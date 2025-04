Terra Balcanica: Silber-, Gold- und Antimonbohrungen gehen in die nächste Runde

Terra Balcanica Resources steht kurz vor Beginn eines neuen Bohrprogramms in Bosnien – Ziel ist es die bekannte Silber-, Antimon- und Goldvererzung auszuweiten.

Auch der Silberpreis hat unter den globalen Verwerfungen, die durch die Zollpolitik der USA ausgelöst wurden, gelitten, konnte sich zuletzt aber wieder berappeln. Langfristig erwarten viele Experten ohnehin, dass das Edel- und Industriemetall in ganz andere Preissphären steigen wird. Minenlegende und Multimilliardär Eric Sprott zum Beispiel rechnet mit einer massiven Rallye! Das würde Aleksandar Miskovic in die Karten spielen, denn der CEO der kanadischen Terra Balcanica Resources (CSE TERA / WKN A40DA5) steht unmittelbar davor, das nächste Bohrprogramm auf dem Viogor Zanik-Projekt anzustoßen, das vor allem reich an Silber ist – aber auch Gold und Antimon enthält.

Wie der Name andeutet, liegen die Projekte des Unternehmens auf dem Balkan und das unbestrittene Flaggschiffprojekt Viogor Zanik in Bosnien Herzegowina. Das Projektgebiet, das sich über 168 Quadratkilometer erstreckt, befindet sich rund 80 Kilometer östlich der produzierenden Silbermine Vares von Adriatic Metals (WKN A2PW0G). Adriatic ist eine der Bergbauerfolgsgeschichten der Region und sicherlich eine Blaupause, der Terra Balcanica nur zu gerne folgen würde!

Jetzt mehr erfahren:

Terra Balcanica: Silber-, Gold- und Antimonbohrungen gehen in die nächste Runde

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

TRUSC & Rejoose: CO?-Counter wird zum Gamechanger im IT-Remarketing Englischsprachiges Ausland weiterhin Spitzenreiter im Schüleraustausch