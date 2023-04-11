„The Nibelung Saga“: Ratlehole präsentiert epische Rockoper und vollendet das 13-Track-Album

„The Nibelung Saga – A Rock Opera“: Ratlehole vereint Metal, Orchester und moderne Klangwelten zu einer epischen Neuinterpretation der Nibelungensage.

Wien, November 2025 – Das österreichische Virtual-Metal-Projekt Ratlehole präsentiert mit „The Nibelung Saga – A Rock Opera“ ein monumentales Konzeptalbum, das die vollständige Nibelungensage in zehn dramatischen, cineastischen Kapiteln neu erzählt – kraftvoll inszeniert mit Rock- und Metal-Elementen, symphonischem Orchester und modernem Sounddesign.

Mit der Veröffentlichung des finalen Weihnachtssongs „Yule of the Nibelungs“ im Dezember 2025 ist das Album nun vollständig und umfasst insgesamt 13 Tracks.

Ein epischer Zyklus in 10 Kapiteln – Kurzinhalt

The Curse Begins – Der Raub des Rheingolds entfesselt einen Urfluch, der über Helden und Götter entscheidet.

Dragonblood – Siegfried erschlägt Fafnir, badet im Drachenblut und besiegelt damit sein Schicksal.

Veiled in Shadows – Intrigen und geheime Allianzen formen ein gefährliches Netz im Verborgenen.

Blood and Betrayal – Täuschung und Verrat führen zu politischem Chaos.

Marked for Death – Siegfried wird Opfer einer Verschwörung jener, denen er vertraute.

Brünnhilde’s Oath – Brünnhilde schwört erbitterte Rache und verändert damit den Lauf der Saga.

Siegfried’s Last Stand – Der Held fällt im Hinterhalt – verraten, ermordet, betrauert.

Kriemhild’s Revenge – Kriemhild entfesselt einen Rachefeldzug, der Königreiche zerstört.

The Feast of Blood – Ein Festbankett endet in einem massiven Blutbad.

Twilight of the Gods – Ein apokalyptisches Finale beendet das Zeitalter der Helden.

Bonus Tracks

The Nibelung Requiem – ein elegisches, atmosphärisches Orchesterstück.

Dragonfight – ein energiegeladener Rap-Metal-Track über Siegfrieds Kampf mit dem Drachen.

Yule of the Nibelungs – ein festliches, symphonisches Winterstück mit Harfe, Glocken, Streichern und Chören – veröffentlicht im Dezember 2025 und Abschluss des 13-Track-Albums.

Internationaler Radio-Support

Songs von Ratlehole wurden bereits von Radiosendern in Großbritannien, Italien, Brasilien, den Vereinigten Staaten, Spanien und Frankreich gespielt. Die breite internationale Resonanz unterstreicht die genreübergreifende Anziehungskraft des Projekts und zeigt, dass Ratleholes hybrider Sound aus Metal, Rock und symphonischer Orchestrierung weltweit Hörerinnen und Hörer erreicht.

Über Ratlehole – Ursprung des Namens & künstlerisches Konzept

Ratlehole ist ein virtuelles Metal-Rock-Projekt des österreichischen Autors, Musikers und Texters Franz Habegger, das an der Schnittstelle von menschlicher Kreativität und maschineller Präzision operiert.

Die Namensfindung – vom Kellerraum zur Kunstidee

Der Name „Ratlehole“ geht auf den ursprünglichen Entstehungsort des Projekts zurück: einen alten, dunklen Wiener Proberaum, der von Musikerkollegen scherzhaft „the rat hole“ genannt wurde.

Aus diesem rauen, kellerartigen Umfeld entwickelte sich ein künstlerisches Leitmotiv:

Kreativität aus der Tiefe, Ironie aus dem Abgrund und ein bewusst ungeschliffener Hybrid aus Mensch und Maschine.

Der Name wurde zu einem Symbol für einen Ort, an dem analoge Inspiration auf digitale Präzision trifft und ein neues Format musikalischer Erzählkunst entsteht.

Der Sound – halb menschlich, halb künstlich

Während Lyrics und zentrale Melodien klassisch komponiert werden, entstehen Stimmen, Orchester und Instrumente mithilfe modernster digitaler Technologien. Modellierte Stimmen, algorithmische Orchester und synthetische Gitarren verschmelzen zu einem Sound, der bewusst zwischen organisch und künstlich angesiedelt ist – eine neue Form digitaler Musiktheater-Ästhetik.

Mit „The Nibelung Saga“ (2025) schuf Habegger eine moderne Metaloper, die germanische Mythologie, symphonische Wucht und digitale Zukunftstechnologie vereint.

Ausblick: FRANZ & SISSI (2026)

2026 erscheint das nächste Ratlehole-Konzeptprojekt: „Franz und Sissi“, eine satirische Metalserie über Österreichs Kaiserpaar.

Dafür wurde ein neues Genre etabliert: Comedy Metal – eine Mischung aus Kaisernostalgie, schwarzem Humor und metallischer Energie.

Die erste Single „Back to Schönbrunn“ erhielt bereits begeisterte Kritiken:

_Indiefferential Magazine:_ „Fesselnd von Anfang bis Ende… emotional ehrlich und technisch stark.“

_OverRocks Radio/Website:_ „Sensationeller Sound, exzellente Produktion!“

_SSROCK Rádio:_ „Perfekt ausbalanciert, melodisch überzeugend.“

_Radio-TV Arthis Brüssel:_ „Brillant und originell – humorvoll und musikalisch versiert.“

Resonanz auf „Yule of the Nibelungs“

_RTRP Radio:_ „Beeindruckende Atmosphäre, durchdachtes Songwriting.“

_For Play:_ „Ein filmisches, kraftvolles Werk voll mythischer Energie.“

_W!ZARD Radio:_ „Eine kreative, erfrischende Interpretation eines Weihnachtssongs.“

Links

Spotify – Artist Page

https://open.spotify.com/artist/7sY4b6wE7ozJfthLuwKSxL

Website

https://www.ratlehole.info

