zukunft, in der Vernetzung, Ethik und Menschlichkeit untrennbar miteinander verbunden sind. Keynote-Speakerin Angelika Niedermaier lädt dazu ein, diese Reifeprüfung des Lebens mutig anzunehmen: Veränderung zuzulassen, Veränderung zu gestalten und das Leben in seiner Würde zu achten – jetzt, heute, im Hier und Jetzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Angelika Niedermaier

Frau Angelika Niedermaier

Am Galgenberg 6

93164 Laaber

Deutschland

fon ..: 0160/90156245

web ..: https://www.angelikaniedermaier.com

email : angelika.niedermaier@web.de

Die vielen Biographien ihrer Klienten und Erkenntnisse aus jahrzehntelanger Tätigkeit in der Pflegebranche haben nicht nur das eigene Leben von Angelika Niedermaier stark beeinflusst, sondern haben sie auch dazu inspiriert, mit ihrer Expertise und ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Als Rednerin will sie den Fokus noch mehr auf brisante Pflegethemen legen und die Gesellschaft aufrütteln, den Blick auf das Alter, das Älterwerden, auf die damit verbundenen gesellschaftlichen und persönlichen Lebensthemen zu verändern. Aus ihren Vorträgen nehmen die Zuhörer wertvolle Impulse mit, die inspirieren und nachdenklich stimmen. Seit 2016 ist Angelika Niedermaier zudem selbständig als zertifizierte Pflegeberaterin § 7a SGB XI. Jahrzehnte vorher war sie selbst pflegende Angehörige, Heimleiterin und vor ihrer Selbständigkeit Regionalleitung von zehn Pflegeheimen bayernweit.

In ihren Beratungen gibt sie ihren Klienten nicht nur alle Antworten auf deren Fragen rund um die Pflege, sondern hilft ihnen auch, den richtigen Pflegegrad zu bekommen und ihre Versorgung zu regeln.

Weitere Informationen erhalten Sie auf ihren Homepages

www.angelikaniedermaier.com

und

www.pflegeberatung-regensburg.de



Pressekontakt:

Pflegeberatung Regensburg – HilDa UG (hb)

Frau Angelika Niedermaier

Am Galgenberg 6

93164 Laaber

fon ..: 0160/90156245

email : angelika.niedermaier@web.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Southern Cross Gold ernennt Ryan Austerberry zum COO King Eddy: Diese 5 Retro-Songs zünden auf jeder Firmenfeier – live gesungen der Stimmungsturbo