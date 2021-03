Terra Lingua – Sprachen online lernen

Online Unterricht im 1 : 1 mit dem passenden Lehrer für raschen Lernerfolg im Einzeltraining, in der Gruppe oder auch fürs Business

In Zeiten der Digitalisierung und gerade jetzt – in der immer noch andauernden Pandemie – ist Online Unterricht für viele Menschen der perfekte Weg, um die Sprachkenntnisse kompetent und komfortabel verbessern zu können. Terra-Lingua ist ein solcher Onlineanbieter, bei dem die Wunschsprache unkompliziert über die Nutzung des Internets gelernt beziehungsweise verbessert werden kann. Die Sprachschüler können durch diese Art des modernen Lernens gleich zwei Schlüsselqualifikationen für das global ausgerichtete Business gewinnen: die Fremdsprachen Kenntnis und Expertise in Umgang mit dem PC.

Lernen online – flexibel möglich

In einer Sprachschule lernen und trotzdem online lernen – mit Terra Lingua ist das möglich. Die Sprachschüler, die Englisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Ukrainisch und viele andere Sprachen verbessern wollen, lernen dabei jedoch nicht anonym. Sie haben einen Privatlehrer oder eine Lehrerin, der ihnen professionelle und besonders präzise Unterstützung bieten wird, wenn sie ihre Sprachkenntnisse optimieren wollen. Dabei haben sie die Wahl, welche Methode sie für das Lernen online einsetzen: Dies ist beispielsweise via Skype und Zoom, aber auch mit anderen digitalen Medien möglich. Bei Terra Lingua gibt es nicht die pauschale Standardlösung, die allen Sprachschülern übergestülpt wird, sondern ein maßgeschneidertes Konzept, von dem jeder nachhaltig profitiert.

Interaktion über das Internet

Wer in der Sprachschule von Terra Lingua das Lernen online praktiziert, kann im Austausch mit seinem Online-Lehrer gut üben: Die Aussprache wird korrigiert, das Hörverständnis geübt und die kommunikativen Fähigkeiten immer weiter ausgebaut. Der Lernfortschritt wird durch die Online Sprachschule transparent gemacht. Das motiviert und beflügelt. Zudem hat das Lernen online den Vorteil, dass es flexibler gestaltet werden kann, als sich in einer Sprachenschule im Klassenzimmer zu treffen. So kann die Sprachenbildung auch für jeden optimal in den Berufs- oder Unialltag integriert werden.

Privatunterricht zu äußerst moderaten Preisen

Bei Terra-Lingua.online sorgen professionelle Lehrer aus verschieden Ländern dafür, dass entsprechend dem jeweiligen Niveau unterstützt werden kann. So gibt es von preiswerten Gruppenkursen für Kinder über Online Einzelunterricht für Anfänger bis zum Business-Level sowie spezielle Sprachkurse für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter sprachlich unterstützen möchten.

Mehr Informationen gibt es über Terra Lingua über das Kontaktformular auf der Website. Die Beratung durch die Experten ist kostenlos und unverbindlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Terra-Lingua Online School

Herr Dieter Hofer

Lagerstraße 25

4614 Marchtrenk

Österreich

fon ..: 00436606421020

web ..: https://terra-lingua.online/

email : info@terra-lingua.online

Pressekontakt:

Dieter Hofer

Herr Dieter Hofer

Lagerstraße 25

4614 Marchtrenk

fon ..: 00436606421020

web ..: https://terra-lingua.online/

email : info@dieter-hofer.com

