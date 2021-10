Tembo Gold verpflichtet erfahrenen Projektmanager für neue Kampagne

Das erste Explorationsprogramm seit Langem steht bevor, sodass sich Tembo mit einem erfahrenen Projektmanager verstärkt.

Tembo Gold Corp. (TSXV: TEM; FRA: T23A) hat sich für die bevorstehende Explorationskampagne auf seinem gleichnamigen Projekt in direkter Nachbarschaft zu Barrick Golds Weltklassemine Bulyanhulu im Norden von Tansania die Unterstützung durch einen erfahrenen Projektmanager gesichert. Andrew Pedley wird künftig die Rolle des Explorationsprojektmanagers ausfüllen. Er gilt als äußerst sachkundiger und erfahrener Explorationsgeologe mit 15 Jahren Erfahrung in der Planung und Durchführung zielgerichteter Explorationsprogramme in Afrika.

Vor den neuen Bohrungen sollen die vorhandenen Bohrkerne noch einmal genauestens untersucht werden, um die gemessenen hochgradigen Abschnitte im Kontext zu verstehen und die kommenden Bohrungen möglichst zielgenau zu steuern. Die geplanten Bohrungen werden in erster Linie darauf abzielen, die guten Ergebnisse aus der Vergangenheit zu bestätigen und potenzielle strukturelle Erweiterungen zu treffen. Historische Ergebnisse umfassten z.B. TDD0004: 3,13 g/t Au über 25,89 m aus 41,00 m; TDD0041: 22,81 g/t Au über 15,00 m aus 299,00 m; und TDD0054: 8,17 g/t über 11,05 m aus 116,95 m.

