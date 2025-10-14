-
Themenreihe zu Hochsensibilität bei coachverzeichnis.com
coachverzeichnis.com startet Themenreihe zu Hochsensibilität mit kostenlosem Selbsttest, Expertenwissen und spezialisierten Coaches für Betroffene.
Dautphetal, 14. Oktober 2025 – coachverzeichnis.com, die Initiative für professionelle Coaching-Angebote, startet heute eine umfassende Themenreihe zum Thema Hochsensibilität. Die Initiative richtet sich an hochsensible Menschen sowie an alle, die mehr über dieses weitverbreitete Persönlichkeitsmerkmal erfahren möchten.
Etwa 15-20 Prozent der Bevölkerung gelten als hochsensibel – sie nehmen Reize intensiver wahr und verarbeiten Informationen besonders tiefgründig. Trotz dieser Verbreitung ist das Persönlichkeitsmerkmal der Hochsensibilität noch immer wenig bekannt und wird häufig missverstanden.
„Ich wünsche mir einen differenzierten Blick auf Hochsensibilität und vor allem Freude am gemeinsamen Lernen entlang der Herausforderungen und Stärken, die Hochsensibilität wie jedes andere Persönlichkeitsmerkmal mit sich bringt.“ erklärt Wiebke Gerling, Co-Founder von coachverzeichnis.com. „Mit unserer Themenreihe möchten wir fundierte Informationen bereitstellen und Betroffene dabei unterstützen, ihre Sensibilität als Ressource zu nutzen.“
„Auch Unternehmen profitieren davon, Hochsensibilität zu verstehen und wertzuschätzen – denn hochsensible Mitarbeitende bringen oft besondere Stärken wie Detailgenauigkeit, Empathie und kreatives Denken mit“, ergänzt Eberhard Kuhl, Initiator von coachverzeichnis.com.
Herzstück der Initiative ist die neue Landing Page coachverzeichnis.com/hochsensibilitaet, auf der Interessierte einen kostenlosen Selbsttest absolvieren können. Dieser hilft dabei, Anzeichen von Hochsensibilität zu erkennen und einzuordnen. Ergänzend finden Besucher auf der Seite fundierte Hintergrundinformationen sowie Zugang zu spezialisierten Coaches, die hochsensible Menschen professionell begleiten können.
Die Themenreihe wird aktiv auf Instagram und Linkedln begleitet. Dort teilt coachverzeichnis.com regelmäßig Impulse, Praxistipps und Expertenwissen rund um Hochsensibilität im Alltag, Beruf und in Beziehungen.
Weitere Informationen und der kostenlose Selbsttest sind verfügbar unter:
coachverzeichnis.com/hochsensibilitaet
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
coachverzeichnis.com
Herr Eberhard Kuhl
Kirchstr. 22
35232 Dautphetal
Deutschland
fon ..: 01608576941
web ..: https://coachverzeichnis.com
email : hallo@coachverzeichnis.com
coachverzeichnis.com ist ein kuratiertes Online-Verzeichnis für qualifizierte Coaches. Im Fokus stehen Transparenz, Qualität und Seriosität. Alle Profile werden manuell geprüft – ein bewusstes Gegenmodell zu anonymen Massenportalen. Ziel ist es, Ratsuchenden die Suche nach professioneller Begleitung zu erleichtern und Coaching als wirksames Instrument für persönliche und berufliche Entwicklung sichtbar zu machen.
Pressekontakt:
Kuhl Consulting
Herr Eberhard Kuhl
Kirchstr. 22
35232 Dautphetal
fon ..: 01608576941
email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Themenreihe zu Hochsensibilität bei coachverzeichnis.com
