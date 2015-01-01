  • Texter für Aboprodukte: IDEENGOLD Thorsten Simon – aus Lesern werden Abonnenten

    Wer aus Leserinnen und Lesern Probeabonnenten oder Abonnenten machen will, braucht einen erfahrenen Texter für Aboprodukte.

    Ob Filme streamen, Infodienste, Software nutzen oder regelmäßig Vitamine bestellen – das Abo-Prinzip gehört längst zum Alltag. Doch damit Menschen sich für ein Abo entscheiden und auch dabeibleiben, braucht es mehr als ein gutes Produkt. Es braucht Worte, die Vertrauen schaffen. Genau hier kommt IDEENGOLD ins Spiel.

    Warum Worte den Unterschied machen

    Viele Unternehmen investieren in Technik und Design – und merken erst später, dass Texte über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Wer den Nutzen seines Angebots nicht verständlich erklärt, verliert potenzielle Kunden schon nach wenigen Sekunden. IDEENGOLD sorgt dafür, dass Interessenten neugierig werden und verstehen, warum sich ein Abo lohnt.

    Texte, die begleiten

    Texte für Abomodelle sind mehr als nur Werbung. Sie holen Menschen ab, wenn sie noch unsicher sind, und bleiben an ihrer Seite, wenn das Abo schon läuft. Das kann eine Landingpage sein, die den ersten Klick auslöst. Oder eine Willkommensmail, die einen guten Start schenkt. Auch Newsletter, Erinnerungen und Social-Media-Posts gehören dazu. IDEENGOLD findet die Worte, die freundlich klingen und gleichzeitig verkaufen.

    Nutzenorientiert und verständlich

    Besonders wichtig: Die Werbebotschaften müssen Nutzen eines Angebots für die jeweilige Zielgruppe enthalten. Gleichzeitig müssen sie 100% verstanden werden. Eine Leserin oder ein Leser muss erkennen, welchen Nutzen sie haben, wenn sie sich für das Abo entscheiden – egal, ob es sich um einen Infodienst, ein Nahrungsergänzungsprodukt oder ein Streamingdienst handelt.

    Werbetexter für Abos

    Thorsten Simon hat sein Handwerk von Grund auf gelernt – als Schriftsetzer, Druckingenieur und später als Texter. Seit 1999 schreibt er für Unternehmen und Agenturen, seit 2007 unter eigener Marke IDEENGOLD. Er hört zu, filtert das Wesentliche heraus und verwandelt trockene Fakten in Botschaften, die Menschen wirklich erreichen.

    Aus Lesern werden Abonnenten

    Das Ziel ist immer gleich: weniger Streuverluste, mehr Wirkung. Statt austauschbarer Floskeln gibt es Texte, die klar sind, nahbar wirken und zum Handeln motivieren. Leser sollen sich entscheiden, etwas zu abonnieren – vielleicht zur Probe oder vielleicht für immer. Dabei ist es auch besonders wichtig, dass die Kommunikation zu dem jeweiligen Abo-Angebot passt.

    Kontakt

    IDEENGOLD – Werbetexte für Aboprodukte
    Thorsten Simon
    Immanuelkirchstraße 29
    10405 Berlin

    Telefon: 0177-59 75 245
    E-Mail: thorsten.simon@ideengold.de

    IDEENGOLD ist Thorsten Simon. Seit 1999 liefert Ideengold als Werbetexter, Copywriter und Texter Ideen, Konzepte, Kampagnen und Texte für Werbung, PR und Internet. B2B und B2C. Thorsten Simon ist Berliner, gelernter Schriftsetzer, studierter Druckingenieur, weitergebildete Marketingfachkraft und praktizierender Texter. Nach einem Texterpraktikum bei Ogilvy in Frankfurt und sieben Jahren in einer Werbeagentur machte er sich 2007 selbstständig. Seit 2008 ist er Mitglied im Texterverband.

