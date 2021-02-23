TempraMed gibt strategische Vereinbarung mit Maccabi Healthcare Services bekannt, einer führenden HMO mit über 2,8 Millionen Patienten

Vancouver, BC – 8. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (TempraMed oder das Unternehmen), ein Innovator im Bereich der Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, einen wichtigen kommerziellen Meilenstein im Rahmen seiner umfassenden globalen Expansionsstrategie bekannt zu geben: Seine Flaggschiffprodukte, VIVI Cap und VIVI EPI, sind nun über Maccabi Healthcare Services erhältlich, Israels zweitgrößte Gesundheitsorganisation (Health Maintenance Organization, HMO) mit über 2,8 Millionen Mitgliedern.

Diese Markteinführung markiert einen bedeutenden Wendepunkt für TempraMed, da das Unternehmen nun in die nächste Wachstumsphase eintritt und seine innovative Plattform zur Temperaturkontrolle durch strategische Partnerschaften im Gesundheitswesen und weltweite Vertriebskanäle ausbaut. Das Unternehmen hat weltweit bereits über 120.000 Produkte verkauft und ist über Amazon, Target, Walgreens, Walmart, CVS, McKesson, Cardinal Health und Humana (einer der fünf größten Krankenversicherer in den USA) erhältlich.

VIVI Cap und VIVI Epi wurden entwickelt, um Insulin- und EpiPen-Pens vor extremen Temperaturen zu schützen. Sie verwenden eine einzigartige und patentierte Kombination aus Tiefvakuumisolierung und Phasenwechselmaterialien, um einen sicheren Temperaturbereich für in Gebrauch befindliche Injektionsmittel aufrechtzuerhalten, ohne dass Batterien, eine Kühlung oder eine externe Stromversorgung erforderlich sind. Mit diesem leichtgewichtigen, wiederverwendbaren Produkt können Personen mit Diabetes oder andere Menschen, die injizierbare Substanzen verwenden, ein aktives, unabhängiges Leben führen – egal ob am Strand, auf Reisen oder im Alltag.

Die Vereinbarung mit Maccabi ist ein Beispiel für die Strategie von TempraMed, eine globale, branchenprägende Marke im Bereich des persönlichen Medikamentenschutzes aufzubauen, mit besonderem Schwerpunkt auf chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Gewichtsmanagement und Anaphylaxie, bei denen eine konsistente Wirksamkeit der Medikamente für die Lebensqualität und die langfristigen Ergebnisse von entscheidender Bedeutung ist.

Dieser Meilenstein ist mehr als nur eine kommerzielle Vereinbarung – er ist eine Bestätigung unserer langfristigen Vision und Wachstumsstrategie, so Ron Nagar, CEO von TempraMed. Durch die Zusammenarbeit mit einem innovativen Marktführer wie Maccabi beschleunigen wir für Millionen Menschen den Zugang zu lebensverbessernder Technologie. Unsere Vision ist es, den globalen Standard für intelligenten Medikamentenschutz anzuführen, und diese Zusammenarbeit ist ein spannender Schritt in die richtige Richtung, da wir in verschiedenen Märkten und Produktkategorien expandieren.

Wir arbeiten ständig daran, Technologien zu identifizieren und zu implementieren, die den pharmazeutischen Service für Patienten verbessern können, sagte Dorit Eppler, Direktorin von Maccabi Pharm. Die Implementierung der Lösung von TempraMed steht im Einklang mit dem Ziel von Maccabi Pharm, praktische und wirksame Hilfsmittel, die Diabetikern Selbstvertrauen geben und ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Medikamente sicher und optimal zu verwalten, bereitzustellen.

Die Pipeline von TempraMed umfasst erweiterte Produktformate für zusätzliche Medikamente, darunter GLP-1s und andere Biologika sowie Bluttransport, und zukünftige digitale Modelle, die Echtzeit-Tracking und personalisierte Gesundheitsdaten integrieren. Mit einem klaren Weg zu bedeutenden Einnahmen und einem positiven Cashflow durch institutionelle Partnerschaften, einer wachsenden Verbrauchernachfrage und einer differenzierten, durch geistige Eigentumsrechte geschützten Produktlinie ist TempraMed für ein signifikantes Wachstum in den schnell expandierenden Märkten für Medizintechnik und Versorgung chronischer Erkrankungen positioniert.

Über Maccabi Healthcare Services

Maccabi Healthcare Services ist eine der führenden Gesundheitsorganisationen (Health Maintenance Organization, HMO), die landesweit über 2,8 Millionen Mitglieder betreut. Makkabi gilt als eine der einflussreichsten Institutionen, die Israels Gesundheitssystem prägen. Maccabi bietet seinen Mitgliedern erstklassige medizinische Dienstleistungen, wobei der Schwerpunkt auf ganzheitlicher Gesundheit und der Förderung von Präventivmedizin liegt. Maccabi bietet umfassende Dienstleistungen über ein robustes Netzwerk von Kliniken, Fachärzten und Apotheken. Weitere Informationen finden Sie unter: www.maccabi4u.co.il/en/46562/main_english/our-healthcare-system/about/

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie – darunter VIVI Cap und VIVI Epi – und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente – überall und jederzeit. Mit Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt für Anleger:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Kontakt für Medien:

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, Ziel, anstreben, glauben, prognostizieren, schätzen, erwarten, Strategie, zukünftig, wahrscheinlich, könnte, sollte, wird und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen zu Informationen über zukünftige Pläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens insgesamt.

Zukunftsgerichte Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen kann seine Pläne, Prognosen oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Angemessenheit unseres Cashflows und unserer Erträge, die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten des Unternehmens, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, staatliche Vorschriften, Wettbewerb, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, die Auswirkungen technologischer und sozialer Veränderungen auf die Produkte und die Branche.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

