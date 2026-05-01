SoundNex startet internationales Musikmagazin für neue Künstler:innen und Songbewertungen

Neue Musik entdecken, bevor sie Mainstream wird: SoundNex präsentiert internationale Artists, professionelle Reviews und moderne Musikjournalismus-Highlights.

Der österreichische Verein SoundNex wurde im April 2026 gegründet und verfolgt das Ziel, aufstrebenden Künstler:innen aller Genres eine professionelle Plattform für Sichtbarkeit, Reichweite und hochwertige redaktionelle Präsentation zu bieten. Unter dem Motto „Don’t miss the next star“ verbindet SoundNex modernes Musikjournalismus-Konzept mit internationaler Künstlerförderung und professionellem Pressematerial für Musiker:innen weltweit.

Das Online-Magazin von SoundNex [ https://web1.cc ] bietet Leser:innen einen besonderen Mehrwert: Neue Songs, spannende Newcomer:innen und internationale Musikprojekte werden laufend entdeckt, vorgestellt und umfassend bewertet. Dabei stehen journalistische Qualität, unabhängige Reviews sowie fundierte redaktionelle Beiträge im Mittelpunkt.

Die Plattform richtet sich an Musikinteressierte aller Stilrichtungen – von Pop, Rock und Hip-Hop bis Electronic, Metal, Indie, Singer-Songwriter oder experimentellen Genres. Durch professionelle Songbewertungen und redaktionelle Features erhalten Künstler:innen gleichzeitig hochwertiges Pressematerial, das sie für ihre eigene Promotion, Medienarbeit und Social-Media-Kommunikation nutzen können.

Ein besonderes Merkmal von SoundNex ist die internationale Ausrichtung: Sämtliche Beiträge und Reviews sind in insgesamt zwölf Sprachen abrufbar und ermöglichen dadurch eine globale Reichweite für Artists und Leser:innen gleichermaßen.

Darüber hinaus lädt SoundNex insbesondere unabhängige Künstler:innen und Indie-Artists dazu ein, Mitglied des Vereins zu werden. Mitglieder erhalten die Möglichkeit, kostengünstige PR-Leistungen, professionelle redaktionelle Berichterstattung sowie Spotify-Playlist-Placements zur Steigerung ihrer Sichtbarkeit und Reichweite zu nutzen.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft sind unter folgendem Link verfügbar:

https://web1.cc/join

„Wir möchten Menschen helfen, neue Musik und außergewöhnliche Talente frühzeitig zu entdecken“, erklärt SoundNex. „Gleichzeitig schaffen wir professionelle Inhalte, die Künstler:innen dabei unterstützen, sich international erfolgreich zu präsentieren.“

Neben Songreviews und Artist-Features plant SoundNex den kontinuierlichen Ausbau journalistischer Inhalte rund um Musik, Kultur und kreative Szenen weltweit. Die Plattform versteht sich dabei als moderne Schnittstelle zwischen Musikjournalismus, Künstlerförderung und internationaler Vernetzung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Franz Habegger

Franz Habegger

Mollenburgweg 7

3653 Weiten

Österreich

fon ..: 06644818104

web ..: https://web1.cc

email : info@franzhabegger.at

Über SoundNex

SoundNex ist ein österreichischer Verein mit Sitz in Niederösterreich und wurde im April 2026 gegründet. Die Organisation betreibt ein internationales Online-Musikmagazin mit journalistischen Beiträgen, professionellen Songbewertungen und Artist-Features in zwölf Sprachen. Ziel des Vereins ist die Förderung neuer Künstler:innen aller Genres sowie die Schaffung hochwertiger redaktioneller Inhalte für Musikfans und Kreative weltweit.

Unabhängige Künstler:innen können Mitglied bei SoundNex werden und von kostengünstigen PR-Möglichkeiten, redaktioneller Berichterstattung und Spotify-Playlist-Platzierungen profitieren.

Motto:

Don’t miss the next star.

Pressekontakt:

SoundNex Association

Herr Franz Habegger

Mollenburgweg 7

3653 Weiten

fon ..: +436644818104

email : soundnex@web1.cc

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