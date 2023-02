Tennant Minerals – Spektakulärer Bohrabschnitt von 30,5 m mit 6,2 % Kupfer und 6,8 g/t Gold bei Bluebird, einschließlich 17,8 m mit 11,5 g/t Gold und 16,1 m mit 10,5 % Kupfer (Massivsulfide)

Tennant Minerals Limited – 8. Februar 2023 / IRW-Press /

Mächtige Abschnitte (wahre Mächtigkeit) mit hochgradigem Kupfer und Gold verdeutlichen Potenzial für Erweiterung von Entdeckung Bluebird, die nach wie vor in alle Richtungen offen ist

– Das Diamantbohrloch BBDD0018 hat einen spektakulären Abschnitt (wahre Mächtigkeit) mit hochgradigem Kupfer und Gold bei der Entdeckung Bluebird, 40 km östlich von Tennant Creek im Northern Territory, durchschnitten:

o 30,5 m mit 6,2 % Cu und 6,8 g/t Au ab 153,6 m (Bohrlochtiefe),

o einschließlich 17,8 m mit 5,2 % Cu und 11,5 g/t Au ab 153,6 m, und

o einschließlich 16,1 m mit 10,5 % Cu und 0,44 g/t Au ab 164,9 m

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69183/Tennant_070223_DEPRcom.001.png

Bild 1: Massiver Kupferkies in BBDD00181, Teil eines äußerst hochgradigen Kupferabschnitts, 16 m mit 10,5 % Cu

– Dieser spektakuläre Gold- und Kupferkiesabschnitt befindet sich in einer ähnlichen Tiefe wie frühere außergewöhnliche Kupfer-Gold-Abschnitte bei Bluebird, einschließlich

o BBDD0012: 63 m mit 2,1 % Cu und 4,6 g/t Au ab 153 m, einschl. 40 m mit 3,0 % Cu und 7,3 g/t Au2

o BBDD0007: 50 m mit 2,7 % Cu und 0,52 g/t Au ab 158 m, einschl. 24 m mit 5,0 % Cu und 1,0 g/t Au3

o BBDD0013: 40 m mit 2,6 % Cu und 1,3 g/t Au ab 131 m, einschl. 24,5 m mit 3,9 % Cu und 0,45 g/t Au4

o BBDD-2: 20 m mit 0,61 % Cu und 8,17 g/t Au ab 157 m, einschl. 4 m mit 0,66 % Cu und 37,9 g/t Au3

– Diese Abschnitte kommen innerhalb einer mächtigen und oberflächennah abfallenden Dilatationszone vor, die entlang des Streichens in Richtung Osten und insbesondere in Richtung Westen, wo sie oberflächennäher wird, offen ist.

– Neue Bohrungen sind geplant, um die oberflächennahen Erweiterungen dieser außergewöhnlich mächtigen und hochgradigen Kupfer-Gold-Zone sowie in der Tiefe zu erproben, wo die Ergebnisse von weiteren fünf Bohrlöchern ausstehend sind, einschließlich der Abschnitte mit mächtiger und intensiver Kupfermineralisierung (Beschreibungen – Anhang 1).

– Die Bohrungen werden auch andere vorrangige Ziele innerhalb des 2,5 km umfassenden Korridors Bluebird/Perseverance erproben.

Matthew Driscoll, Chairman von Tennant Minerals, sagte:

Dieser jüngste Bohrabschnitt bei Bluebird ist wirklich spektakulär und umfasst eine mächtige und hochgradige Goldzone mit über 11 g/t sowie eine massive Kupferkieszone mit einem Gehalt von über 10 % Kupfer.

Es sind bereits Bohrungen geplant, um diese bemerkenswerte neue Entdeckung zu erweitern, die östlich des Mineralfeldes Tennant Creek unter einer oberflächennahen Deckschicht liegt und weiter wächst – in alle Richtungen.

Die Ergebnisse sind ein weiterer wichtiger Schritt unserer Strategie, mehrere hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätten mit mehreren Millionen Tonnen innerhalb der Barkly-Konzessionsgebiete zu identifizieren, wo wir ein separates Kupfer-Gold-Projekt errichten möchten.

Tennant Minerals Limited (ASX: TMS), freut sich, einen spektakulären Abschnitt (wahre Mächtigkeit) mit hochgradigem Kupfer und Gold von BBDD00181, dem ersten Diamantbohrloch des kürzlich abgeschlossenen Phase-2-Bohrprogramms bei der Entdeckung Bluebird, bekannt zu geben (siehe Abschnitt in Längsprojektion, Abb. 1 unten).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69183/Tennant_070223_DEPRcom.002.jpeg

Abb. 1: Entdeckung Bluebird, Längsprojektion mit dem jüngsten spektakulären Abschnitt in BBDD0018

Der spektakuläre Diamantbohrabschnitt BBDD0018 von:

– 30,5 m mit 6,2 % Cu und 6,8 g/t Au ab 153,6 m (Bohrlochtiefe)

beinhaltet eine hochgradige Goldzone mit 17,8 m mit 11,5 g/t Au und 5,2 % Cu ab 153,6 m, die sich vom verworfenen Hangenden des brekziösen Eisensteins aus erstreckt. Die Goldzone überschneidet sich mit der hochgradigen Kupferzone von 16,1 m mit 10,5 % Cu ab 164,9 m, die massiven Kupferkies (Chalkopyrit und Kupferglanz – siehe Beschreibungen, Anhang 1) enthält (siehe Bild 1). Die Kupferzone erstreckt sich bis zum Liegenden dieses mächtigen Abschnitts (wahre Mächtigkeit) (siehe Tab. 1 für alle bedeutsamen Abschnitte und Tab. 2 für Bohrdetails).

Dieser neue Abschnitt erweitert die oberflächennahe, in Richtung Osten abfallende Dilatationszone in Richtung Westen, wo sie oberflächennäher wird und weiterhin offen ist. Diese Zone beinhaltet auch die außergewöhnlichen Ergebnisse von BBDD0012 von 63,0 m mit 2,1 % Cu und 4,6 g/t Au2 ab 153,0 m und BBDD00091, das 50 m mit 2,7 % Cu und 0,52 g/t Au3 ab 158 m durchschnitt, das in einer ähnlichen Tiefe unterhalb der Oberfläche liegt (siehe Abb. 1).

Weitere wichtige Abschnitte innerhalb dieser Zone beinhalten BBDD0013, das 40 m mit 2,6 % Cu und 1,34 g/t Au4 ab 131 m durchschnitt, und den früheren außergewöhnlich hochgradigen Goldabschnitt in BBDD-2 von 20 m mit 0,61 % Cu und 8,17 g/t Au3 ab 157 m (Abb. 1).

Die Erweiterung dieser äußerst hochgradigen Kupfer-Gold-Zone in Richtung Westen und in eine oberflächennähere Tiefe eröffnet das Potenzial für neue Bohrungen, die weitere spektakuläre Abschnitte in diese Richtung liefern sollen (Abb. 1).

Weitere Ergebnisse von Bohrlöchern, die die westlichen Erweiterungen von Bluebird sowie in der Tiefe erprobt haben, sind noch ausstehend (siehe Abb. 1 für Standorte der Durchbohrungen und Anhang 1 für Beschreibungen der Mineralisierung), einschließlich:

– BBDD0021, das eine Zone von 30 m mit Hämatitalteration, Brekziation und Sulfiden ab einer Bohrlochtiefe von 161 m durchschnitt, einschließlich 18 m mit intensiver Kupfermineralisierung (Kupferglanz, natives Kupfer)5.

– BBDD0022, das eine Zone von 20 m mit Hämatitalteration/-mineralisierung ab einer Bohrlochtiefe von 244 m mit einer Zone von 10 m mit intensiver Brekziation und Kupfermineralisierung (vorwiegend Kupferglanz) durchschnitt5, und

– BBDD0025, das eine Zone von 25 m mit Hämatitalteration und Brekziation ab einer Bohrlochtiefe von 199 m durchschnitt, einschließlich 15 m mit einer intensiven Kupfermineralisierung mit sichtbaren Sulfiden (vorwiegend Kupferglanz)6.

Die nachstehende Tabelle 1 enthält alle wichtigen Abschnitte in BBDD0018:

Bohrloch Von Bis Abschnitt Cu% Au g/t Ag g/t Bi % Co ppm Fe % Cut-Off

BBDD0018 153,60 184,10 30,50 6,2 6,8 3,6 0,21 216 28,0 0,5% Cu

einschl. 153,60 171,40 17,80 5,2 11,5 3,7 0,33 218 28,7 1,0% Cu

einschl. 153,60 155,00 1,40 2,2 141,8 20,2 3,81 184 27,2 1,0% Cu

& einschl. 164,90 181,00 16,10 10,5 0,44 3,8 0,05 371 27,4 3,0% Cu

einschl. 164,90 171,40 6,50 11,5 0,60 3,0 0,04 515 22,3 5,0% Cu

einschl. 175,00 182,00 7,00 12,8 0,41 4,6 0,06 342 24,2 5,0% Cu

Tabelle 2 enthält Einzelheiten zu den Phase-II-Bohrlöchern bei Bluebird:

Bohrloch # Neigung° Az. Raster Raster_O Raster_N RL Mud (m) DDC (m) Tiefe (m)

BBDD0018 -65 0 448.320 7.827.050 332 62,7 184,1 246,8

BBDD0019 -65 0 448.360 7.826.990.052 332 41,4 406,3 447,7

BBDD0020 -65 0 448.340 7.826.960.072 332 54,9 77,8 132,7

BBDD0021 -65 0 448.280 7.827.050 332 80,0 211,5 291,5

BBDD0022 -60 0 448.360 7.826.998.010 332 40,1 336,4 376,5

BBDD0023 -65 0 448.240 7.827.050 332 81,0 174,0 255,0

BBDD0024 -65 0 448.240 7.827.030 332 47,8 204,7 252,7

BBDD0025 -65 0 448.280 7.827.030 332 50,8 256,1 306,9

Gesamt 458,7 1,881,1 2,339,8

ÜBER DAS PROJEKT BARKLY UND DIE KUPFER-GOLD-ENTDECKUNG BLUEBIRD

Die hochgradige Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird befindet sich innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Barkly am östlichen Rand des reichhaltigen Mineralfelds Tennant Creek (TCMF), das zwischen 1934 und 2005 über 5 Millionen oz Gold und über 500.000 t Kupfer produzierte7 (siehe Standort, Abb. 2 unten).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69183/Tennant_070223_DEPRcom.003.jpeg

Abb. 2: Standort des Projekts Barkly und der größeren historischen Minen im Mineralfeld Tennant Creek

Die jüngsten Diamantbohrabschnitte des Phase-2-Bohrprogramms (siehe Längsprojektion der Entdeckung Bluebird, Abb. 1) haben die mächtige hochgradige Dilatationszone der Mineralisierung bei Bluebird um 120 m westlich der hochgradigen Kupfer-Gold-Abschnitte der Phase 1 (Streichlänge von nunmehr insgesamt 240 m und in alle Richtungen offen) erweitert, die bereits zuvor vom Unternehmen1, 2 bekannt gegeben wurden, einschließlich:

– 63,0 m mit 2,1% Kupfer und 4,6 g/t Gold ab 153 m (Bohrlochtiefe) in BBDD00122 (448.360 mE)

o einschließlich 40,0 m mit 3,0 % Kupfer und 7,3 g/t Gold ab 155,0 m

o einschließlich 27,55 m mit 3,6 % Kupfer und 10,0 g/t Gold ab 160,45 m

– 50,0m @ 2,7% Cu und 0,52 g/t Au ab 158m (Bohrlochtiefe) in BBDD00093 (448,380mE)

o einschließlich 24,0m @ 5,01% Cu und 1.01 g/t Au ab 159m,

o einschließlich 4,3m @ 14,7% Cu und 3,10 g/t Au ab 176,6m.

Das Phase-1-Bohrprogramm, das die Tiefenerweiterungen der Lagerstätte Bluebird anpeilte, lieferte Ergebnisse, einschließlich 17,8 m mit 3,7 % Cu und 0,34 g/t Au ab 277 m (einschl. 9,5 m mit 6,0 % Cu) in BBDD00154, was auf die Nähe zu einer zweiten (verdickten) Dilatationszone in der Tiefe hinweist (siehe Querschnitt 448.360 mE, Abb. 3).

Die Ergebnisse des bei Bluebird durchgeführten IP-Programms (Induced Polarisation) zeigten eine ausgeprägte niedrige Widerstandsfähigkeit (hohe Leitfähigkeit) und eine damit übereinstimmende Aufladbarkeit, die mit der Mineralisierung bei Bluebird im zentralen Abschnitt 448.360 mE übereinstimmt (siehe Abb. 3), was bestätigt, dass Bluebird unter Verwendung von IP erfasst werden kann. Dieser Abschnitt beinhaltet den Abschnitt BBDD0012 von 63 m mit 2,1 % Cu und 4,6 g/t Au2 und die IP-Zone mit geringer Widerstandsfähigkeit weist auf eine Beständigkeit unterhalb von 400 m Tiefe hin.

Die Interpretation der wichtigsten Bohrabschnitte unter Anwendung von Strukturdaten von der Aufzeichnung des Bohrkerns weist darauf hin, dass die mächtigen und hochgradigen Kupfer- und Goldabschnitte in BBDD00122 (Abb. 3) und BBDD00134 sowie die massive Kupfersulfidmineralisierung in BBDD00181 (30,5 m @ 6,2 % Cu, 6,8 g/t Au – aus dieser Pressemeldung) mit Strukturen in Zusammenhang stehen, die die Achse einer oberflächennah einfallenden Antiklinale durchkreuzen und eine mächtige mineralisierte Dilatationszone erzeugen (siehe repräsentativen Querschnitt, Abb. 3, unten).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69183/Tennant_070223_DEPRcom.004.jpeg

Abb. 3: Querschnitt 448.360 mE von Bluebird mit den wichtigsten Abschnitten und der antiklinalen Dilatations-Roll-over-Zone

Das Phase-2-Bohrprogramm bei Bluebird baut auf dem erfolgreichen Phase-1-Diamantbohrprogramm auf. In Phase 2 wurden insgesamt 16 Bohrlöcher auf 4.321 m gebohrt (siehe Tab. 2 und 3 unten), die die Entdeckung Bluebird erfolgreich entlang des Streichens und in der Tiefe erweitert haben, wo sie weiterhin völlig offen ist.

Im Rahmen der Bohrungen wurden auch vorrangige Ziele für Erweiterungen/Wiederholungen der hochgradigen Kupfer-Gold-Zone entlang des Streichens in Richtung Westen innerhalb des 2,5 km langen Korridors Bluebird/Perseverance8 erprobt (siehe Abb. 4 unten).

Drei vorrangige, übereinstimmende Magnetik-, Schwerkraft- und IP-Ziele mit geringer Widerstandsfähigkeit wurden für erste Testbohrungen ausgewählt, einschließlich Perseverance North, Perseverance und Bluebird West8 (Abb. 4). Ein Mehrzweckbohrgerät (DDH1) wurde eingesetzt, um acht RC-Bohrlöcher mit sechs Diamantaufsätzen in diesen Zielzonen auf insgesamt 1981,1 m zu bohren (für Details der Bohrungen siehe Tab. 3, Ergebnisse noch ausstehend).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69183/Tennant_070223_DEPRcom.005.jpeg

Abb. 4: Bouguer-Schwerkraftbild von Zone Bluebird/Perseverance mit Strukturen und Schwerkraft-Magnetik-IP-Widerstandszielen

Bei den ersten Testbohrungen wurden in allen drei Zielgebieten mineralisierte und brekziöse Verwerfungsstrukturen durchschnitten.9 Diese liegen Interpretationen zufolge oberhalb von in Eisenstein enthaltenen Kupfer-Gold-Zielen, die zuvor mittels Schwerkraft- und Magnetik-Inversionsmodellierung identifiziert wurden und mit geophysikalischen IP-Anomalien mit geringem Widerstand in Zusammenhang stehen.

Nach dem Erhalt aller Ergebnisse des erfolgreichen Phase-2-Bohrprogramms wird eine dritte Bohrphase durchgeführt werden, deren Schwerpunkt auf zwei primären Zielgebieten liegt:

i) Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird:

Tiefenbohrungen zur Erweiterung und Definierung der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird in Richtung Osten und Westen sowie der Tiefenausdehnung bis in eine Tiefe von über 400 m sollen das Potenzial der hochgradigen Kupfer-Gold-Ressource von mehreren Millionen Tonnen definieren.

ii) Vorrangige Ziele im 2,5 km langen Korridor Bluebird/Perseverance:

Durch die Erprobung weiterer Ziele, die im Rahmen des Erweiterungs- und Ergänzungs-IP-Programms sowie von Tiefenbohrungen in primären Abschnitten generiert wurden, die während des Phase-2-Programms bebohrt wurden, sollen weitere hochgradige Kupfer-Gold-Entdeckungen angepeilt werden.

Diese Programme entsprechen der Strategie des Unternehmens, mehrere hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätten mit mehreren Millionen Tonnen beim Projekt Barkly zu identifizieren und ein separater Kupfer-Gold-Produzent zu werden.

Die nachstehende Tabelle 3 enthält Einzelheiten zu den Bohrlöchern bei den vorrangigen Phase-2-Zielen bei Bluebird – Perseverance:

Bohrloch # Neigung° Az. Raster Raster_O Raster_N RL RC (m) DDC (m) Tiefe (m)

PNDD0001 -65 0 447.000 7.827.450 330 91,1 149,5 240,6

PNDD0002 -65 0 447.000 7.827.400 330 179,9 148,7 328,6

PNDD0003 -65 0 447.118 7.827.507 330 119,8 120,6 240,4

PNDD0004 -65 0 447.118 7.827.448 330 179,8 129,7 309,5

Bluebird West

BWDD0001 -65 0 447.899 7.827.253 335 120,1 195,4 315,5

BWRC0001 -65 0 447.902 7.827.191 335 186,0 nil 186,0

PVDD0001 -65 0 447.398 7.827.043 335 60,5 180 240,5

PVRC0001 -55 0 447.398 7.827.045 335 120,0 nil 120,0

Gesamt 1057,2 923,9 1981,1

Anhang 1 enthält Beschreibungen der Geologie und der Mineralisierung, die in ausgewählten Bohrlöchern des Diamantbohrprogramms Bluebird durchschnitten wurden, und Anhang 2 enthält JORC-Tabelle 1, Abschnitte 1 und 2.

VERWEISE

1 28.10.2022. Tennant Minerals (ASX.TMS): Massive Chalcopyrite Intersected at Bluebird.

2 17.08.2022. Tennant Minerals (ASX. TMS): Bonanza 63m@ 2.1% Copper and 4.6 g/t Gold Intersection at Bluebird.

3 08. März 2022. Tennant Minerals (ASX. TMS): Spectacular 50m @ 2.70% copper intersection at Bluebird

4 07.09.2022. Tennant Minerals (ASX. TMS): Up to 54.5% Cu in Massive Sulphides at Bluebird.

5 21.11.2022. Tennant Minerals (ASX.TMS): Drilling Doubles Strike Length of Bluebird Copper Gold.

6 14.12.2022. Tennant Minerals (ASX.TMS): Intensely Copper-Mineralised Drill-Hits Extend Bluebird

7 Portergeo.com.au/database/mineinfo. Tennant Creek – Gecko, Warrego, White Devil, Nobles Nob, Juno, Peko, Argo.

8 25.08.2022. Tennant Minerals (ASX. TMS): Standout Geophysical Targets to Replicate Bluebird Cu-Au Discovery.

9 24.01.2023. Tennant Minerals (ASX. TMS): Mineralised Structures at Key Copper-Gold Targets

***ENDE***

Bei Anfragen kontaktieren Sie bitte:

Matthew Driscoll

Non-Executive Chairman

M: +61 (0) 417 041 725

Stuart Usher

Company Secretary

M: +61 (0) 499 900 044

Andrew Rowell

White Noise Communications

M: +61 (0) 400 466 226

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über Tennant Minerals Ltd. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen innewohnenden geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen, die vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellt wurden, zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit zusätzlichem Finanzierungsbedarf, Metallpreisen, Explorations-, Erschließungs- und operativen Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördlichen Beschränkungen, einschließlich Umweltvorschriften und Haftung sowie potenziellen Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens Tennant Minerals Ltd. zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern sollten oder um anderen zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSON

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Jonathon Dugdale zusammengestellt und/oder überprüft wurden. Herr Dugdale ist der technische Berater von Tennant Minerals Ltd. und ein Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM). Herr Dugdale verfügt über ausreichende Erfahrung, einschließlich über 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Exploration, Ressourcenbewertung, Minengeologie, Erschließungsstudien und Finanzen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätten relevant sind, um sich als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Minerals Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu qualifizieren. Herr Dugdale stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Sachverhalte in diesen Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tennant Minerals Ltd.

Stuart Usher

BO Box 52

6872 West Perth

Australien

email : stuart.usher@genevapartners.com.au

Pressekontakt:

Tennant Minerals Ltd.

Stuart Usher

BO Box 52

6872 West Perth

email : stuart.usher@genevapartners.com.au

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Meinungen zu Gold, Silber und Platin TECO 2030, Shell und Partner leiten 5-Mio.-Euro-Projekt HyEkoTank in die Wege