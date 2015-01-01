THE COOL CAPS & DJ PULPO JONES präsentieren „Will nur tanzen“

Softer Schlager-Pop voller Leichtigkeit, guter Laune und Lust aufs Tanzen

Am 31. Juli 2026 erscheint mit „Will nur tanzen“ die neue deutschsprachige Single von THE COOL CAPS & DJ PULPO JONES. Der Song erzählt von dem Wunsch, Stress, Arbeit und ständige Erreichbarkeit für einen Moment hinter sich zu lassen. Das Handy bleibt aus, der Alltag muss warten – jetzt zählen nur noch Musik und das Gefühl, wieder frei zu sein. Der Refrain bringt diese Botschaft unmittelbar auf den Punkt:

„Will tanzen – ich fühl mich so frei

Einfach tanzen – die Zeit zieht vorbei“

„Will nur tanzen“ ist ein Song, der gute Laune verbreitet und sofort Lust darauf macht, den Alltag hinter sich zu lassen und sich ganz der Musik hinzugeben. Dabei steht das Tanzen nicht nur für einen unbeschwerten Moment, sondern auch für das Loslassen von Druck, Verpflichtungen und innerem Ballast. Der Titel erinnert daran, wie befreiend es sein kann, den Kopf auszuschalten und einfach im Augenblick zu bleiben.

Musikalisch bewegt sich der Track zwischen modernem Schlager und leichtem Dance-Pop. Ein gleichmäßiger, angenehm tanzbarer Rhythmus, helle Synthesizer-Sounds und eine eingängige Melodieführung verleihen ihm seine besondere Leichtigkeit. Trotz seines Tempos wirkt „Will nur tanzen“ weich, luftig und unbeschwert. Der Sound funktioniert damit sowohl zum Tanzen als auch zum entspannten Zuhören. Die klar und nah produzierten Vocals schaffen eine direkte Verbindung zum Zuhörer. Die Stimme wirkt warm, persönlich und glaubwürdig, als richte sie sich unmittelbar an ihn. Dadurch gewinnt der Song emotionale Nähe und trifft das Herz, ohne seine positive, leichte Grundstimmung zu verlieren. Eine ruhigere Passage sorgt zwischendurch für einen kurzen Moment des Innehaltens, bevor der Refrain mit neuer Energie zurückkehrt. Dieser Wechsel aus Ruhe und Bewegung unterstreicht die zentrale Aussage des Songs: Manchmal braucht es nicht mehr als Musik, einen tiefen Atemzug und die Entscheidung, den Alltag für einen Moment loszulassen.

Weitere deutschsprachige Veröffentlichungen

Mit „Komm mit zu mir“ startet am 24. Juli 2026 eine weitere deutschsprachige Veröffentlichung. Am 31. Juli 2026 folgt „Sag mir warum“ parallel zu „Will nur tanzen“. Beide Songs zeigen THE COOL CAPS & DJ PULPO JONES von ihrer modernen German-Pop-Seite und sprechen mit ihrem zeitgemäßen Sound besonders ein jüngeres Publikum an. Auch für Clubs, Partys und aktuelle Pop-Playlists bringen die Songs die passende Energie mit.

Mallorca – Ort der Inspiration und Produktion

Die besondere Atmosphäre Mallorcas fließt immer wieder in die Musik von THE COOL CAPS & DJ PULPO JONES ein. Mediterrane Gelassenheit, internationales Publikum und eine lebendige Musikkultur schaffen Raum für neue Ideen. So entstehen moderne Songs, die unterschiedliche Einflüsse aufnehmen und zugleich das offene, sonnige Lebensgefühl der Insel transportieren.

The Cool Caps & DJ Pulpo Jones

Hinter THE COOL CAPS stehen Raoul Ewler und Francisco Tineo Adé. Gemeinsam mit Markus Schnitzler alias DJ Pulpo Jones entwickeln sie Musik, die sich bewusst nicht auf einen festen Stil beschränkt. Unterschiedliche Erfahrungen und musikalische Perspektiven verbinden sich mit zeitgemäßen Sounds, eingängigen Melodien und der Freude daran, bei jeder Produktion neue Wege zu gehen.

Mit „Will nur tanzen“ präsentieren sie einen positiven, nahbaren Titel voller Leichtigkeit – Musik an, Kopf aus und einfach tanzen.

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Pressekontakt: R. L. Ewler, thecoolcaps@gmx.de

Quelle: Büro The Cool Caps

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