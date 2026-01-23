TempraMed führt mit „VIVI Med(TM)“ ein neues Produkt ein, das neue Wachstumschancen bei hochwertigen Biologika und injizierbaren Medikamenten eröffnet

Mit der gleichen proprietären, patentierten Technologie erweitert VIVI Med das Produktportfolio über Injektions-Pens hinaus und eröffnet so Zugang zu einer breiteren Patientenpopulation, hochwertigen Biologika und institutionellen Kanälen

Highlights

– Verwendet dieselbe vollständig patentierte Wärmeschutztechnologie wie das gesamte Produktportfolio mit vier auf dem Markt erhältlichen Produkten, die Medikamente bei Raumtemperatur auf optimaler Temperatur halten

– Entwickelt für Medikamente, die über standardmäßige Insulin-Pens hinausgehen, darunter Durchstechfläschchen, Biologika, GLP-1-Therapien, alternative Adrenalin-Autoinjektoren sowie temperatur- und lichtempfindliche Glukoseteststreifen

– Erweitertes Portfolio, um größere und vielfältigere Umsatzmöglichkeiten zu erschließen, darunter: Patienten, die hochpreisige Biologika und GLP-1-Therapien verwenden, Gesundheitsdienstleister und Spezialapotheken sowie B2B-Partner, die standardisierte Lösungen zum Schutz von Medikamenten suchen

– Erhebliche Ausweitung der kommerziellen Reichweite und der adressierbaren Marktchancen

Vancouver, BC – 23. Januar 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (TempraMed oder das Unternehmen), ein Innovator im Bereich Medizintechnik, der die Lagerung und das Handling temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, gab heute die Markteinführung von VIVI Med bekannt, einer neuen Temperaturschutzlösung zum Schutz von Medikamentenampullen, Biologika und anderen kritischen Therapien, die nicht im Insulin-Pen-Format erhältlich sind.

Die Einführung von VIVI Med erweitert den gesamten adressierbaren Markt des Unternehmens erheblich, indem es seine bewährte Wärmeschutztechnologie auf neue Arzneimittelkategorien, breitere Patientengruppen und höherwertige Anwendungsfälle ausweitet. Durch die Berücksichtigung von Medikamenten wie GLP-1-Rezeptoragonisten, Biologika wie Humira®, Insulinampullen, injizierbaren Medikamentenampullen und temperaturempfindlichen Blutzuckerteststreifen erweitert VIVI Med den kommerziellen Wirkungsbereich des Unternehmens erheblich.

Da der weltweite Einsatz von Biologika, GLP-1-Therapien und speziellen Injektionspräparaten bei chronischen, autoimmunen und metabolischen Erkrankungen weiter zunimmt, wird der Bedarf an zuverlässigem, tragbarem und stromunabhängigem Temperaturschutz immer wichtiger. VIVI Med wurde entwickelt, um einen passiven Schutz rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr über viele Jahre hinweg zu bieten – ganz ohne Batterien, Aufladen oder Wartung – und damit den Einsatz im Alltag, auf Reisen, bei der Arbeit und bei einem aktiven Lebensstil zu unterstützen.

Bislang konzentrierte sich unser Produktportfolio auf Insulin-Pens und Epinephrin-Autoinjektoren, doch die Medikamentenlandschaft entwickelt sich rasant weiter, sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. VIVI Med stellt eine strategische Erweiterung unserer Plattform dar, die es uns ermöglicht, ein deutlich breiteres Spektrum temperaturempfindlicher Medikamente abzudecken, von denen viele teure Biologika mit wachsenden Patientenzahlen sind. Dieses Produkt erweitert unseren adressierbaren Markt erheblich und schafft neue Chancen in den Bereichen Endverbraucher, B2B und Gesundheitssysteme. Auf Basis unserer proprietären, patentierten Technologie werden wir unser Produktportfolio weiterhin um neue Produkte, neue Anwendungen und neue Märkte ausbauen.

Zentrale Merkmale von VIVI Med

– Erweiterte Kompatibilität: Entwickelt für Medikamente, die über standardmäßige Insulin-Pens hinausgehen, darunter Durchstechfläschchen, Biologika, GLP-1-Therapien, alternative Adrenalin-Autoinjektoren sowie temperatur- und lichtempfindliche Glukoseteststreifen

– Ganzjähriger Temperaturschutz: Hält Medikamente ohne Kühlung, Strom oder Wartung in einem sicheren Temperaturbereich

– Tragbar und alltagstauglich: Kompaktes, leichtes und wiederverwendbares Design für den täglichen Gebrauch, Reisen und Outdoor-Aktivitäten

– Robuste, langlebige Konstruktion: Gefertigt aus Materialien in Raumfahrtqualität und für jahrelangen wiederholten Einsatz konzipiert

Strategische und kommerzielle Bedeutung

Mit der Einführung von VIVI Med bietet TempraMed nun eine plattformübergreifende Lösung zur Temperaturkontrolle in mehreren Formaten an, darunter:

– VIVI Cap und VIVI Cap Smart für Insulin-Pens und bestimmte GLP-1-Pens

– VIVI Epi für Epinephrin-Autoinjektoren

– VIVI Med für Durchstechfläschchen, Biologika, GLP-1-Pens, Teststreifen und weitere injizierbare Formate

Dieses erweiterte Portfolio versetzt TempraMed in die Lage, größere und stärker diversifizierte Umsatzpotenziale zu erschließen, unter anderem bei:

– Patienten, die teure Biologika und GLP-1-Therapien anwenden

– Gesundheitsdienstleistern und Spezialapotheken, die Medikamente in Ampullenform verwalten

– Institutionellen und B2B-Partnern, die standardisierte Lösungen zum Medikamentenschutz suchen

Das Management ist der Ansicht, dass VIVI Med das langfristige Wachstumsprofil von TempraMed stärkt, indem es die Produktbreite verbessert, die Abhängigkeit von einzelnen Darreichungsformen reduziert und künftige Initiativen in den Bereichen Erstattung, Unternehmenskunden und globale Distribution unterstützt.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie – darunter VIVI Cap und VIVI Epi – und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente – überall und jederzeit. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, Ziel, anstreben, glauben, prognostizieren, schätzen, erwarten, Strategie, zukünftig, wahrscheinlich, könnte, sollte, wird und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen zu Informationen über zukünftige Pläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens insgesamt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen kann seine Pläne, Prognosen oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Angemessenheit unseres Cashflows und unserer Erträge, die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten des Unternehmens, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, staatliche Vorschriften, Wettbewerb, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, die Auswirkungen technologischer und sozialer Veränderungen auf die Produkte und die Branche.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

