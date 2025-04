Texten mit KI lernen: Praxisnahe Coachings für Einsteiger

ChatGPT-Coaching und -Workshops für Einzelpersonen und Teams: So texten Sie und Ihre Teams produktiver und kommunizieren smarter mit KI.

Moosburg an der Isar, 29.04.2025 – ChatGPT und andere textgenerierende KI-Tools versprechen Effizienz und Kreativität auf Knopfdruck. Doch viele Nutzerinnen und Nutzer merken schnell: Ohne Strategie, Know-how und gezielten Einsatz bleiben die Ergebnisse oft enttäuschend.

Genau hier setzt mein Angebot an: In praxisnahen KI-Coachings und Workshops lernen Einzelpersonen und Teams, wie sie ChatGPT & Co. effektiv nutzen – für bessere Texte, kluge Kommunikation und einen echten Produktivitätsschub.

Ob Einzelperson oder Team: Der gezielte Einsatz von ChatGPT spart Zeit, verbessert die Qualität von Texten und unterstützt kreative Prozesse. Meine Coachings und Workshops vermitteln fundiertes Wissen und praktische Methoden, die Sie sofort in der Praxis anwenden können.

Für wen eignet sich mein Coaching-Angebot?

Mein Angebot richtet sich an:

* Einzelpersonen, die KI-Tools effizient für Textarbeit und Ideengenerierung nutzen möchten.

* Teams, die KI in Kommunikations- und Contentprozesse integrieren wollen.

* Unternehmen, die Mitarbeitende praxisnah im Umgang mit KI-gestütztem Texten schulen möchten.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ich passe die Inhalte individuell an Ihre Vorerfahrungen, Wünsche und Ziele an.

Was lernen Sie konkret in den Coachings und Workshops?

In meinen Coachings und Workshops erhalten Sie eine fundierte Einführung in die Arbeit mit ChatGPT, Claude und Perplexity. Dabei lernen Sie oder Ihr Team unter anderem:

* Wie Sie durch präzise Eingaben (Prompts) bessere Ergebnisse erzielen

* Wie Sie hochwertige Texte schnell und einfach entwickeln

* Wo die Grenzen und Risiken der KI-Nutzung liegen

* Wie Sie typische Fehler vermeiden und KI sinnvoll in Ihre Arbeitsabläufe integrieren

* Wie Sie eigene KI-gestützte Prozesse entwickeln

Alle Einheiten sind auf praktische Anwendbarkeit und Ihren individuellen Bedarf ausgerichtet.

Meine Qualifikation – warum Sie bei mir richtig sind

Ich bin Diplom-Volkswirtin mit Schwerpunkt Marketing, Copywriterin, Autorin und KI-Trainerin. Als Dozentin an zwei Volkshochschulen vermittle ich praxisnahes Wissen rund um das Thema „Texten mit KI“. Durch diese Kombination aus praktischer Erfahrung, akademischer Vermittlung und Fachpublikation unterstütze ich Sie fundiert dabei, ChatGPT und ähnliche Tools sicher und produktiv einzusetzen.

Texten lernen mit ChatGPT & Co.

Meine Coachings und Workshops bieten Ihnen die Möglichkeit, Künstliche Intelligenz im Textbereich gezielt, produktiv und sicher einzusetzen.

Mit meiner Expertise als Dozentin und Autorin sowie meiner praktischen Erfahrung unterstütze ich Sie dabei, ChatGPT effizient in Ihre Arbeitsprozesse zu integrieren.

Wenn Sie Interesse an einem individuellen Coaching oder einem Workshop für Ihr Team haben, stehe ich Ihnen gerne für ein unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung. Reservieren Sie hier einen Termin. Oder besuchen Sie meine Texter-Website für weitere Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen.

FAQs – Häufige Fragen zu meinen ChatGPT Coachings

1. Muss ich bereits Erfahrung mit KI-Tools haben?

Nein. Meine Coachings sind so konzipiert, dass auch Einsteigerinnen und Einsteiger ohne Vorkenntnisse vom Texttraining mit KI profitieren.

2. Können Coachings branchenspezifisch angepasst werden?

Ja. Ich stimme Inhalte und Übungen gezielt auf Ihre Branche, Ihre Aufgaben und Ihre Ziele ab.

3. Wie lange dauert ein Coaching oder Workshop?

Einzelcoachings und Workshops für Teams stimme ich auf die Vorkenntnisse, Aufgaben und Ziele der Teilnehmenden ab. Von wenigen Stunden bis zu halb- oder ganztägigen Workshops online oder vor Ort.

4. Behandeln Sie auch ethische Fragen rund um KI?

Ja. Themen wie Quellenkritik, Datenschutz und der verantwortungsvolle Umgang mit KI-generierten Inhalten sind Bestandteil meiner KI-Trainings.

5. Sind Online-Coachings möglich?

Ja, alle Angebote sind sowohl online als auch in Präsenz möglich, je nach Entfernung, Bedarf und Wunsch.

Über WORTKIND

Ursula Martens, Inhaberin von WORTKIND, bringt Geschäftsführer auf LinkedIn ins Gespräch – ohne Zeitverlust.

Mit klarem Texthandwerk, strategischem Denken und fundierter KI-Kompetenz unterstützt WORTKIND Führungspersönlichkeiten dabei, auf LinkedIn sichtbar zu werden – durch Inhalte, die wirken, ohne inszeniert zu sein.

Gegründet von Textstrategin Ursula Martens, steht WORTKIND seit 2007 für wirkungsvolle Kommunikation mit Substanz. Über 1.500 Unternehmen aus Mittelstand, Beratung und Tech vertrauen auf die mehrfach ausgezeichnete Expertise.

Was WORTKIND auszeichnet:

+ Ghostwriting mit journalistischer Qualität und strategischem Feingefühl

+ Redaktionsplanung und Themenentwicklung

+ Inhalte, die persönliche Marken stärken und KI-Suchsysteme erreichen

+ Erfahrung aus über 17 Jahren Business-Kommunikation und Textstrategie

Das Ergebnis: Führungskräfte gewinnen Präsenz, Positionierung und Resonanz.

