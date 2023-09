The Ocean Green Thaimassage & Spa: Thaimassagen in Weiden für das körperliche und seelische Wohlbefinden

Hot Stone Massage, Fußmassage oder Rückenmassage: The Ocean Green Thaimassage & Spa in Weiden verwöhnt seine Kunden mit traditionellen Thaimassagen und sorgt für Entspannung und Wohlbefinden.

Wohltuende Entspannung durch natürliche Heilmethoden: The Ocean Green Thaimassage & Spa in Weiden bietet thailändische Massagen nach traditionellen Verfahren an. Die professionellen Massagen entspannen, beleben und sorgen für Wohlbefinden von Kopf bis Fuß. Zum verwöhnenden Massageprogramm des gehören: Hot Stone Massage, Kräuterstempel-Massage, Schokoladen-Massage, Traditionelle Thaimassage, Traditionelle Thailändische Fußmassage, Aroma Therapie Massage, Rückenmassage, Kerzen-Massage, Schwangerschaftsmassage und vieles mehr. Die individuellen Massagen der hoch qualifizierten Masseurinnen können helfen, sich von Erschöpfungszuständen zu erholen und Muskelverspannungen zu lindern. Nicht nur bei akuten Schmerzsymptomen, sondern auch für regelmäßige Anwendungen sind die authentischen traditionellen und kulturellen Heilmethoden bestens geeignet. Sie können die körperliche und seelische Gesundheit nachhaltig stärken und den Schlaf verbessern. Body Scrub und die Thai Herbal Steam Sauna bei starken Verspannungen gehören außerdem zum einzigartigen Angebot des Massagestudios, das als eines der wenigen Studios in Deutschland vom Deutschen Wellness-Verband ausgezeichnet wurde. Die fachliche Qualifikation ist mit dieser Auszeichnung gesichert. The Ocean Green Thaimassage & Spa verwendet für alle therapeutischen Thaimassagen ausschließlich erstklassige Produkte. In dem sauberen Massagestudio können Kundinnen und Kunden Stress und Alltag hinter sich lassen. In angenehmer Atmosphäre können sich Entspannungssuchende von der wohltuenden Wirkung und dem positiven Einfuss der hochwertigen Thaimassagen überzeugen. Wer Kraft tanken und Körper, Geist und Seele etwas Gutes tun möchte, ist bei The Ocean Green Thaimassage & Spa in Weiden in den besten Händen. Die Terminvergabe läuft problemlos vor Ort, telefonisch oder per E-Mail.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The Ocean Green Thaimassage & Spa

Herr Thanyarat Zeidler

Bürgermeister-Prechtl-Str. 30

92637 Weiden in der Oberpfalz

Deutschland

fon ..: 0151/23287965

web ..: http://www.thaimassage-weiden.de/

email : info@thaimassage-weiden.de

The Ocean Green Thaimassage & Spa in Weiden bietet die Kunst der thailändischen Massagen und altbewährten Therapieverfahren an. Die Massagen können die körperliche und seelische Gesundheit verbessern

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Kathrin Wilbert

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ZEQ erneut als TOP-Beratung vom Handelsblatt ausgezeichnet